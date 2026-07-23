„Asta e tot ce a făcut pentru noi”  Familia victimei lui Kader Keita, revoltată: „Ne-a scris o scrisoare”. Ce mesaj a avut fotbalistul +5 foto
foto: captură YouTube Rapid
Superliga

„Asta e tot ce a făcut pentru noi” Familia victimei lui Kader Keita, revoltată: „Ne-a scris o scrisoare”. Ce mesaj a avut fotbalistul

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 23.07.2026, ora 15:28
alt-text Actualizat: 23.07.2026, ora 15:30
  • Familia victimei lui Kader Keita (25 ani) a vorbit în premieră despre tragicul accident cauzat de fostul jucător al Rapidului, soldat cu decesul unei femei în vârstă de 68 de ani.
  • Mijocașul originar din Coasta de Fildeș a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă și se află în continuare sub măsura controlului judiciar.
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La începutul lunii martie, Kader Keita a lovit cu mașina o femeie care traversa regulamentar pe trecerea de pietoni, iar ulterior a părăsit locul accidentului.

Victima a decedat o lună mai târziu, în timp ce era internată în spital.

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Familia victimei lui Kader Keita a vorbit în premieră despre tragicul accident: „Asta e tot ce a făcut pentru noi”

După aproape 5 luni de la acel accident produs de Kader Keita, Paulina Ionescu, sora victimei, a vorbit despre drama prin care a trecut familia ei.

„Sora mea era mai mică decât mine, ea le făcea pe toate. Suntem vai de capul nostru după tot ce s-a întâmplat.

Să știți că băiatul ăsta nu a făcut nimic pentru noi, nu ne-a ajutat cu absolut nimic. Ne-a trimis o scrisoare, atât, de ce să mint că o am și acum, el a scris cu mâna lui, în limba lui și cineva a tradus-o la mașină. Asta s-a întâmplat după ce sora mea a murit.

Mi-a adus-o avocata noastră, iar doamna nici nu a deschis-o, mi-a dat-o mie și am păstrat-o.

A scris că-i pare foarte rău, că nu a vrut, că s-a întâmplat și nu există om care să vrea să facă așa ceva. Spunea acolo că e căsătorit, că are 25 de ani și un copil. Asta e tot ce a făcut pentru noi. Ne-a trimis o scrisoare!”, a declarat sora victimei, conform prosport.ro.

VIDEO. Imagini cu puternic impact emoțional. Momentul accidentului

„Sora mea avea o pensie de 1.200 lei, iar fata ei trăiește din ajutor de handicap”

Familia victimei lui Kader Keita duce un trai modest, având venituri mici. Femeia care a decedat în aprilie avea un băiat și o fată.

Noi suntem foarte amărâți, ne descurcăm foarte prost. Sora mea avea o pensie de 1200 lei, iar fata ei trăiește din ajutor de handicap.

Când sora mea a fost lovită de acest băiat pleca să strângă pet-uri, asta făcea în fiecare dimineață, să ne întreținem. Asta face acum fata ei. Ne e greu domnule, dar ce să facem?

Despre caz nu puteam spune nimic, e tribunalul, sunt avocații, nu putem noi să ne facem dreptate, legea să o facă! Și dacă vrea să plece din țară… ne putem opune noi? Sora mea e în mormânt, ce pot să spun, să-l iertăm? Nu pot să spun asta!”, a mai spus sora victimei.

Ăsta e adevărul, tot ce a făcut a fost să ne trimită o scrisoare. Nu ne-a ajutat cu nimic, decât cu două vorbe, nici el, nici avocatul lui. Pe sora mea nu o mai aduce nimeni înapoi, nu putem decât să-i mai facem pomenirile și să așteptăm să se pronunțe legea. Paulina Ionescu, sora victimei

Kader Keita, trimis în judecată

La finalul lunii iunie, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 a anunțat că fostul rapidist Kader Keita a fost trimis în judecată.

Fotbalistul este acuzat de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia şi ucidere din culpă.

„La data de 23.06.2026, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București, în urma cercetărilor efectuate de D.G.P.M.B. – Brigada de Poliție Rutieră București, a dispus trimiterea în judecată a înculpatului K.A.K., cercetat sub măsura controlului judiciar, pentru comiterea infracțiunilor de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia, prev. de art. 338 alin. (1) din Codul Penal şi ucidere din culpă, faptă prev. și ped. de art. 192 alin. (1), (2) din Codul Penal, cu aplicarea dispozițiilor art. art. 38 alin. 1 C. pen.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de vinovăție”, a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București în cadrul unui comunicat.

În această etapă vor fi analizate probele și circumstanțele accidentului, produs pe 3 martie 2026 și care s-a soldat cu decesul victimei, pe 7 aprilie.

La finalul lunii mai, după terminarea campionatului, fotbalistul a primit aprobarea procurorului de caz pentru a părăsi țara pentru o perioadă de 4-5 zile.

Keita s-a întors în România la finalul intervalului stabilit, respectând condițiile impuse de anchetatori.

Decizia a fost una punctuală, acordată în contextul măsurii de control judiciar, care permite, în anumite condiții, deplasări externe cu aprobarea organelor judiciare.

Acum, dacă vrea să părăsească din nou România, Kader Keita trebuie să primească aprobarea judecătorului care va fi desemnat.

Accidentul a avut loc pe 3 martie 2026

Kader Keita este cercetat pentru ucidere din culpă, în urma unui accident rutier produs pe 3 martie 2026, la ora 05:46, în București, în zona Sectorului 2.

Potrivit anchetatorilor, fotbalistul a lovit cu mașina o femeie de 68 de ani care traversa regulamentar pe trecerea de pietoni, iar ulterior a părăsit locul accidentului. Kader Keita conducea o Dacia Logan.

Victima a decedat în spital la 35 de zile după accident

Victima a fost transportată la spital în stare gravă, iar pe 7 aprilie a decedat, fapt care a dus la schimbarea încadrării juridice în dosar.

Ministerul Public a transmis în urmă cu două luni, printr-un comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, că procurorul a dispus extinderea acțiunii penale în cazul lui Keita pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă.

„La data de 22.04.2026 procurorul a dispus extinderea acțiunii penale pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă, prev. de art. 192 alin. (1) și (2) din Codul penal față de inculpatul K.A.K”, se arată în comunicatul transmis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

Kader Keita a ieșit de la audieri FOTO Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (1).jpeg
Kader Keita a ieșit de la audieri FOTO Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (1).jpeg

Galerie foto (5 imagini)

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