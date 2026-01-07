Încăierare între parlamentari Ciprian Paraschiv, atac dur la liberalul Ionuț Stroe pe tema reformării legii sportului: „Ești sifon de manual!”

Un schimb dur de replici a izbucnit în Parlamentul României între deputații Ciprian Paraschiv (51 de ani) și Ionuț Stroe (46 de ani).

Cei doi politicieni s-au confruntat pe tema modificării Legii 4, proiect legislativ care vizează reformarea cadrului legal al sportului românesc.

Deputatul Ciprian Paraschiv, președinte al Comisiei pentru Tineret și Sport și membru AUR, a elaborat un proiect de lege menit să reformeze cadrul legislativ actual.

Recent, deputatul PNL Ionuț Stroe, fost ministru al Sportului în 2019-2020, a depus un proiect alternativ, prin care a generat un conflict public între cele două inițiative legislative.

Ciprian Paraschiv atacă proiectul lui Stroe: „Ești sifon de manual, «Ionuț Proces Verbal!»”

Într-un comunicat de presă, Ciprian Paraschiv critică proiectul lui Stroe, pe care l-a poreclit „Ionuț Proces Verbal”, considerând că acesta păstrează abuzurile, majorează amenzile și permite interdicții pe stadion.

„Proiectul inițiat de mine? Elaborat de profesioniști cu cariere solide în sport, care au performat în sport și în managementul sportului. Proiect pentru sportul românesc, născut după consultări și dezbateri cu absolut toți cei implicați în sport: suporteri, cluburi, federații, ANS, COSR, AFAN, instituții implicate în organizarea evenimentelor sportive. Spre o lege modernă și dreaptă, ideile bune ale tuturor celor care reprezintă, până la urmă, sportul românesc.

Celălalt? Proiectul organelor, cu «Ionuț Proces Verbal» scos la înaintare pe post de inițiator. Cine e «Ionuț Proces Verbal»? Cel rămas live în chiloți la tv pe când era ministru, mai-mai să expună celelalte organe, nu cele al căror joc îl face acum.

Cel care în 2011 declara mândru că e deputat ultras, că a aprins torțe prin tribune, membru fondator al Freak Boys la Universitatea Craiova. Și care, uluitor, azi vine cu haină de jandarm pe el și cu pulanul pe umăr, tradus în articole de lege!”, a declarat Paraschiv, într-un comunicat.

Ești sifon de manual, «Ionuț Proces Verbal!» Când eu elimin abuzurile din Legea 4, el le păstrează. Mai mult, amenzi de cinci ori mai mari pentru suporteri și cluburi. Într-o lege care, atenție!, este despre evenimente sportive, nu despre tirania unilaterală a forțelor de ordine. Ciprian Paraschiv

Deputatul acuză că Stroe favorizează controlul autorităților în detrimentul suporterilor și al unui acces civilizat la meciuri.

„Vreți să beți o bere pe stadion, așa cum se întâmplă peste tot în fotbalul civilizat? Doar dacă «Ionuț Proces Verbal» și organele știu exact unde o bei, când o bei și, țineți-vă bine: să o bei fără să te uiți la meci în același timp! Nu e o glumă.

Vreți să vedem spectacol de lumină și culoare în tribune? Nu se poate decât la inaugurarea stadionului sau dacă echipa ia titlul în Superliga. Și niciodată în timpul meciului.

Vreți stadioane de 30.000 de locuri dar în care până la 1.500 de locuri să fie goale? Cum, nu vreți apartament cu patru camere dar să locuiți doar în trei dintre ele, doar pentru că așa vor organele și «Ionuț Proces Verbal?»

Eu introduc prevederi exprese pentru accesul persoanelor cu nevoi speciale la evenimentele sportive, armonizez legislația cu normele UEFA… El elimină tot.

Când eu șterg aberațiile costisitoare pentru cluburi și federații din lege, el le păstrează. Că așa vor organele”, a mai spus Paraschiv.

De ce «Ionuț Proces Verbal?» Păi dacă el susține că printr-un simplu proces verbal al organelor e normal să fii interzis pe stadion ani la rând, și nu printr-o decizie definitivă de instanță. Dacă militează pentru libertatea abuzului, fără ca nimeni din lume să îți poată da înapoi anii petrecuți fără evenimente sportive după ce o instanță decide, ulterior, că procesul verbal inițial a fost un abuz? Ciprian Paraschiv

Cele mai importante modificări din Legea 4, în forma inițiată de Ciprian Paraschiv

Proiectul de lege inițiat de Ciprian Paraschiv conține câteva modificări de impact. Cele mai spectaculoase sunt:

mai multe facilități pentru persoanele cu nevoi speciale : „Organizatorul trebuie să asigure accesul pentru persoanele cu nevoi speciale, grupuri sanitare, precum și locuri special amenajate astfel încât să nu fie obstrucționată vizionarea spectacolului sportiv”.

