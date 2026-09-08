Pușcaș, despre revenire Anunțul făcut de  atacantul lui Dinamo: „A recidivat pe cealaltă parte”
George Pușcaș
Superliga

Pușcaș, despre revenire Anunțul făcut de atacantul lui Dinamo: „A recidivat pe cealaltă parte”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 08.09.2026, ora 23:00
  • George Pușcaș (30 de ani) este aproape de revenirea pe gazon, după o pauză de patru luni.
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Atacantul lui Dinamo s-a operat de hernie inghinală în această vară. Ultima apariție a lui Pușcaș într-un meci oficial datează din 16 mai, când roș-albii remizau 0-0, cu CFR Cluj, în play-off.

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George Pușcaș, aproape de revenirea pe gazon: „Am jucat mult cu injecții și antiinflamatoare

Revenit la antrenamente, vârful de 30 de ani a dezvăluit că se simte mult mai bine. Pușcaș a povestit că s-a confruntat cu probleme după intervenția suferită, deoarece a jucat cu injecții în trecut.

„Sunt mai bine. Au apărut niște complicații ulterior, după operație, având în vedere că eu am jucat foarte mult cu injecții, cu antiinflamatoare. A recidivat pe cealaltă parte și, neștiind că problema s-a agravat, am fixat o treabă și a apărut alta.

Având în vedere că am trecut peste asta, mă simt din ce în ce mai bine și sper ca, cât mai repede, să pot să revin și să-mi ajut echipa.

Simt că am avut parte de multe provocări. Toată cariera mea au fost provocări continue și mereu a trebuit să trec peste, să mă reculeg și să fiu pozitiv.

Reușesc să stau pozitiv, să fiu din ce în ce mai pregătit, să-mi țin mintea ocupată. Cu ajutorul lui Dumnezeu, fiind sănătos, ulterior pot să progresez și în forma fizică, să ies pe teren. E mai greu după operație, când trebuie să stai, să nu faci nimic.

Mie nu-mi place să aștept, dar acum sunt pe momentul cel bun. Ăsta e drumul. Fiecare fotbalist are provocările lui și trebuie să se descurce și să treacă peste.

A fost o perioadă foarte grea, având în vedere că doar mă uitam. Am încercat mereu să fiu lângă echipă și să aduc o contribuție prin altceva: printr-o vorbă, printr-un ajutor, fiind mereu în vestiar.

La antrenamente ies să mă uit, să-i ajut cumva prin vorbe, având o anumită experiență. Vreau să fiu implicat 100%, chiar dacă nu sunt acolo, pe teren”, a declarat George Pușcaș, citat de sport.ro.

8 meciuri
a jucat George Pușcaș pentru Dinamo în sezonul 2025-2026, perioadă în care a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă

VIDEO. Unicul gol marcat de Pușcaș în tricoul lui Dinamo

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