„Mi s-a părut scandalos” Diego Costa, gest dezgustător în fața unei reportere care îi lua interviu: „Nu știam ce mi se întâmplă”
Diego Costa FOTO: IMAGO
Diverse

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 07.01.2026, ora 16:20
alt-text Actualizat: 07.01.2026, ora 16:21
  • Helene Hendriks (45 de ani), reporter TV în Olanda, a dezvăluit gestul dezgustător pe care l-a făcut Diego Costa (37 de ani) către ea.
  • Incidentul a avut loc la ultimul meci disputat în Anglia înaintea instaurării stării de urgență din cauza Covid-19.

Atletico Madrid a eliminat pe Liverpool, din Liga Campionilor, 4-2 la general, în martie 2020.

Diego Costa, gest grotesc către o reporteră: „Mi s-a părut scandalos”

La capătul duelului de pe Anfield, Helene Hendriks a realizat un interviu cu fundașul Virgil Van Dijk. Ulterior, la microfon, a sosit Diego Costa.

Jurnalista a dezvăluit gestul iresponsabil făcut de atacantul brazilian.

„S-a apropiat și a tușit intenționat în fața tuturor. Nu mă enervez ușor, dar am vrut să alerg după el și să-i spun «ce-mi faci?». Chiar a tușit direct în fața mea.

Pentru transmisia în Olanda, eram cablată de un fir și îl urmăream pe Diego Costa, așa că întreaga cameră s-a răsturnat. Nu știam ce mi se întâmplă, mi s-a părut absolut scandalos”, a spus Helene Hendriks, în podcastul HNM, potrivit The Sun.

La 2 zile după incident, jurnalista batavă a fost confirmată pozitiv la Covid-19, conform publicației britanice.

În cele din urmă, dintre toți oamenii de pe stadionul respectiv, 41 au murit din cauza Covid-19 Helene Hendriks, jurnalist

Diego Costa nu era la prima abatere

Atacantul francez și-a conturat o imagine controversată pe terenul de fotbal, implicându-se în numeroase conflicte.

Ziarul francez L'Equipe l-a desemnat pe Costa drept „Cel mai detestat fotbalist” în decembrie 2015, din cauza reacțiilor sale violente din timpul meciurilor.

Pe parcursul carierei sale, Diego Costa a evoluat pentru Braga, Penafiel, Atletico Madrid, Celta Vigo, Albacete, Valladolid, Vallecano, Chelsea, Atletico MG, Wolverhampton, Botafogo și Gremio.

În palmaresul său se regăsesc două titluri de campion în Premier League, cu Chelsea, două titluri în La Liga și trofeul Europa League, câștigate alături de Atletico Madrid.

La nivel internațional, fostul atacant de pe Metropolitano a strâns două selecții pentru naționala Braziliei și a fost naturalizat de Spania.

60.000.000 de euro
a fost cea mai mare cotă de piață din cariera lui Diego Costa, conform transfermarkt.com

Pentru iberici, Diego Costa a evoluat 24 de meciuri și a marcat 10 goluri.

liverpool Atletico Madrid diego costa covid-19 helene hendriks
