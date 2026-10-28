Giuleștenii, mulțumiți de egal! Jucătorii Rapidului surprind după remiza cu Corvinul: „Am făcut un meci bun”

CORVINUL - RAPID 0-0. Claudiu Petrila (25 de ani) și Cristi Manea (29 de ani) s-au arătat nemulțumiți de starea gazonului de la Petroșani, după remiza din etapa #2 a Cupei României.

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Ambele echipe au câte patru puncte în acest moment și vor lupta pentru calificarea în sferturile de finală ale competiției în ultima etapă a grupelor, programată în jurul datelor de 2-3 decembrie.

CORVINUL - RAPID 0-0 . Claudiu Petrila: „Am făcut un meci bun”

Petrila a dat vina și pe lipsa de concentrare în ultima treime.

„Am jucat la victorie ca în fiecare meci, am jucat cei cu minute mai puţine, deci putem spune că am făcut o partidă foarte bună, ţinând cont că n-am jucat între noi. Puteam fi mai atenţi la ultima pasă, că acolo s-a simţit diferenţa. Terenul a fost greu, a fost foarte moale.

Noi, care n-am jucat, ne-am dorit să facem un meci bun să jucăm pentru echipă, dar cred că am făcut un meci bun. Mă interesează să ne calificăm”, a declarat Claudiu Petrila la Prima Sport.

Cristi Manea: „Rezultatul este echitabil”

Fundașul lateral a vorbit și el despre condițiile gazonului de la Petroșani și își dorește cu tărie ca giuleștenii să iasă victorioși din meciul cu UTA Arad, în ultima etapă, pentru a rămâne în obiectivul setat la startul sezonului: câștigarea Cupei României.

„Un meci foarte greu pe un teren foarte greu. Având în vedere că am jucat cei care am evoluat mai puţin, rezultatul e echitabil. Mister ne-a spus de dimineaţă că terenul e moale şi va fi un meci cu multe dueluri. Sperăm să câştigăm cu UTA şi să ne calificăm, că obiectivul e să câştigăm finala Cupei României.

Le-am spus colegilor că anul trecut am câştigat contra echipelor din faţă în sezonul regulat şi am pierdut în play-off, iar anul ăsta sper să fie invers”, a spus și Manea pentru sursa citată.

Clasament grupa A

Loc / Echipa Meciuri Puncte 1. UTA Arad 2 4 2. Rapid 2 4 3. Corvinul 2 4 4. FC Botoșani 2 1 5. Poli Timișoara 1 0 6. Minerul Lupeni 1 0

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