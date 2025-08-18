Torțe pe stadioane Ciprian Paraschiv a vorbit despre modificarea Legii 4 » În ce condiții vor putea folosi ultrașii materiale pirotehnice

Ciprian Paraschiv (50 de ani), deputat AUR și președinte al Comisiei pentru Tineret și Sport, a dezvăluit modificările pe care le va suferi Legea 4/2008.

Gino Iorgulescu (69 de ani), președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, susține modificările, pentru ca spectacolele pirotehnice de pe stadioane să devină legale și să fie efectuate în condiții de maximă siguranță.

Legea 4/2008 a fost adoptată în timpul mandatului lui Dumitru Dragomir, la Federația Română de Fotbal, și reprezintă punctul legislativ prin care este reglementat accesul pe stadioane cu obiecte pirotehnice.

Ciprian Paraschiv, despre modificările Legii 4/2008: „Vor fi permise torțele și fumigenele pe stadioane”

Ciprian Paraschiv a militat de la începutul acestui an pentru modificarea Legii 4/2008. Acum, a oferit precizări suplimentare despre cum vor putea fi folosite materialele pirotehnice în interiorul stadioanelor.

„Vor fi permise acele spectacole pirotehnice, fie că e vorba de prezentarea echipei și le avem din jur împrejurul terenului, fie că avem chiar în tribună o porțiune segmentată clar, distanțată de restul spectatorilor, să nu punem în pericol securitatea celor care vin la meci.

Ca să fiu foarte clar, vorbim doar de spectacol de lumini, stroboscoape, torțe și fumigene. Acest spectacol pirotehnic trebuie organizat doar de o firma autorizată și specializată, care are aprobare de la Inspectoratul Teritorial de Muncă, de la M.A.I. ”, a spus Ciprian Paraschiv, prin intermediul unui videoclip postat pe TikTok.

Gino Iorgulescu susține modificarea Legii 4: „Lucrăm la o modificare”

La începutul lunii iunie, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, a anunțat susținerea față de ultrași și schimbarea urgentă a Legii 4.

„Toată atmosfera asta frumoasă care se creează pe stadioane, mai ales de către suporterii echipelor gazdă, ca să nu mai vorbim dacă sunt suporteri şi de o parte şi de alta, duce la creşterea spectacolului fotbalistic. Apropo de asta, noi încercăm să facem o modificare a Legii 4 referitoare la torţe şi fumigene.

Peste tot în lume se dă cu torţe şi fumigene, cu artificii. Lucrăm la o modificare, astfel încât să se permită aceste materiale pirotehnice, dar să fie monitorizaţi şi autorizaţi cei care le folosesc şi să nu intre în terenul de joc. Pentru că toată această atmosferă creează un stimulent pentru echipe şi pentru fotbal”, a declarat Gino Iorgulescu, potrivit gsp.ro.

