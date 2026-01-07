„O să fie meciul anului”  Florin Tănase,  încrezător înaintea duelului cu Turcia de la barajul pentru CM 2026 » Marele avantaj al adversarilor

Florin Tănase (31 de ani), fotbalistul celor de la FCSB, a vorbit despre meciul României cu Turcia de la barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial.

Meciul Turcia - România se va juca pe 26 martie 2026, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

În cazul unui succes în fața formației antrenate de Vincenzo Montella, „tricolorii” vor da peste învingătoarea partidei dintre Slovacia și Kosovo, pe 31 martie.

Florin Tănase, înainte de Turcia - România: „O să fie meciul anului”

Florin Tănase, mijlocașul celor de la FCSB, a vorbit despre șansele României în duelul cu Turcia, din semifinala barajului pentru calificarea la Mondial.

„Cred că o să fie, clar, meciul anului, cel mai important. Trebuie să fim pregătiți la ora meciului, să ajungem bine, încrezători. Și eu cred că șansele sunt 50-50.

OK, ei au un avantaj că joacă pe teren propriu, dar într-un meci știm foarte bine că se poate întâmpla orice.

O să fie unul dintre cele mai importante, da. Dar după, dacă trecem de Turcia, celălalt va fi cel mai important. Sunt unici”, a declarat Florin Tănase pentru eAD, deținătorul drepturilor TV pentru Superliga.

Florin Tănase a bifat 26 de selecții pentru naționala României. A înscris de 5 ori și a oferit două pase decisive.

Campionatul Mondial din 2026 va avea loc în SUA, Canada și Mexic și se va desfășura în perioada 11 iunie - 19 iulie.

Florin Tănase: „E o atmosferă incendiară pe stadioanele din Turcia”

Florin Tănase a identificat și marele avantaj al turcilor în meciul contra României.

„E o atmosferă incendiară pe stadioanele din Turcia. Clar, e un avantaj pentru ei, dar și noi am jucat pe stadioane pline, deci nu are de ce să ne fie teamă.

Îi împinge de la spate, dar la un asemenea meci trebuie să fii pregătit să dai 200%, ca să nu te influențeze tribuna”, a adăugat mijlocașul.

Turcia - România se va juca pe stadionul echipei Beșiktaș, o arenă inaugurată în aprilie 2016, care are o capacitate de 43.445 de locuri.

Beștikaș Park (Foto: IMAGO)

Unde și când ar putea juca România la Campionatul Mondial

Dacă va obține calificarea la Campionatul Mondial, atunci România se va afla în grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.

Cele trei meciuri s-ar disputa în Statele Unite și Canada, orele fiind însă problema. Toate partidele „tricolorilor” ar urma să se dispute dimineața, ora României.

Programul României la Campionatul Mondial:

Sâmbătă, 13 iunie 2026, ora locală 21:00 (7:00 în România, în 14 iunie 2026) vs Australia (Vancouver)

Vineri, 19 iunie 2026, ora locală 21:00 (7:00 în România, în 20 iunie 2026) vs Paraguay (San Francisco)

Joi, 25 iunie 2026, ora locală 19:00 (5:00 în România, în 26 iunie 2026) vs SUA (Los Angeles)

România nu a mai participat la Campionatul Mondial din 1998, atunci când „Generația de Aur” reușea să termine pe primul loc într-o grupă cu Anglia, Columbia și Tunisia.

„Tricolorii” au fost eliminați în optimi, după ce au fost învinși de Croația, scor 1-0.

