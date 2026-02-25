Cluj Arena trece pe „verde” CJ Cluj are planuri mărețe cu stadionul Universității » Investiție de peste 13 milioane de euro
Superliga

Cluj Arena trece pe „verde” CJ Cluj are planuri mărețe cu stadionul Universității » Investiție de peste 13 milioane de euro

  • Investiție de aproximativ 13,5 milioane de euro la stadionul Cluj Arena. Detalii despre inițiativa Consiliului Județean Cluj, în rândurile de mai jos.

Alin Tișe, președintele CJ Cluj, a inițiat un proiect de hotărâre care are ca scop implementarea de soluții tehnice pentru creșterea eficienței energetice pe arena din Cluj-Napoca.

Investiție de peste 13 milioane de euro pentru Cluj Arena

Consiliul Județean Cluj a anunțat, miercuri, pe pagina de Facebook că stadionul Cluj Arena va beneficia de o nocturnă LED.

„Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, a inițiat un proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții care vizează implementarea de soluții tehnice pentru creșterea eficienței energetice a Stadionului Cluj Arena.

Proiectul de hotărâre, care urmează a fi dezbătut și votat în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean de joi, 26 februarie a.c., urmărește eficientizarea energetică a clădirii stadionului, în scopul reducerii consumului de energie electrică și gaze naturale și îmbunătățirii confortului interior”, a scris CJ Cluj pe Facebook.

Ce prevede întregul proiect:

  • montarea unui sistem de panouri fotovoltaice performante, cu o putere nominală totală de 1 MW;
  • înlocuirea actualei nocturne cu o instalație full LED, capabilă să îndeplinească cerințele de iluminat corespunzătoare standardului UEFA: „Elite, Level A”;
  • schimbarea completă a instalației electrice de iluminat din zona parcării, a inelelor de circulație și a celorlalte spații interioare și exterioare, cu un sistem electric care folosește tehnologia LED;
  • instalarea de panouri radiante și termostate digitale pentru încălzirea grupurilor sanitare.

Valoarea totală estimată a investiției este de 68.680.419 lei, sursele de finanțare fiind atât bugetul forului administrativ județean, cât și fondurile europene.

De altfel, în urma aprobării proiectului de hotărâre, Consiliul Județean va pregăti dosarul de finanțare în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin intermediul programelor specifice existente în acest moment, dedicate creșterii eficienței energetice a infrastructurii publice”, se arată în mesajul transmis de CJ Cluj.

30.201 de locuri
este capacitatea stadionului Cluj Arena

Alin Tișe: „Continuăm în forță investițiile în domeniul energiei verzi”

Alin Tișe, președintele Consiuliului Județean Cluj, a oferit și o primă reacție cu privire la proiectul de modernizare al stadionului Cluj Arena.

„Continuăm în forță investițiile în domeniul energiei verzi, printr-un nou proiect care vizează valorificarea energiei solare, regenerabile, și reducerea costurilor operaționale de funcționare.

Prin intermediul panourilor fotovoltaice instalate și prin trecerea pe iluminatul LED, inclusiv pe partea de nocturnă, dorim să reducem consumul de energie electrică al stadionului cu cel puțin 40%!

În acest fel, județul Cluj va beneficia de o infrastructură sportivă modernă, sustenabilă și eficientă energetic, la nivelul celei din vestul Europei”, a spus Alin Tișe.

