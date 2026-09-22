România, învinsă în sferturile EuroVolley „Tricolorii” n-au putut provoca o nouă surpriză în fața Franței » De ce sunt ca și calificați la Mondiale

FRANȚA - ROMÂNIA 3-0. Parcursul „tricolorilor” la EuroVolley s-a oprit în sferturile de finală.

s-a oprit în sferturile de finală. Jucătorii pregătiți de Sergiu Stancu nu au mai reușit să repete performanța din grupe, când au învins dubla campioană olimpică, scor 3-2.

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Primul set a fost la discreția francezilor, care s-au impus fără emoții, scor 25-16.

România, eliminată în sferturile EuroVolley

În actul secund, „tricolorii” au fost conduși, 11-17, dar au fost aproape de o revenire spectaculoasă. Au redus diferența la doar două puncte, 15-17, însă experiența echipei naționale pregătite de legendarul Andrea Giani și-a spus cuvântul. Campioana olimpică s-a impus cu 25-19.

România a fost condusă cu două seturi și în meciul din grupe. Atunci, „tricolorii” au reușit să întoarcă soarta partidei și să se impună. Istoria nu s-a mai repetat și de aceasă dată.

Franța s-a impus și în al treilea set tot cu 25-19 și a obținut calificarea în semifinale, unde va întâlni învingătoarea partidei Italia - Finlanda.

România a retrăit scenariul din 2023. „Tricolorii” au învins din nou Franța în grupe, însă aventura la Campionatul European s-a încheiat în sferturi.

România, ca și calificată la Campionatul Mondial

Grație parcursului impresionant la Campionatul European, România a urcat până pe locul 22, poziție pe care ar putea s-o ocupe și după această înfrângere.

La mondialul care va avea loc anul viitor, între 10 și 26 septembrie, în Polonia, vor participa 32 de formații: țara gazdă, campioana en-titre Italia, primele 3 clasate de la turneele continentale și primele 15 formații din clasamentul mondial care nu au obținut calificarea.

Data la care se trage linie este 16 octombrie, iar 9 dintre formațiile care au obținut deja biletele se află în fața „tricolorilor”. Astfel că, de pe poziția 22, România se poate considera ca și calificată la turneul final.

Cine s-a calificat deja la Mondial: Polonia (gazdă), Italia (campioană en-titre), Japonia, Iran, Coreea de Sud (podiumul de la Campionatul Asiei), SUA, Canada, Cuba (podiumul de la Campionatul Americii de Nord) și Brazilia, Argentina și Chile (podiumul de la Campionatul Americii de Sud).

Rezultatele României la EuroVolley

Grupe: România - Letonia 1-3

România - Letonia 1-3 Grupe: Elveția - România 1-3

Elveția - România 1-3 Grupe: România - Germania 2-3

România - Germania 2-3 Grupe: România - Turcia 3-1

România - Turcia 3-1 Grupe: Franța - România 2-3

Franța - România 2-3 Optimi: Ucraina - România 0-3

Ucraina - România 0-3 Sferturi: Franța - România 3-0

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