Primăria Sectorului 2 și-a făcut club sportiv FOTO. Lobonț, Petrea și Tibi Bălan, în proiectul Oxigen București + Investiție de 15 mil. de euro în refacerea unei baze +42 foto
Primăria Sectorului 2 și-a făcut club sportiv FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Diverse

Primăria Sectorului 2 și-a făcut club sportiv FOTO. Lobonț, Petrea și Tibi Bălan, în proiectul Oxigen București + Investiție de 15 mil. de euro în refacerea unei baze

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 11.08.2026, ora 11:23
alt-text Actualizat: 11.08.2026, ora 11:23
  • Primăria Sectorului 2 și-a înființat propriul club sportiv. Este vorba despre CS Oxigen București, un proiect prin care administrația condusă de Rareș Hopincă își propune să atragă cât mai mulți copii și tineri către sport.
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Edilul susține că obiectivul principal este dezvoltarea sportului de masă, dar că proiectul trebuie să ofere și o punte către performanță pentru copiii cu aptitudini și care își doresc să facă pasul către sportul profesionist.

Clubul pornește cu șase secții: fotbal, baschet, tenis de masă, șah, atletism și box, iar în viitor sunt luate în calcul alte două: handbal și volei.

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10.000 de copii, obiectivul pentru următorii cinci ani

Planurile Primăriei Sectorului 2 sunt ambițioase. În următorii cinci ani, CS Oxigen București își propune să atragă 10.000 de copii care să practice sportul în mod organizat.

În prezent, aproximativ 5.000 de copii sunt înscriși în programul voucherelor sportive finanțat de Primăria Sectorului 2, iar obiectivul este atragerea altor 5.000.

Rareș Hopincă a comparat inclusiv populația Sectorului 2 cu cea a Islandei, țară cunoscută pentru modelul său de dezvoltare a sportului și pentru numărul mare de oameni implicați în activități sportive.

„Această bază a revenit Primăriei Sectorului 2 după mulți ani în care a fost a Juventus București și Academiei Daco-Getica. Mi-am asumat o strategie, de a transforma Sectorul 2 în sectorul sportului. Sectorul 2 are o populație similară cu Islanda. De aici ne gândim ce putem face cu copiii noștri.

La Oxigen facem educație și prevenție. Vrem să aducem copiii către sport pentru a-i feri de tentații și adicții. Am preluat Academia Daco-Getica, acum se va numi Oxigen București. Au făcut o treabă foarte bună aici, acum noi vrem să extindem. Dacă nu era Daco-Getica, acum aici erau blocuri. Vom moderniza această bază și anul acesta vom ajunge la 900 de copii”, a declarat primarul Sectorului 2.

Primăria Sectorului 2 și-a făcut club sportiv FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Primăria Sectorului 2 și-a făcut club sportiv FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (42 imagini)

Primăria Sectorului 2 și-a făcut club sportiv FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Primăria Sectorului 2 și-a făcut club sportiv FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Primăria Sectorului 2 și-a făcut club sportiv FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Primăria Sectorului 2 și-a făcut club sportiv FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Primăria Sectorului 2 și-a făcut club sportiv FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
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Fosta bază Juventus se transformă. Investiție de 10-15 milioane de euro

Un punct central al proiectului este fosta bază sportivă a celor de la Juventus București, ulterior utilizată de Daco-Getica.

Primăria Sectorului 2 intenționează să investească între 10 și 15 milioane de euro pentru modernizarea complexului.

Baza se întinde pe 4,35 hectare, iar proiectul prevede amenajarea a cinci terenuri dotate cu nocturnă. Unul dintre acestea va fi terenul principal și va beneficia de o tribună cu aproximativ 1.500 de locuri.

Alte două suprafețe vor fi destinate juniorilor, iar două vor fi terenuri de minifotbal.

Primăria Sectorului 2 și-a făcut club sportiv FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Primăria Sectorului 2 și-a făcut club sportiv FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (42 imagini)

Primăria Sectorului 2 și-a făcut club sportiv FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Primăria Sectorului 2 și-a făcut club sportiv FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Primăria Sectorului 2 și-a făcut club sportiv FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Primăria Sectorului 2 și-a făcut club sportiv FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Primăria Sectorului 2 și-a făcut club sportiv FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
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Lobonț, Toni Petrea și Tibi Bălan, în proiect

Primăria a atras și mai multe nume cunoscute din fotbalul românesc în noul proiect.

Bogdan Lobonț, fost internațional și fost portar la Ajax, Fiorentina și AS Roma, va ocupa funcția de consultant tehnic al Academiei CS Oxigen București.

Stafful prezentat de club:

  • Bogdan Lobonț - consultant tehnic Academia CS Oxigen București
  • Toni Petrea - coordonator Elite Academie
  • Alin Chița - antrenor Liga 3
  • Tibi Bălan - antrenor Tineret Academie
  • Cristi Cîmpeanu - coordonator copii și juniori

11 milioane de lei, bugetul clubului în acest an

Pentru anul în curs, CS Oxigen București va beneficia de un buget de aproximativ 11 milioane de lei.

Rareș Hopincă a explicat suma printr-o comparație inedită: „Bugetul este un pachet de țigări pe cap de locuitor. 10-11 milioane de lei”.

Primarul susține însă că obiectivul administrației nu este acela de a construi cu bani publici o echipă care să ajungă în elita fotbalului românesc.

„Va fi o colaborare între Oxigen și CS Dinamo, am avut deja discuția asta. Nu veți vedea Oxigenul în Liga 1, proiectul nostru e de a aduce copiii către sport.

Nu vom investi bani în sportul de mare performanță, dar dacă vom avea copii capabili să ajungă acolo, îi vom ajuta”, a mai spus Rareș Hopincă.

Primăria promite însă sprijin dacă echipele ajung în ligile superioare

Există și o nuanță importantă. În cazul în care echipele de seniori ale clubului vor ajunge prin propriile rezultate în eșaloanele superioare, Primăria Sectorului 2 susține că le va asigura sprijinul financiar necesar pentru a putea continua competiția la acel nivel.

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