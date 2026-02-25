„A existat o discuție” Vor să ia unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Chivu: „Sunt sigur că va juca la noi!”
Hakan Calhanoglu
„A existat o discuție” Vor să ia unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Chivu: „Sunt sigur că va juca la noi!”

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 25.02.2026, ora 20:58
alt-text Actualizat: 25.02.2026, ora 21:07
  • Contractul lui Hakan Calhanoglu cu Inter expiră vara viitoare, iar mijlocașul turc e dorit intens de Galatasaray

După eliminarea din Liga Campionilor, la Inter a reînceput „telenovela Calhanoglu”, scrie interlive.it.

Primele măsuri în scandalul pariurilor Patru persoane au fost reținute. Despre cine este vorba: „Știau rezultatele dinainte"
Primele măsuri în scandalul pariurilor Patru persoane au fost reținute. Despre cine este vorba: „Știau rezultatele dinainte”
Primele măsuri în scandalul pariurilor Patru persoane au fost reținute. Despre cine este vorba: „Știau rezultatele dinainte”

Calhanoglu rămâne pe lista lui Galatasaray

Fotbalistul de 32 de ani a revenit la antrenamente cu grupul după accidentarea care l-a ținut pe margine 5 meciuri, plus suspendarea de o partidă, și va fi disponibil astfel pentru meciul cu Genoa, care se va disputa sâmbătă seară pe „Meazza”.

Vicepreședintele lui Galatasaray, Abdullah Kavukcu, a declarat pentru Gazzetta dello Sport că „în ianuarie vom face o altă ofertă pentru Calhanoglu, în tentativa de a-l transfera.

A existat o discuție cu șefii lui Inter, dar ni s-a spus că jucătorul nu va pleca de la club în această iarnă.

Hakan e un simbol al naționalei Turciei și e un mare fan al lui Galatasaray. Nu știu exact când, dar sunt sigur că-l vom vedea jucând pentru noi”.

  • Calhanoglu ia 6 milioane anual de la Inter pe contractul actual și ar putea prelungi cu italienii, dacă i se va oferi aceeași sumă.

„Au altă mentalitate" Dioszegi, la 2 ani și jumătate după duelul cu Bodo/Glimt » Norvegienii fac spectacol în Champions, Sepsi joacă în Liga 2
Liga Campionilor
20:24
„Au altă mentalitate” Dioszegi, la 2 ani și jumătate după duelul cu Bodo/Glimt » Norvegienii fac spectacol în Champions, Sepsi joacă în Liga 2
„Au altă mentalitate” Dioszegi, la 2 ani și jumătate după duelul cu Bodo/Glimt » Norvegienii fac spectacol în Champions, Sepsi joacă în Liga 2
Protest al fanilor  Suporterilor echipei de tradiție nu le place stadionul ales pentru sezonul viitor: „Nu vreți în Vale? Atunci mergeți în deal!"
Liga 2
20:21
Protest al fanilor Suporterilor echipei de tradiție nu le place stadionul ales pentru sezonul viitor: „Nu vreți în Vale? Atunci mergeți în deal!”
Protest al fanilor  Suporterilor echipei de tradiție nu le place stadionul ales pentru sezonul viitor: „Nu vreți în Vale? Atunci mergeți în deal!”

turcia serie a INTER Cristi Chivu galatasaray CONTRACT hakan calhanoglu
