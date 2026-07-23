„Trebuie să recunoaștem”  Șeful federației din Argentina, prima reacție, după teoriile apărute despre finala cu Spania +11 foto
Foto: Imago
Campionatul Mondial

„Trebuie să recunoaștem” Șeful federației din Argentina, prima reacție, după teoriile apărute despre finala cu Spania

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 23.07.2026, ora 16:30
alt-text Actualizat: 23.07.2026, ora 16:30
  • Claudio Tapia (58 de ani), președintele Federației Argentiniene de Fotbal, a publicat un mesaj ferm după speculațiile apărute despre finala CM 2026, pierdută 0-1 cu Spania.
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După ce Argentina a ratat câștigarea celui de-al doilea titlu mondial consecutiv, au apărut mai multe teorii care încercau să justifice eșecul sud-americanilor din finală.

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Claudio Tapia, mesaj pentru argentinieni: „Au fost mai buni, au câștigat pe merit”

Printre explicațiile apărute după eșecul Argentinei se numără și implicarea FBI-ului, amenințări la adresa familiilor jucătorilor și chiar presiuni externe.

Totuși, selecționerul Lionel Scaloni și „secundul” său, Roberto Ayala, au încercat să lămurească situația. Aceștia au recunoscut superioritatea Spaniei și au respins categoric aceste speculații.

Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (2).jpg
Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (2).jpg

Galerie foto (11 imagini)

Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (1).jpg Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (2).jpg Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (3).jpg Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (4).jpg Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (5).jpg
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Și Claudio Tapia a intervenit, despre care s-a scris că ar fi fost reținut de FBI. Președintele AFA a transmis:

„Nu vă lăsați influențați de minciuni și nici de manipulările care urmăresc doar să destabilizeze. Este suficient cu încercările de a-i întoarce unii împotriva altora pe cei care au oferit atât de mult fotbalului nostru”, se regăsește într-o parte a mesajului lui Tapia, citat de marca.com.

Claudio Tapia a recunoscut și că Spania a fost echipa mai bună în finala CM 2026.

„Nu am reușit să învingem Spania. Au fost mai buni, au câștigat pe merit și trebuie să știm să recunoaștem acest lucru. În sport, înveți și atunci când accepți înfrângerile cu aceeași demnitate cu care sărbătorești victoriile”.

FOTO. Lionel Messi, în lacrimi după ce Argentina a pierdut Campionatul Mondial

Messi, în lacrimi după ce a pierdut finala Campionatului Mondial. Foto - Antena 1 (3).jpg
Messi, în lacrimi după ce a pierdut finala Campionatului Mondial. Foto - Antena 1 (3).jpg

Galerie foto (8 imagini)

Messi, în lacrimi după ce a pierdut finala Campionatului Mondial. Foto - Antena 1 (1).jpg Messi, în lacrimi după ce a pierdut finala Campionatului Mondial. Foto - Antena 1 (2).jpg Messi, în lacrimi după ce a pierdut finala Campionatului Mondial. Foto - Antena 1 (3).jpg Messi, în lacrimi după ce a pierdut finala Campionatului Mondial. Foto - Antena 1 (4).jpg Messi, în lacrimi după ce a pierdut finala Campionatului Mondial. Foto - Antena 1 (5).jpg
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Mesajul complet al lui Claudio Tapia

„Nu am reușit să învingem Spania. Au fost mai buni, au câștigat pe merit și trebuie să știm să recunoaștem acest lucru. În sport, înveți și atunci când accepți înfrângerile cu aceeași demnitate cu care sărbătorești victoriile.

Da, am pierdut o finală. Dar este la fel de adevărat că acest grup a oferit o bucurie imensă întregii țări. Argentina a avut motive să sărbătorească încă dinaintea ultimului meci, pentru că această echipă a demonstrat din nou de ce înseamnă atât de mult pentru oamenii noștri.

Ne doare să pierdem. Ne doare pentru că suntem competitivi, pentru că suntem cea mai titrată echipă din istorie și pentru că locul al doilea nu ne mulțumește niciodată. Ne doare pentru că suntem obișnuiți să luptăm până la final și pentru că rămânem una dintre cele mai bune două echipe din lume.

Dar haideți să ne oprim puțin și să privim lucrurile cu luciditate. Să ne gândim la sacrificiul acestor jucători, al staff-ului tehnic și al tuturor celor care au muncit mai bine de 50 de zile departe de familiile lor, având un singur obiectiv: să reprezinte Argentina cât mai bine posibil.

Suntem argentinieni. Concurăm cu determinare, pasiune și suflet. Dăm totul la fiecare antrenament și în fiecare meci. Reprezentăm, de asemenea, întreaga Americă de Sud cu o mândrie uriașă. Ne apărăm culorile, steagul și țara pe fiecare stadion din lume.

De aceea, nu vă lăsați influențați de minciuni și nici de manipulările care urmăresc doar să destabilizeze. Este suficient cu încercările de a-i întoarce unii împotriva altora pe cei care au oferit atât de mult fotbalului nostru.

Acum este momentul să le mulțumim, să fim alături de ei și să recunoaștem efortul acestor jucători, care au lăsat din nou totul pe teren pentru tricoul naționalei.

Manipulările vor trece. Devotamentul, munca și sufletul echipei noastre naționale vor rămâne pentru totdeauna.

Nu există scuze. Aici se joacă fotbal. Iar această echipă națională va continua să reprezinte Argentina cu aceeași mândrie ca întotdeauna. Hai, Argentina!”, a scris Claudio Tapia.

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