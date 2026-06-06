Cum a ajuns Petrolul în insolvență DOCUMENTE: conturi blocate, datorii explodate de la 3,7 la 9 milioane de euro, restanțe neplătite și de 6.000 de lei

Petrolul Ploiești a ajuns în insolvență după eșecul total al planului de concordat preventiv, în contextul datoriilor restante și al conturilor blocate de ANAF.

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Petrolul Ploiești a cerut deschiderea procedurii de insolvență, după ce a ajuns în imposibilitatea de a respecta planul de restructurare prin care încerca să evite această situație.

Petrolul, în insolvență: conturi blocate, restanțe de 400.000 de euro și executări silite

Potrivit documentelor depuse la Tribunalul Prahova, clubul nu mai avea lichidități în conturi, conturile bancare erau poprite de ANAF, iar obligațiile asumate prin planul de restructurare nu au mai fost achitate la termen.

În dosarul prin care s-a solicitat închiderea concordatului preventiv, administratorul concordatar T&A Insolvency IPURL a arătat, la termenul de judecată din 14 mai 2026, că Petrolul înregistra restanțe de:

851.821 lei (170.365 de euro) către creditori bugetari afectați;

către creditori bugetari afectați; 1.158.548 lei (231.710 euro) către creditori chirografari afectați.

În total, 2.010.369 lei, aproximativ 400.000 de euro, rămăseseră neachitați conform programului de plăți aprobat de creditori și omologat de instanță.

Mai mult, pe lângă aceste restanțe, clubul acumulase și datorii curente, născute după omologarea planului de restructurare, și intrase în executări silite din partea creditorilor.

Probleme chiar și la plata unor sume mici

Un detaliu relevant din încheierea din 14 mai 2026 arată că dificultățile financiare ale Petrolului au afectat inclusiv plata unor obligații administrative generate chiar de procedura de concordat preventiv.

Conform documentelor depuse la dosar, clubul înregistra datorii către instituții și entități implicate direct în procedura de restructurare, după cum urmează:

6.363 lei (1.273 de euro) către Serviciul Public Finanţe Locale Ploiești;

către Serviciul Public Finanţe Locale Ploiești; 58.576,37 lei (11.715 euro) către o altă societate implicată în procedura de concordat.

Deși sumele sunt relativ reduse în raport cu masa totală a datoriilor, ele nu au fost achitate, fiind invocate în susținerea cererii prin care administratorul concordatar a solicitat închiderea procedurii.

Pe baza acestor constatări, Tribunalul Prahova a reținut că Petrolul se află „în imposibilitatea de a-și mai îndeplini obligațiile asumate prin planul de restructurare” și a dispus închiderea procedurii de concordat preventiv.

La mai puțin de trei săptămâni distanță, clubul a solicitat deschiderea procedurii de insolvență.

De la concordat la insolvență, în 18 luni

Astfel, cererea de insolvență depusă de Petrolul pe 3 iunie 2026 survine după aproape un an și jumătate de încercări de restructurare financiară.

Primul pas a fost făcut la 30 decembrie 2024, când clubul prahovean a solicitat deschiderea procedurii de concordat preventiv.

În motivarea cererii depuse la tribunal, clubul explica faptul că nu mai dispune de lichiditățile necesare pentru plata datoriilor scadente și că obligațiile curente ajunseseră la 18.526.645,66 lei, peste 3,7 milioane de euro.

Petrolul susținea atunci că restructurarea datoriilor și protecția oferită de concordatul preventiv reprezintă singura șansă pentru redresarea activității și evitarea insolvenței.

Tribunalul Prahova a admis cererea și a deschis procedura concordatului preventiv pe 10 ianuarie 2025. În martie 2025, planul de restructurare a fost aprobat și omologat de instanță.

În 11 luni, pasivul a urcat de la 3,7 la aproape 9 milioane de euro

În noiembrie 2025, Petrolul a revenit în instanță și a obținut modificarea planului de restructurare, după ce o cerere similară îi fusese respinsă cu o lună înainte.

Documentele depuse atunci arătau o situație financiară și mai complicată decât cea prezentată cu 11 luni înainte, la intrarea în concordat preventiv, când clubul declara datorii aproximativ 3,7 milioane de euro.

Masa credală actualizată era formată din:

creanțe certe în valoare de 31.774.025,19 lei (6,355 milioane de euro);

creanțe înscrise sub condiție în valoare de 13.196.080,30 lei (2,64 milioane de euro).

Valoarea totală a creanțelor ajungea astfel la 44.970.105,49 lei (8,995 milioane de euro).

Cristian Fogarassy: „Sub nicio formă Petrolul nu va intra în faliment”

Vicepreședintele Cristian Fogarassy a dat asigurări că Petrolul nu va intra în faliment, insolvența fiind considerată benefică pentru salvarea clubului.

„Într-adevăr, am cerut intrarea în insolvență a clubului la Tribunalul Prahova. Sub nicio formă Petrolul nu va intra în faliment. Avem un plan bine gândit, aveam nevoie de a intra în insolvență pentru a-l putea pune în aplicare.

Știu că lucrurile nu sună foarte bine, dar insolvența nu este un lucru negativ, este benefică pentru continuitatea clubului.

Totul depinde de planul de insolvență care urmează să fie aprobat. Așteptăm decizia instanței legată de aceste datorii, după ce va fi prezentat planul de către specialiștii cu care lucrăm.

Totul va fi făcut legal, nu sunt ipocrit, nu ascund că sperăm ca datoriile să se diminueze consistent”, a declarat vicepreședintele clubului, conform fanatik.ro.

Cristian Fogarassy: „Petrolul nu a primit un leu din bani publici”

Totodată, Cristian Fogarassy a acuzat autoritățile locale de neimplicare.

„Eu m-am alăturat proiectului Petrolul acum trei ani, când mi s-a spus că autoritățile locale vor sprijini echipa, așa cum se întâmplă în mai toate orașele din țară. Din păcate, în ultimii cinci ani, Petrolul, care e un simbol important al orașului, nu a primit un leu din bani publici.

Dacă gruparea de suflet a ploieștenilor beneficia de 1,5 milioane de euro anual de la autoritățile locale, acum nu numai că nu aveam probleme, ci eram pe profit!

Alte orașe dau și 2, și 3 milioane de euro pe an echipelor de fotbal, sprijinind astfel comunitatea și atrăgând copii spre sport”, a mai declarat Fogarassy.

Cesiuni de peste un milion de euro

Petrolul a cesionat drepturi TV de peste un milion de euro pentru stingerea unor împrumuturi din partea unor membri ai conducerii clubului, finanțatori și o asociație sportivă din Ploiești:

Adrian Gabriel Bădic - 1.375.000 lei (264.423 euro)

(264.423 euro) ACS Lupii Tineri Ploiești - 2.240.167,53 lei (430.801 euro)

(430.801 euro) Răzvan Mihai Mateescu - 700.000 lei (134.615 euro)

(134.615 euro) Răzvan Mihai Mateescu - 369.200 lei (71.000 euro)

(71.000 euro) Cristian Fogarassy - 570.434 lei (109.699 euro)

(109.699 euro) Claudiu Tudor - 500.000 lei (96.153 euro)

(96.153 euro) Claudiu Tudor - 244.655 lei (47.049 euro)

Total cumulat: 5.999.456,53 lei (1.153.740 euro)

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