Ciprian Marica a intervenit în dezbaterea despre rasismul de pe stadioane, reaprinsă după scandările de la FCSB - Rapid 4-1.

Fostul internațional consideră că reacțiile sunt exagerate și susține că schimbarea comportamentului suporterilor are nevoie de timp.

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Derby-ul câștigat de FCSB a continuat și în afara terenului, din cauza discuțiilor despre manifestările rasiste din tribune și sancțiunile pe care ar trebui să le suporte cluburile.

Scandările la adresa rapidiștilor au provocat inclusiv solicitări ca rezultatul să fie schimbat la „masa verde”.

Ciprian Marica: „Până și psihologul te trimite pe stadion să refulezi”

Marica apasă însă pedala de frână. Fostul atacant invocă obiceiurile vechi din tribune și crede că adaptarea suporterilor la limitele de azi nu se poate produce imediat.

„Se merge mult prea departe. Trăim niște vremuri diferite, dar nu-mi place ipocrizia și când o ducem la extrem. Întotdeauna au fost scandări pe stadioane. Astăzi nu mai sunt conforme, ceea ce pot înțelege, dar lucrurile nu se pot schimba.

Până și psihologul te trimite pe stadion să refulezi și să-ți verși oful. Dacă nici pe stadion nu mai poți să-ți spui oful… Înțeleg că limitele s-au ridicat foarte mult, dar să fim realiști și oameni”, a declarat Marica.

FOTO. FCSB - Rapid 4-1

Marica respinge ideea depunctărilor: „Trebuie să avem răbdare”

În privința sancțiunilor poziția fostului atacant e categorică. Marica apreciază că depunctarea reprezintă o măsură excesivă și insistă asupra timpului necesar pentru schimbarea comportamentelor din tribune.

„Se merge mult prea departe cu depunctările. Trebuie să avem răbdare și timp ca unii să învețe”, a mai spus fostul internațional.

VIDEO. Scandări rasiste la FCSB - Rapid 4-1

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