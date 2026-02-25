„Nu respectă niște reguli” Adrian Porumboiu nu-l menajează pe Kyros Vassaras: „Greșelile au fost evidente” » Ar trebui înlocuit șeful CCA?

Adrian Porumboiu (75 de ani), fost arbitru FIFA, a vorbit despre greșelile de arbitraj din ultima perioadă din Liga 1, dar și despre Kyros Vassaras (60 de ani), președintele CCA.

Partidele care au creat cele mai mari controverse au fost cele din etapa 27, Petrolul - FC Argeș 2-1 și Hermannstadt - CFR 0-1.

În urmă cu o săptămână, Kyros Vassaras a venit cu explicații pentru fazele care au stârnit furia unor conducători din Liga 1.

Adrian Porumboiu, despre Vassaras: „Nu văd un posibil înlocuitor”

În ciuda întregului scandal care s-a pornit după erorile de arbitraj din Liga 1, Adrian Porumboiu e de părere că Vassaras nu ar trebui să fie schimbat la conducerea Comisiei Centrale a Arbitrilor.

„Nu, nu e depășit pentru că la ora actuală, sincer să fiu, nici nu văd un posibil înlocuitor. Până la urmă, el și-a făcut treaba într-un mod pe care îl apreciază că ar fi cel corect.

Din punctul meu de vedere, (n.r. - Vassaras ) nu respectă niște reguli și trebuia să imprime și în campionatul nostru o regulă, pe care o folosesc arbitrii în campionatele mari, vorbesc de Italia, de Anglia.

Aici, după o eroare care se întâmplă, arbitrul este chemat la VAR. Apoi, după ce vede, în câteva zeci de secunde până într-un minut, el explică faza.

Și lumea pleacă lămurită, pentru că spune dacă a fost ofsaid, dacă a fost henț, dacă a fost fault. Spui treaba asta și nu mai ies atâtea comentarii. Pentru că faci public treaba asta. Așa se va întâmpla și la viitorul Campionat Mondial”, a spus Adrian Porumboiu, conform fanatik.ro.

Adrian Porumboiu: „ Delegându-i , înseamnă că și-au făcut datoria”

Porumboiu a continuat și a explicat că arbitrii care comit greșeli mari în timpul meciurilor nu ar mai trebui delegați în celelalte partide.

„Pe de altă parte, nu îl înțeleg (n.r. pe Kyros Vassaras). Dacă Chivulete a greșit în două meciuri, nu greșeli mici, greșeli care au dus la influențarea rezultatului la Sibiu (n.r. Hermannstadt) cu CFR Cluj și a mai arbitrat un meci.

Greșeli impardonabile. Arbitru care a fost în camera VAR (n.r. - Horia Mladinovici) la (Oțelul) Galați cu UTA. Văd că e delegat. Nu-i delegi.

Și UEFA face așa. Delegându-i, înseamnă că și-au făcut datoria. Datoria cu ghilimele, pentru că greșelile au fost evidente”, a mai spus Adrian Porumboiu.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova⤴️ 28 56 2 Dinamo⤴️ 28 52 3 Rapid⤴️ 28 52 4 U Cluj 28 48 5 CFR Cluj 28 47 6 FC Argeș 28 46 7 FCSB 28 43 8 FC Botoșani 28 42 9 UTA Arad 28 42 10 Oțelul Galați 28 41 11 Farul 28 37 12 Petrolul⤵️ 28 28 13 Csikszereda⤵️ 28 28 14 Unirea Slobozia⤵️ 28 24 15 Hermannstadt⤵️ 28 17 16 Metaloglobus⤵️ 28 11 ⤴️Calificate matematic în play-off / ⤵️ Vor juca sigur în play-out ⤴️Calificate matematic în play-off / ⤵️ Vor juca sigur în play-out

