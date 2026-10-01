Un nou nume pentru Cluj Arena? Consiliul Județean vrea să scoată la licitație drepturile de denumire: „Am mai putea obţine nişte bani”

Cluj Arena ar putea purta, pe lângă denumirea actuală, și numele unei companii.

Propunerea a fost făcută în ședința Consiliului Județean Cluj și vizează scoaterea la licitație a drepturilor de denumire a stadionului.

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Marius Sironka, consilier județean, a explicat că proiectul este, deocamdată, doar la nivel de propunere, iar scopul este atragerea unor venituri suplimentare pentru Consiliul Județean.

Cluj Arena, după modelul Allianz Arena: „La fel se întâmplă și în vestul Europei”

Într-o variantă discutată în 2025, prețul de pornire era de 100.000 de euro pe an, plus TVA.

Pachetul includea folosirea numelui companiei alături de „Cluj Arena” sau „Arena”, spații publicitare în interiorul și exteriorul stadionului și instalarea unor elemente vizuale cu brandul sponsorului.

„A fost o propunere pe care am făcut-o în cadrul Consiliului Judeţean pentru scoaterea la licitaţie a dreptului de denumire al stadionului. Momentan, e doar la nivel de propunere.

Eu aş vrea să scoatem la licitaţie dreptul de denumire pentru că, în fond, am mai putea obţine nişte bani pentru Consiliul Judeţean.

Chiar acum, e greu de estimat când va avea loc licitaţia pentru că, în momentul în care vorbind, depinde de ce îşi doresc cei de la Consiliul Judeţean. Domnul preşedinte a propus o licitaţie simplificată, dar totul depinde dacă ea va avea loc“, a explicat Sironka, conform primasport.ro.

În 2016-2017 au mai fost discuţii, dar nu s-a ajuns la un numitor comun. Consider că trebuie iniţiată o licitaţie, nu să aştepti să vină o firmă către tine şi să propună acest lucru. Putem să testăm piaţa, până la urmă Marius Sironka, consilier județean

Vânzarea drepturilor de denumire ale arenelor este o practică întâlnită de ani buni în fotbalul european.

Unul dintre cele mai cunoscute exemple este stadionul lui Bayern Munchen, care poartă numele Allianz Arena.

Allianz deține drepturile de denumire în baza unui parteneriat comercial pe termen lung.

Tot sub brandul Allianz există și alte arene importante, precum Allianz Stadium din Torino, unde evoluează Juventus, sau Allianz Riviera din Nisa.

„La fel s-a întâmplat și la stadionul Rapidului, dar și la alte echipe din vestul Europei. Denumirea de Cluj Arena va rămâne, doar numele companiei respective ar urma să fie alăturat”, a explicat Marius Sironka.

30.000 de locuri are Cluj Arena, stadion inaugurat în 2011 și construit cu aproximativ 44 de milioane de euro

Arena este folosită în mod obișnuit de Universitatea Cluj pentru partidele de acasă.

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