Blocaj la noul stadion Dinamo Primarul Sectorului 2 reacționează. De ce întârzie startul lucrărilor + ce zice despre disputa dintre Lupescu și constructor

Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2, a vorbit marți despre situația noului stadion Dinamo, unde lucrările sunt momentan blocate.

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Edilul susține că există noi soluții tehnice propuse de constructor, aflate în analiza Companiei Naționale de Investiții, și se declară optimist că proiectul va putea continua.

Hopincă, despre blocajul de la stadionul Dinamo: „Există soluții tehnice nou-propuse de constructor”

Primarul a dezvăluit că a discutat recent atât cu reprezentanții Companiei Naționale de Investiții, cât și cu cei ai clubului Dinamo. Hopincă spune că, în acest moment, sunt analizate variante tehnice diferite de cele avute inițial în vedere.

„Am vorbit zilele trecute cu reprezentanții CNI și reprezentanții clubului Dinamo. Există soluții tehnice nou-propuse de constructor. Ele sunt în analiză și în momentul în care CNI finalizează analiza vom vedea în mod concret ce se întâmplă cu construcția noului stadion.

Până în prezent, vreau să reamintesc tuturor, că Primăria Sectorului 2 a alocat anul trecut 38 de milioane de lei pentru acest obiectiv. Așteptăm cu nerăbdare facturi noi pentru că intenția noastră este să vedem întregul parc sportiv realizat, nu să ne blocăm în acești pași birocratici”, a spus Rareș Hopincă în primă instanță.

Primăria Sectorului 2 ar putea contribui cu alți bani? „Nu pot să dau un cec în alb”

Primăria Sectorului 2 a contribuit deja cu 38 de milioane de lei la proiect, însă eventualele modificări ar putea aduce din nou în discuție problema costurilor.

Întrebat dacă administrația locală ar fi dispusă să asigure o nouă cofinanțare în cazul în care aceasta va deveni necesară, Hopincă a evitat să avanseze o sumă sau să ofere o garanție înainte de finalizarea analizelor tehnice.

„Nu pot să dau un cec în alb și să vorbim de orice sume. Trebuie să vedem justificările tehnice, trebuie să vedem ce ar însemna financiar acest lucru și colegii din Consiliul Local vor decide.

Oricum ar fi, noi nu am intrat în acest proiect conjunctural. Noi, întreaga comunitate, suntem alături de Dinamo pentru că și Dinamo dă ceva înapoi comunității. Vom deschide întreg complexul către comunitate. Parteneriatul trebuie să fie pe termen lung”, a continuat primarul Sectorului 2.

Hopincă acceptă o întârziere de câteva luni: „Nu m-aș panica”

Edilul consideră că situația apărută la stadionul Dinamo nu e una neobișnuită pentru un proiect de asemenea dimensiuni. Acesta spune că modificările tehnice și solicitările constructorilor pot apărea în timpul lucrărilor, iar important este ca soluția aleasă în cele din urmă să fie cea potrivită.

Hopincă susține inclusiv că o întârziere de două-trei luni ar fi de acceptat dacă aceasta va permite alegerea unei variante tehnice mai bune pentru o arenă care trebuie să fie utilizată timp de mai multe decenii.

„Eu am experiență în proiectele administrative și în proiectele de construcție mari. Apar uneori și sincope. Lucrurile nu merg tot timpul liniar. Să știți că revendicările din partea constructorilor în cadrul proiectelor de construcții sunt uzuale.

Nu e ceva extraordinar. La fel și toată această expertiză a beneficiarului are verifică din punct de vedere tehnic. Ceea ce se întâmplă la Dinamo nu este ceva ieșit din comun. Se întâmplă să apară modificări tehnice în proiecte. Ideea este să fie depășite și lucrările să continue. Sunt optimist.

Dacă s-a analizat soluția propusă inițial și s-a ajuns la concluzia că ar exista soluții mai bune, acestea trebuie analizate. Chiar cu riscul unei întârzieri de două luni. Noi facem o nouă arenă pentru zeci de ani. Cred că merită două, trei luni de zile pentru a fi aleasă cea mai bună soluție. Nu m-aș panica. Primăria Sectorului 2 și-a făcut datoria față de Dinamo și așteaptă noi facturi”, a continuat Rareș Hopincă.

Rareș Hopincă FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Reacția lui Hopincă după criticile lui Ionuț Lupescu

Rareș Hopincă a fost întrebat și despre declarațiile lui Ionuț Lupescu, care a criticat CNI și constructorul Bog'Art în contextul problemelor apărute în proiectul noului stadion.

Primarul Sectorului 2 nu a dorit să intre în disputa dintre părți și a insistat asupra contribuției administrației locale, amintind din nou de suma de 38 de milioane de lei alocată în decembrie.

„Nu vreau să intru în dispută. Nu acuz pe nimeni de nimic, vreau doar să spun că noi am fost serioși. În decembrie am livrat 38 de milioane de lei. Așteptăm ca baza sportivă să se facă. Un teren de sport gol nu ajută pe nimeni, nu ajută comunitatea. Când parcul sportiv va fi refăcut vom discuta despre un mare plus pentru Sectorul 2”, a concluzionat Hopincă.

Cum va arăta noul stadion Dinamo

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1 - și va avea 26.217 de locuri, cu dotări ultramoderne, omologată de UEFA, care va deservi și drept complex sportiv.

Ar trebui să fie gata în 2029.

Stadionul va fi dotat cu:

spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori

o boxă generoasă pentru presă

spații pentru spectatorii cu dizabilități

spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant

propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri

tribune acoperite integral.

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