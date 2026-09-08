Discurs furibund Atac la adresa  autorităților locale: „Dacă Petrolul dispare, Prahova nu există pe harta sportului!”
Claudiu Tudor
Superliga

Discurs furibund Atac la adresa autorităților locale: „Dacă Petrolul dispare, Prahova nu există pe harta sportului!”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 08.09.2026, ora 23:45
alt-text Actualizat: 08.09.2026, ora 23:49
  • Claudiu Tudor (41 de ani) a răbufnit la adresa autorităților din Ploiești și Prahova.
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După ce a scăpat in extremis de barajul pentru menținere/retrogradare în Superliga, sezonul trecut, Petrolul este una dintre surprizele acestei stagiuni

„Lupii galbeni” ocupă locul 3, cu 15 puncte, la egalitate cu Rapid și la două puncte în spatele liderului Dinamo după primele opt etape, însă problemele se țin scai de gruparea ploieșteană.

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Claudiu Tudor a răbufnit la adresa autorităților: „La nivel de declarații, toți sunt petroliști

Petrolul a intrat în insolvență în această vară și riscă să nu-și mai poată disputa meciurile de pe teren propriu pe „Ilie Oană”, din cauza stării precare a gazonului.

Președintele „găzarilor” și-a exprimat revolta față de lipsa de implicare a autorităților.

„Am primit o adresă de la LPF pentru a ne atenționa în privința terenului. Am trimis-o către CSM și Primărie, am înțeles că se vor face lucrări.

Pe mine mă îngrijorează că tot pe «Ilie Oană» va fi și un turneu în acest weekend, cu nu știu ce parlamentari, nu știu câte meciuri, ceea ce nu ne va avantaja la meciul cu Csikszereda.

Sperăm să se schimbe și să se facă ceva și pentru Petrolul, pentru fotbalul din Prahova, pentru că nu se face absolut nimic, nici din partea Consiliului Județean, nici din partea Primăriei.

Nu știu ce aș putea să mai fac, după zeci și zeci de apeluri, ca primarul orașului și președintele CJ să facă ceva. La nivel de declarații, toți sunt petroliști, sunt înnebuniți, dar nimeni nu face absolut nimic.

După meciul cu Corvinul m-am întâlnit cu primarul Hunedoarei, este mereu cu echipa, merge în deplasări, în trening, este un exemplu de loialitate față de localitate.

La Hunedoara cel mai important brand e Corvinul, nu? Din păcate, la noi primarul este inexistent și nu știm ce să îi facem ca să priceapă că acest club merită ajutat.

Dacă aveam jumătate din sprijinul Corvinului, aveam curaj să zic că ne batem la play-off, la titlu. Dar așa, nu am curaj să zic așa ceva. Vine domnul Becali, bagă 5 milioane, bagă și Rotaru 2 milioane...”, a declarat Claudiu Tudor, citat de sptfm.ro.

Claudiu Tudor: „Dacă Petrolul dispare, Prahova nu există pe harta sportului

Claudiu Tudor și-a continuat discursul aspru la adresa autorităților locale:

„Dacă Petrolul dispare, Prahova nu există pe harta sportului, nu este nimic, nimic. Este inacceptabil cum se tratează fotbalul, sportul, în acest județ. La Hunedoara este, la Voluntari este, la Slobozia. Băi, dar noi ce suntem? Suntem cei mai bogați, dar de fapt cei mai săraci.

Sunt dezgustat de aceste lucruri. În 6 ani am fost de cel puțin 50 de ori să trag de ei să ajute fotbalul, academia.

Am zis: nu băgați la echipa mare, OK, dar haideți să facem un teren acolo, să susținem antrenorii, să creștem copii. Zero barat. Dar mergem înainte, or mai veni și alegeri”, a concluzionat Claudiu Tudor.

  • Pentru Petrolul urmează duelul cu FCSB, programat, luni, 14 septembrie, cu începere de la ora 21:00. Va fi primul meci care se va disputa pe Arena Națională după o pauză de 5 luni.

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1Dinamo817
2Rapid815
3Petrolul815
4U Craiova814
5Farul811
6FCSB811
7FC Botoșani810
8Corvinul810
9CFR Cluj710
10Oțelul Galați810
11FC Argeș810
12Sepsi810
13UTA Arad89
14U Cluj79
15FC Voluntari88
16Csikszereda81

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