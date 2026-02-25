Seară nebună în Liga Campionilor! Real Madrid și PSG  merg în optimi » Atalanta, remontada cu Dortmund + Juventus, aproape de minune
Real Madrid - Benfica, în Liga Campionilor (IMAGO / fotomontaj GOLAZO.ro)
Liga Campionilor

Seară nebună în Liga Campionilor! Real Madrid și PSG merg în optimi » Atalanta, remontada cu Dortmund + Juventus, aproape de minune

Alexandru Smeu , George Neagu , Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 25.02.2026, ora 22:00
Actualizat: 26.02.2026, ora 00:52
  • Deși a revenit miraculos, marcând două goluri în inferioritate numerică, Juventus s-a stins în prelungiri, iar Galatasaray merge în optimile Ligii Campionilor.
  • Real Madrid, Atalanta și PSG, campioana en-titre a Europei, au obținut calificarea în această seară.

Golurile lui Osimhen și Yilmaz au stins speranțele „zebrelor”, iar campioana Turciei s-a calificat în optimile competiției.

Real Madrid s-a impus în duelul cu Benfica, scor 2-1 (1-0 în tur), iar PSG a remizat pe teren propriu cu AS Monaco, însă rezultatul din tur, 3-2, le-a fost de ajuns parizienilor pentru a se califica.

În primul meci al zilei, Atalanta a câștigat cu 4-1 duelul de pe teren propriu cu Borussia Dortmund (0-2 în tur), astfel că italienii merg și ei în optimi.

Marți, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Newcastle și Bodo/Glimt și-au asigurat biletele pentru faza următoare a competiției.

Ce urmează în Liga Campionilor

În optimile de finală, câștigătoarele din play-off se vor duela cu echipele care s-au clasat pe locurile 1-8 în faza principală a competiției.

Tragerea la sorti va avea loc vineri, 27 februarie, de la ora 13:00

  • PSG - Barcelona / Chelsea
  • Galatasaray - Liverpool / Tottenham
  • Real Madrid - Sporting / Manchester City
  • Atalanta - Arsenal / Bayern Munchen
  • Newcastle - Chelsea / Barcelona
  • Atletico Madrid - Tottenham / Liverpool
  • Bodo/Glimt - Manchester City / Sporting
  • Bayer Leverkusen - Bayern Munchen / Arsenal

Juventus - Galatasaray 3-2 live

  • TV: Digi Sport 2, Prima Sport 2
  • Au marcat: Locatelli (min. 37 pen.), Gatti (min. 70), McKennie (min. 82) / Osimhen (min. 107), Yilmaz (min. 119)
  • În tur: 2-5

Gruparea torineză a revenit senzațional în partida cu Galatasaray, deși a jucat cu un om în minus din minutul 48, după eliminarea lui Kelly

Real Madrid - Benfica 2-1

  • Au marcat: Tchouameni (min. 16), Vinicius (min. 80) / Rafa Silva (min. 14)
  • În tur: 1-0

PSG - AS Monaco 2-2

  • Au marcat: Marquinhos (min. 60), Kvaratskhelia (min. 66) / Akliouche (min. 45), Teze (min. 90+1)
  • În tur: 3-2
  • Meciul a fost arbitrat de Istvan Kovacs

Atalanta - Borussia Dortmund 4-1

  • Au marcat: Scamacca ('5), Zappacosta ('45), Pasalic ('57), Samardzic (90+8, penalty)/Adeyemi ('75)
  • În tur: 0-2

Faultul lui Bensebaini din prelungiri, la care s-a dat penalty:

Seară nebună în Liga Campionilor! Real Madrid și PSG  merg în optimi » Atalanta, remontada cu Dortmund + Juventus, aproape de minune Seară nebună în Liga Campionilor! Real Madrid și PSG  merg în optimi » Atalanta, remontada cu Dortmund + Juventus, aproape de minune

Tragerea la sorți pentru optimile Ligii Campionilor

Tragerea la sorți pentru optimile Ligii Campionilor va avea loc vineri, 27 februarie, de la ora 13:00, în direct pe site-ul uefa.com sau pe aplicația UEFA TV.

Echipele deja calificate în această fază a competiției sunt: Arsenal, Bayern Munchen, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisabona și Manchester City (au terminat grupa principală pe locurile 1-8).

Tabloul din optimile Ligii Campionilor/ FOTO: uefa.com Tabloul din optimile Ligii Campionilor/ FOTO: uefa.com
Tabloul din optimile Ligii Campionilor/ FOTO: uefa.com

Real Madrid Liga Campionilor benfica JUVENTUS as monaco PSG galatasaray