: „Organizatorul trebuie să asigure accesul pentru persoanele cu nevoi speciale, grupuri sanitare, precum și locuri special amenajate astfel încât să nu fie obstrucționată vizionarea spectacolului sportiv”. se va permite consumul de bere pe stadioane : „Organizatorul competiției va permite vânzarea, distribuirea sau consumul băuturilor fără alcool și a celor slab alcoolizate, cu o concentrație alcoolică de până la 5% în volum, numai în pahare fără capac, din hârtie sau din material plastic”

În același timp, organizatorii vor fi obligați să afișeze, în locuri vizibile, „atenționări privind consumul responsabil de băuturi alcoolice”. Apoi, e interzis accesul oricărui spectator în stare de ebrietate ori sub influența substanțelor halucinogene. Sau va fi evacuat ulterior dacă va fi descoperit în stadion în starea respectivă.

spectacolele pirotehnice vor fi legale pe stadioane: „Organizatorul de competiții sau de jocuri sportive poate desfășura spectacole pirotehnice organizate doar de către o societate specializată și autorizată conform legii și doar pe stadioane”.

Așadar, nu fanii vor putea face aceste show-uri, cum s-a întâmplat până acum, ci doar firme specializate și autorizate. De altfel, spectatorilor le va fi în continuare interzis accesul în arene cu „făclii, torțe, artificii, petarde, materiale explozive, incendiare sau fumigene”.

În propunerea de modificare a legii apare și acest paragraf: „Accesul minorilor în zona rezervată spectacolului pirotehnic este strict interzis”. El sugerează că show-urile nu vor avea loc în tribune, ci la marginea terenului, într-o zonă securizată anterior, pentru că în tribune sunt minori.

Ionuț Stroe: „Proiectul lui Paraschiv este o fițuică propagandistică”

Ionuț Stroe a explicat principalele argumente ale proiectului său de contraatac la Paraschiv.

„Legea propusă de noi, pentru că suntem mai mulți inițiatori, este o propunere care modifică și modernizează Legea 4. O lege care transformă experiența oamenilor pe stadioane într-una mai sigură și deschisă tuturor.

O lege atât a simplilor spectatori, familii, copii, oameni în vârstă și, evident, și a celor mai înfocați suporteri. Cu toții trebuie să ne simțim în siguranță și să putem participa la spectacolul sportiv”, a spus Stroe, conform prosport.ro.

Legea lui (n.r. - Ciprian Paraschiv) e venită pe filiera AUR, o propunere care include și unele opinii radicalizate ale unor grupări cu iz politic din galeriile de fotbal. În ansamblu, comparativ cu proiectul meu și al celorlalți colegi, cel al domnului Paraschiv pare o fițuică propagandistică cu iz „aurist”! Ea adună superficial generalități și propuneri fără substanță. Propunerea mea este o lege care armonizează toate punctele de vedere Ionuț Stroe

„Mă rezum doar la două scurte exemple pentru a observa diferențele majore între o abordare și cealaltă. Primul este legat de profesionalizarea personalului de ordine, a introducerii explicit în Lege a două categorii de personal esențiale pentru organizarea în siguranță a meciurilor și anume: agent de securitate competiții sportive și steward sportiv.

Care sunt, din punctul meu de vedere, obligatorii mai ales la meciurile cu grad mediu și ridicat de risc. În Legea 4 sau în proiectul lui Ciprian Paraschiv, aceste aspecte lipsesc. Cine lucrează și menține efectiv siguranța pe stadioane – sunt elemente foarte importante.

Al doilea exemplu este legat de consumul de alcool. Cine își poate închipui că poți reglementa consumul de alcool printr-un singur articol care practic elimină doar interdicția lui din Legea 4, varianta Paraschiv?

Pe când proiectul meu detaliază clar ce tip de băuturi alcoolice pot fi comercializate, unde pot fi comercializate și consumate în incinta stadionului, perioada raportată la meci, obligațiile privind consumul responsabil de alcool, protejarea minorilor, recipiente sigure și în conformitate cu normele legale și bineînțeles, sancțiuni. Așa arată o lege serioasă și sigură, nu o lege încropită, cum e legea AUR”, a declarat Stroe.

Printre principalele prevederi ale proiectului Stroe se numără, conform declarațiilor sale:

Interdicțiile pe stadion se aplică imediat prin proces-verbal în cazurile de violență sau nerespectare a măsurilor de ordine, cu posibilitatea ca instanța să anuleze ulterior sancțiunea;

Zone tampon între sectoarele de suporteri, de maximum 5% din capacitatea arenei, pentru prevenirea incidentelor;

Reglementarea strictă a consumului de alcool pe stadion, permis doar în zone special amenajate și fără vizibilitate directă asupra terenului de joc;

Spectacole pirotehnice permise doar în mediu controlat, înainte sau după meci, puse în practică de firme autorizate;

Profesionalizarea personalului de securitate și a stewarzilor.

