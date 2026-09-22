România, învinsă în sferturile EuroVolley „Tricolorii” n-au putut provoca o nouă surpriză în fața Franței » De ce sunt ca și calificați la Mondiale
Foto: Facebook
Volei

România, învinsă în sferturile EuroVolley „Tricolorii” n-au putut provoca o nouă surpriză în fața Franței » De ce sunt ca și calificați la Mondiale

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 22.09.2026, ora 17:56
alt-text Actualizat: 22.09.2026, ora 18:01
  • FRANȚA - ROMÂNIA 3-0. Parcursul „tricolorilor” la EuroVolley s-a oprit în sferturile de finală.
  • Jucătorii pregătiți de Sergiu Stancu nu au mai reușit să repete performanța din grupe, când au învins dubla campioană olimpică, scor 3-2.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Primul set a fost la discreția francezilor, care s-au impus fără emoții, scor 25-16.

„Jucători pe care îi dorim”  Conducerea lui U Cluj confirmă interesul pentru Stanciu și Burcă: „Sunt discuții”
Citește și
„Jucători pe care îi dorim” Conducerea lui U Cluj confirmă interesul pentru Stanciu și Burcă: „Sunt discuții”
Citește mai mult
„Jucători pe care îi dorim”  Conducerea lui U Cluj confirmă interesul pentru Stanciu și Burcă: „Sunt discuții”

România, eliminată în sferturile EuroVolley

În actul secund, „tricolorii” au fost conduși, 11-17, dar au fost aproape de o revenire spectaculoasă. Au redus diferența la doar două puncte, 15-17, însă experiența echipei naționale pregătite de legendarul Andrea Giani și-a spus cuvântul. Campioana olimpică s-a impus cu 25-19.

România a fost condusă cu două seturi și în meciul din grupe. Atunci, „tricolorii” au reușit să întoarcă soarta partidei și să se impună. Istoria nu s-a mai repetat și de aceasă dată.

Franța s-a impus și în al treilea set tot cu 25-19 și a obținut calificarea în semifinale, unde va întâlni învingătoarea partidei Italia - Finlanda.

România a retrăit scenariul din 2023. „Tricolorii” au învins din nou Franța în grupe, însă aventura la Campionatul European s-a încheiat în sferturi.

România, ca și calificată la Campionatul Mondial

Grație parcursului impresionant la Campionatul European, România a urcat până pe locul 22, poziție pe care ar putea s-o ocupe și după această înfrângere.

La mondialul care va avea loc anul viitor, între 10 și 26 septembrie, în Polonia, vor participa 32 de formații: țara gazdă, campioana en-titre Italia, primele 3 clasate de la turneele continentale și primele 15 formații din clasamentul mondial care nu au obținut calificarea.

Data la care se trage linie este 16 octombrie, iar 9 dintre formațiile care au obținut deja biletele se află în fața „tricolorilor”. Astfel că, de pe poziția 22, România se poate considera ca și calificată la turneul final.

Cine s-a calificat deja la Mondial: Polonia (gazdă), Italia (campioană en-titre), Japonia, Iran, Coreea de Sud (podiumul de la Campionatul Asiei), SUA, Canada, Cuba (podiumul de la Campionatul Americii de Nord) și Brazilia, Argentina și Chile (podiumul de la Campionatul Americii de Sud).

Rezultatele României la EuroVolley

  • Grupe: România - Letonia 1-3
  • Grupe: Elveția - România 1-3
  • Grupe: România - Germania 2-3
  • Grupe: România - Turcia 3-1
  • Grupe: Franța - România 2-3
  • Optimi: Ucraina - România 0-3
  • Sferturi: Franța - România 3-0

