Contractul lui Hakan Calhanoglu cu Inter expiră vara viitoare, iar mijlocașul turc e dorit intens de Galatasaray

După eliminarea din Liga Campionilor, la Inter a reînceput „telenovela Calhanoglu”, scrie interlive.it.

Calhanoglu rămâne pe lista lui Galatasaray

Fotbalistul de 32 de ani a revenit la antrenamente cu grupul după accidentarea care l-a ținut pe margine 5 meciuri, plus suspendarea de o partidă, și va fi disponibil astfel pentru meciul cu Genoa, care se va disputa sâmbătă seară pe „Meazza”.

Vicepreședintele lui Galatasaray, Abdullah Kavukcu, a declarat pentru Gazzetta dello Sport că „în ianuarie vom face o altă ofertă pentru Calhanoglu, în tentativa de a-l transfera.

A existat o discuție cu șefii lui Inter, dar ni s-a spus că jucătorul nu va pleca de la club în această iarnă.

Hakan e un simbol al naționalei Turciei și e un mare fan al lui Galatasaray. Nu știu exact când, dar sunt sigur că-l vom vedea jucând pentru noi”.

Calhanoglu ia 6 milioane anual de la Inter pe contractul actual și ar putea prelungi cu italienii, dacă i se va oferi aceeași sumă.

