Clienții LAS VEGAS GAMES, așteptați cu oferte de nerefuzat pe lasvegas.ro

Cel mai mare operator de jocuri de noroc rămâne pe poziții!

LAS VEGAS GAMES, cel mai mare operator de jocuri de noroc din segmentul locațiilor fizice din România, anunță închiderea, în următoarele luni, a aproximativ 160 de locații la nivel național.

„Începând cu 1 aprilie 2026, am închis deja 60 de locații, iar în lunile următoare vom mai închide încă 100. Compania noastră a contribuit în anul 2025 cu aproximativ 250.000.000 lei, sumă virată către bugetul de stat, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc și către administrațiile publice locale”, au declarat reprezentanții Las Vegas Games.

În ciuda închiderilor din 2026, grupul Las Vegas continuă să investească în viitor. Clienții fideli ai locațiilor Las Vegas Games, dar și toți pasionații de jocuri de noroc și pariuri sportive, sunt invitați să descopere experiența completă pe platforma online lasvegas.ro, unde pot câștiga premii spectaculoase: un exclusivist Rolls-Royce, două autoturisme BMW Seria 3, un autoturism Cupra Formentor și multe altele.

În contextul închiderii treptate a locațiilor fizice, LAS VEGAS GAMES își continuă activitatea și își concentrează operațiunile în mediul online, prin platforma lasvegas.ro.