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO. La 18 ani, o româncă a devenit Miss Italia. Tânăra a câștigat deja aproape 100 de medalii și are un vis
VIDEO. La 18 ani, o româncă a devenit Miss Italia. Tânăra a câștigat deja aproape 100 de medalii și are un vis
VIDEO. La 18 ani, o româncă a devenit Miss Italia. Tânăra a câștigat deja aproape 100 de medalii și are un vis
franta romania volei masculin eurovolley
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:10
„Dubiu plauzibil” Concluzia tribunalului după ce a analizat mesajul de amenințare cu moartea arătat de un fost președinte de club
„Dubiu plauzibil” Concluzia tribunalului după ce a analizat  mesajul de amenințare cu moartea arătat de un fost președinte de club
11:21
Serie A, de nerecunoscut! Campionatul din Italia schimbă regulile jocului, după 77 de ani! Recordul data din sezonul 1949-1950!
Serie A, de nerecunoscut! Campionatul din Italia schimbă regulile jocului, după 77 de ani! Recordul data din sezonul 1949-1950!
10:40
Eroul lor, coșmarul nostru Corespondență din Suedia. Thomas Ravelli, omul care a frânt visul Generației de Aur, vorbește după 32 de ani: „Hagi ar fi luat Balonul de Aur”
Eroul lor, coșmarul nostru Corespondență din Suedia. Thomas Ravelli, omul care a frânt visul Generației de Aur, vorbește după 32 de ani: „Hagi ar fi luat Balonul de Aur”
11:37
Cauza morții lui Hayden Panettiere Concluzia legistului în ancheta decesului fostei iubite a lui Wladimir Klitschko
Cauza morții lui Hayden Panettiere Concluzia legistului în ancheta decesului fostei iubite a lui Wladimir Klitschko
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cartonașul negru

Cătălin Tolontan: Cartonașul negru

Cătălin Tolontan: Cartonașul negru
Școala veche a lui Armstrong

Silviu Tudor Samuilă: Școala veche a lui Armstrong

Silviu Tudor Samuilă: Școala veche a lui Armstrong
Consiliul Local Dinamo

Ioana Mihalcea: Consiliul Local Dinamo

Ioana Mihalcea: Consiliul Local Dinamo
Cine l-a lăsat pe Becali să ajungă până aici?

Dan Udrea: Cine l-a lăsat pe Becali să ajungă până aici?

Dan Udrea: Cine <span>l-a</span> lăsat pe Becali să ajungă până aici?
Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu
Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia
Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi <span>n-are</span> dreptul să ne ceară acest lucru
Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți
În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului
Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
Top stiri
Reghe, în pericol de excludere! Au expirat cei doi ani prevăzuți de regulamentul FRF pentru achitarea datoriei către U Craiova.  Mișcarea făcută de Rotaru
Superliga
22.09
Reghe, în pericol de excludere! Au expirat cei doi ani prevăzuți de regulamentul FRF pentru achitarea datoriei către U Craiova. Mișcarea făcută de Rotaru
Citește mai mult
Reghe, în pericol de excludere! Au expirat cei doi ani prevăzuți de regulamentul FRF pentru achitarea datoriei către U Craiova.  Mișcarea făcută de Rotaru
Om contra robot, în cușcă VIDEO + FOTO: Prima bătaie în stil „Terminator” a ajuns în lumea reală! Trimis la podea!
Alte sporturi
22.09
Om contra robot, în cușcă VIDEO + FOTO: Prima bătaie în stil „Terminator” a ajuns în lumea reală! Trimis la podea!
Citește mai mult
Om contra robot, în cușcă VIDEO + FOTO: Prima bătaie în stil „Terminator” a ajuns în lumea reală! Trimis la podea!
Unde a mers Popovici în vacanță Campionul a postat o imagine grăitoare: „Avem o țară frumoasă dacă știi unde să te uiți”
Diverse
21.09
Unde a mers Popovici în vacanță Campionul a postat o imagine grăitoare: „Avem o țară frumoasă dacă știi unde să te uiți”
Citește mai mult
Unde a mers Popovici în vacanță Campionul a postat o imagine grăitoare: „Avem o țară frumoasă dacă știi unde să te uiți”
VIDEO | Cum arată, în interior, blocul din Rahova distrus de explozia de acum un an, unde azi s-au montat primii stâlpi de susținere. Primele imagini de pe scări și holuri rupte
B365
22.09
VIDEO | Cum arată, în interior, blocul din Rahova distrus de explozia de acum un an, unde azi s-au montat primii stâlpi de susținere. Primele imagini de pe scări și holuri rupte
Citește mai mult
VIDEO | Cum arată, în interior, blocul din Rahova distrus de explozia de acum un an, unde azi s-au montat primii stâlpi de susținere. Primele imagini de pe scări și holuri rupte

Echipe/Competiții

fcsb 72 CFR Cluj 3 dinamo bucuresti 25 rapid 17 Universitatea Craiova 21 petrolul ploiesti Poli Iasi 1 uta arad 4 farul constanta 21

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share