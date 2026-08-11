Popovici, idolul noului star din natație Puștiul spaniol care s-a clasat pe 3 în seria lui David l-a luat ca model pe campionul mondial: „Îmi plac mentalitatea și modestia lui”
Luca Hoek. Foto: IMAGO
Înot

Popovici, idolul noului star din natație Puștiul spaniol care s-a clasat pe 3 în seria lui David l-a luat ca model pe campionul mondial: „Îmi plac mentalitatea și modestia lui”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 11.08.2026, ora 17:01
alt-text Actualizat: 11.08.2026, ora 17:07
  • Luca Hoek le Guenedal (18 ani), unul dintre cei mai promițători tineri înotători, și-a exprimat admirația față de David Popovici (21 de ani).
  • Cei doi vor concura în semifinale la 100m liber, în această seară, de la 20:32, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe TVR Sport și TVR 1.
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Puștiul spaniol cu tată olandez și mamă franțuzoaică a concurat în serii chiar lângă campionul mondial, terminând cursa pe locul 3, și l-a luat pe acesta drept model și idol.

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Luca Hoek: „David Popovici a fost întotdeauna înotătorul meu preferat”

Cu câteva zile înainte de concurs, Hoek a oferit un scurt interviu pentru presa spaniolă.

„100 de metri liber a fost întotdeauna proba mea preferată. Anul acesta am început să înot la antrenamente mai mult în ritmul de 200 și am simțit asta la Palma de Mallorca, la Trials.

Îmi place foarte mult să înot la 100, dar numai când sunt odihnit și mă simt puternic”, a declarat Luca Hoek, potrivit sport.es.

Întrebat dacă are vreun model dintre Van den Hoogenband și Alain Bernard, legende ale natației în Olanda și Franța, sportivul spaniol a transmis:

„Adevărul este că nu-i cunosc prea bine. Eu l-aș alege pe David Popovici, pentru că a început să înoate foarte repede când era destul de tânăr și era foarte zvelt, foarte slab, cu multă flexibilitate și o mentalitate foarte bună.

Mă văd puțin asemănător cu el, a fost întotdeauna înotătorul meu preferat.

Îl urmăresc cu atenție, pentru că a fost întotdeauna un tip dezvoltat, dar fără prea multă masă musculară, așa ca mine. Îmi plac foarte mult modestia lui, mentalitatea și modul lui de a gândi. Este foarte cult și vorbește foarte bine”.

47.90 secunde
a fost timpul lui Luca Hoek, al treilea din seria lui David Popovici, dar și la general

Luca Hoek: „Mi-ar plăcea foarte mult să înot într-o finală alături de el”

În continuare, tânărul spaniol și-a exprimat dorința de concura alături de David în finala probei de 100m liber.

„La proba de 100 de metri liber nivelul este foarte ridicat și există și nume mari, cum ar fi chiar David Popovici și alții. De curând am văzut într-un interviu că se antrenează pentru a bate recordul mondial și m-a speriat puțin.

Mi-ar plăcea foarte mult să înot într-o finală alături de el, pentru a da tot ce am mai bun. S-a antrenat cu actualul deținător al recordului (n.r. - Pan Zhanle) și se spune că nu se lăsau unul pe altul să câștige. Adică, înoată foarte repede”, a mai spus Hoek.

Semifinalele sunt programate tot astăzi, în intervalul orar 20:32 - 20:36. Marea finală la 100 de metri liber va loc miercuri, de la 19:52.

Al nostru Luca Hoek a înotat alături de idolul său, David Popovici, reușind și el un timp incredibil, al treilea în seria sa. Mesajul publicației Teledeporte

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