Răsturnare de situație! FCSB - FC Botoșani nu se poate juca în Moldova! Explicațiile LPF

Partida dintre FCSB și Botoșani, programată în etapa #5 a Ligii 1, va rămâne pe „Arcul de Triumf”.

Cele două formații ajunseseră la un acord pentru inversarea turului cu returul, moldovenii urmând se devină gazde, însă LPF s-a opus ulterior.

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Duelul dintre cele două echipe urmează să aibă loc luni, 16 august, de la 21:30, pe arena care era stabilită inițial.

Ambele cluburi bătuseră palma pentru ca partidele să fie inversate, după ce gazonul de pe „Arc” le-a pus problemele celor de la FCSB, însă Liga Profesionistă de Fotbal s-a opus deciziei.

Cum argumentează instituția? Susține că regulamentul nu permite inversarea, conform Articolului 9, alineatul 3 din ROAF.

„Echipele nu pot renunța la dreptul lor de organizare a jocurilor, în favoarea echipelor adverse, și nu pot juca meciul din organizare proprie pe terenul echipei adverse”, se arată în regulament.

Știrea inițială:

FCSB - Botoșani nu se va mai disputa la București

În timp ce Arena Națională este încă blocată de alte evenimente, FCSB a renunțat la a mai juca pe Stadionul Steaua, din cauza stării gazonului.

S-a mutat ulterior pe „Arcul de Triumf”, unde a dat peste aceeași problemă, având acum nevoie de o altă soluție.

Din informațiile GOLAZO.ro, oficialii FCSB au venit cu propunerea de a muta partida la Târgoviște, însă acest lucru se poate solicita la LPF doar cu minimum 10 zile înaintea partidei , pentru ca modificarea să fie posibilă doar cu acceptul gazdelor.

Astfel, varianta Târgoviște ar fi fost posibilă acum doar dacă și cei de la Botoșani și-ar fi dat acordul. Aceștia nu au refuzat, dar au propus o variantă care le-a surâs bucureștenilor: aceea de a inversa turul cu returul în sezonul regulat, ei fiind cei care vor găzdui meciul din etapa ce urmează, iar FCSB îl va găzdui pe următorul, în iarnă.

Mai trebuie doar acordul LPF pentru oficializare, dar cele două cluburi nu se așteaptă la un refuz.

Valeriu Iftime: „Azi batem palma”

Finanțatorul moldovenilor a confirmat și el acordul cu FCSB, care urmează să fie oficializat în cursul zilei de astăzi.

„Am vorbit cu cei de la FCSB și mutăm meciul tur cu ăla din retur! Am negociat cu ei ieri și azi batem palma”, a declarat Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani, potrivit prosport.ro.

Botoșănenii privesc schimbarea ca pe un avantaj, deoarece meciul retur va fi ultimul din 2026, în jurul datei de 19 decembrie, iar frigul sau chiar zăpada le-ar fi pus mari probleme în legătură cu propriul teren.

Dezavantajele par mai mari pentru FCSB. Elevii lui Baciu vor disputa trei meciuri în deplasare consecutive. După cel cu Sepsi, 0-0, urmează cel în cauză de la Botoșani, iar apoi deplasarea pe terenul celor de la CFR Cluj.

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