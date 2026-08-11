„Fără nicio aroganță” David Popovici, încredere maximă după calificarea în semifinale: „Sunt foarte bine pregătit”

David Popvici (21 de ani) a oferit prima reacție după calificarea în semifinalele probei de 100m liber, la Campionatele Europene de Natație.

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Campionul mondial a obținut cel mai bun timp în serii, marți dimineață, și va concura, diseară, în penultimul act al competiției de la Paris.

David Popovici: „Sunt surprins, dar în același timp nu sunt. Fără nicio aroganță”

La finalul întrecerii, sportivul român s-a arătat foarte încrezător în nivelul său de pregătire și consideră că antrenamentele avute alături de Pan Zhanle au cântărit mult în favoarea acestui rezultat.

„S-a simțit bine. Sunt plăcut surprins, dar în același timp nu prea surprins. Fără nicio aroganță aici, sunt foarte bine pregătit. Am preferat să depun munca foarte grea la antrenamente, tocmai pentru a reuși acum să-mi fie o idee mai ușor.

Eu zic că pregătirea cu Pan Zhanle și-a spus cuvântul, dar o să îmi doresc să văd în ce se traduce diseară, mâine și la 200 de m, dar cu siguranță mi-a prins bine. Și mie și lui.

Sunt convins că vom avea niște sezoane bune. Niciodată nu știi unde se va ajunge, dar eu cred că mă pot apropia de recordul mondial. Cel puțin”, a declarat David Popovici, potrivit fanatik.ro.

David a obținut cel mai bun timp din toate cele 10 serii, cu 47,13 secunde.

În cadrul aceleiași probe, semifinalele sunt programate tot astăzi, în intervalul orar 20:32 - 20:36.

Marea finală la 100 de metri liber va loc miercuri, de la 19:52.

Sportivii care s-au calificat în semifinalele probei de 100m liber

David Popovici - 47,13

Jere Hribar - 47,80

Luca Guenedal - 47,90

Kristof Milak - 47,92

Egor Kornev - 47,97

Carlos D'Ambrosio - 48,02

Sean Niewold - 48,05

Nandor Nemeth - 48,11

Josha Salchow - 48,35

Aleksandr Schegolev - 48,36

Matthew Richards - 48,37

Vlaho Nenadic - 48,42

Remi Fabiani - 48,44

Jabob Mills - 48,46

Tomas Navikonis - 48,50

Kamil Sieradzki și Oliver Sogaard-Andersen, la egalitate 48,55, urmați de Kaii Winkler cu 48,56

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