Arena „Visit Kurdistan” Stadionul echipei din La Liga va purta un nume surprinzător: „Vizibilitate internațională”
Stadionul lui Getafe ar urma să primească și un nou nume comercial, „Visit Kurdistan”
Campionate

Arena „Visit Kurdistan” Stadionul echipei din La Liga va purta un nume surprinzător: „Vizibilitate internațională”

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 11.08.2026, ora 18:47
alt-text Actualizat: 11.08.2026, ora 18:54
  • Stadionul lui Getafe se pregătește să intre într-o nouă etapă, odată cu lucrările de modernizare aflate în desfășurare.
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Arena formației din LaLiga ar urma să primească și un nou nume comercial, „Visit Kurdistan”, în cadrul unui proiect de promovare turistică și economică a regiunii.

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Informația a fost făcută publică de Darajan Hahi Hamid, reprezentantul Guvernului Regional al Kurdistanului în Spania.

Acesta a relatat pe rețelele sociale despre o întâlnire desfășurată la sediul lui Getafe între președintele clubului, Ángel Torres, și Mohammed Shukri, președintele Consiliului pentru Investiții al Guvernului Regional al Kurdistanului.

„Visit Kurdistan”, noul nume al stadionului

Potrivit reprezentantului guvernului regional, întâlnirea a avut drept scop finalizarea pregătirilor pentru proiectul „Visit Kurdistan”, care ar include și asocierea numelui regiunii cu stadionul lui Getafe.

„În sediul lui Getafe CF, președintele clubului, Ángel Torres, l-a primit pe Dr. Mohammed Shukri, președintele Consiliului pentru Investiții al Guvernului Regiunii Kurdistan, și delegația oficială care l-a însoțit.

Scopul întâlnirii a fost finalizarea pregătirilor pentru proiectul «Visit Kurdistan», o inițiativă la care Reprezentanța noastră în Spania lucrează de aproape un an”, a transmis Darajan Hahi Hamid.

Acesta susține că schimbarea denumirii ar putea avea o importanță semnificativă pentru promovarea regiunii pe plan internațional:

„Punerea în aplicare a acestui proiect, împreună cu schimbarea denumirii stadionului Getafe CF în «Visit Kurdistan» vor reprezenta un pas de mare importanță pentru consolidarea vizibilității internaționale a Regiunii Kurdistan, pentru promovarea imaginii sale ca destinație turistică și pentru deschiderea unor noi oportunități de atragere a vizitatorilor și a investițiilor străine.”

Stadionul lui Getafe, transformat radical

Schimbarea numelui vine în contextul unui amplu proiect de renovare a arenei. Getafe lucrează la modernizarea Coliseumului, cu obiectivul de a transforma stadionul într-o arenă mai bine adaptată cerințelor fotbalului de elită.

Proiectul prevede închiderea celor patru colțuri ale stadionului, instalarea unui acoperiș care să acopere întreaga arenă și modificări ale tribunelor superioare, care vor fi apropiate de suprafața de joc. Sunt prevăzute și intervenții în exteriorul stadionului, inclusiv noi spații verzi și căi de acces suplimentare.

Lucrările au început în vara anului trecut și au fost accelerate în această perioadă. Unele dintre noile structuri ale tribunelor sunt deja în construcție, în timp ce renovarea tribunei principale va continua pe parcursul sezonului.

Getafe își caută noi surse de venit

Pentru Ángel Torres, proprietarul și președintele lui Getafe, asocierea stadionului cu un brand reprezintă și o modalitate de a atrage noi resurse financiare.

Clubul a avut în ultimii ani o situație economică dificilă, iar conducerea a analizat inclusiv variante privind vânzarea formației.

Stadionul a purtat anterior denumirea „Coliseum Alfonso Pérez”, însă clubul a renunțat la numele fostului internațional spaniol și a folosit simplu „Coliseum”.

Acum, arena ar urma să primească numele comercial „Visit Kurdistan Coliseum”, dacă acordul va fi oficializat în forma prezentată de reprezentantul guvernului regional.

În paralel cu proiectul de modernizare, Getafe traversează și o perioadă importantă din punct de vedere sportiv, după calificarea în cupele europene.

Astfel, noua arenă ar urma să fie una dintre piesele centrale ale planului clubului pentru următorii ani.

Unde este Kurdistanul și ce se poate vizita acolo

Arena „Visit Kurdistan” Stadionul echipei din La Liga va purta un nume surprinzător: „Vizibilitate internațională” Arena „Visit Kurdistan” Stadionul echipei din La Liga va purta un nume surprinzător: „Vizibilitate internațională”

Kurdistanul este o regiune istorică și culturală din Orientul Mijlociu, locuită în principal de kurzi și întinsă pe teritorii din Turcia, Irak, Iran și Siria.

În prezent, Regiunea Kurdistan din Irak beneficiază de autonomie și are propriile instituții regionale, iar capitala sa este Erbil.

Zona este cunoscută pentru peisajele montane și patrimoniul său cultural, printre principalele obiective turistice numărându-se Cetatea din Erbil, canioanele din apropierea orașului Rawanduz, cascadele Gali Ali Beg și templul yazidit de la Lalish.

Regiunea este, de asemenea, o destinație pentru iubitorii de natură, datorită munților Zagros, dar și pentru cei interesați de istoria și comunitățile etnice și religioase din nordul Irakului.

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