S-a retras din afacerea de milioane de euro! Cine e arbitrul român de top care a ieșit din firma producătoare de mere și struguri, cu venituri uriașe

Un asistent FIFA s-a ocupat aproape un deceniu de pomicultură și viticultură, în paralel cu arbitrajul

Societatea pe care a condus-o alături de tatăl său avea în 2017 doar doi angajați și venituri de doar 30.000 de euro. În 2025, a avut 24 de angajați și încasări de 55 de ori mai mari

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Un arbitru asistent activ în fotbalul românesc a renunțat să se mai ocupe de afacerea pe care o avea, alături de familia sa. Mircea Grigoriu, 37 de ani, asistent FIFA, a decis să iasă din firma pe care o conducea împreună cu tatăl său, societate care activează în domeniul pomiculturii și viticulturii.

Mircea Grigoriu s-a retras din afacerea de milioane de euro!

Grigoriu a fost prezent în această afacere, în localitatea Uzun, din județul Giurgiu, vreme de aproape un deceniu. Acolo, el și tatăl său au investit milioane de euro, au accesat inclusiv fonduri europene și au dezvoltat societatea. În ultimii 5 ani, veniturile cumulate au trecut de 6 milioane de euro, iar numărul angajaților e astăzi de peste 10 ori mai mare.

Merele pe care le produceau erau distribuite inclusiv în rețeaua de magazine Mega Image, unde erau indicate ca fiind „Gusturi românești”. În 2025, firma care poartă denumirea de Micul Fermier Grifarm a trecut de 1,6 milioane de euro venituri, cu un profit brut de 45.000 de euro!

„Nu mai sunt în firmă, am decis să mă retrag din societate”, a fost singurul comentariu pe care asistentul l-a făcut pe acest subiect. Compania a rămas în subordinea tatălui său, care va face în perioada următoare investiții de circa 3 milioane de euro.

În urmă cu câțiva ani, într-un interviu pentru ZF Agropower, Mircea Grigoriu explica despre firma sa: „Beneficiem de tehnologiile de ultimă generație, venim cu un avânt nou și ne pregătim specific pentru noul program. Avem 18 hectare de livadă superintensivă de măr şi 9 hectare cultivate cu viță-de-vie pentru struguri de masă. Mai avem disponibilă o suprafață de 15 hectare, pe care dorim să facem o livadă superintensivă de măr”.

Terenul de 18 hectare fusese realizat, conform ZF, cu ajutorul unui proiect pe fonduri europene, în valoare de peste 1,2 milioane de euro.

Tot în acel interviu, arbitrul a explicat și de ce e nevoie ca România să importe mere, în special din Polonia și Olanda, pe parcursul iernii: „Ducem lipsă de know-how, de ce înseamnă să păstrezi mere o perioadă îndelungată. Noi, în cadrul companiei, încercăm o planificare riguroasă. Intenționăm să mărim spațiul de depozitare și să ne tehnologizăm mai mult. Inovarea duce la performanță şi cred că în asociere, facem parte dintr-o cooperativă, stă viitorul”.

Mircea Grigoriu e asistent cu ecuson internațional de mai mulți ani și a făcut parte la meciurile din cupele europene din brigăzile lui Radu Petrescu și Marian Barbu. Chiar săptămâna trecută, Grigoriu a fost unul dintre asistenți la meciul Benfica - Hearts 6-1, din turul 3 Europa League. Central a fost Marian Barbu, iar celălalt asistent: Imre Bucsi.

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