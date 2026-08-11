„Domnul Ciucu vrea să ajute” Andrei Nicolescu dezvăluit discuția cu primarul Capitalei: „Am încercat să conectez totul pentru a juca pe Arenă”
Andrei Nicolescu
Superliga

„Domnul Ciucu vrea să ajute” Andrei Nicolescu dezvăluit discuția cu primarul Capitalei: „Am încercat să conectez totul pentru a juca pe Arenă”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 11.08.2026, ora 15:10
alt-text Actualizat: 11.08.2026, ora 15:18
  • Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, nu renunță la ideea ca derby-ul cu FCSB să se joace pe Arena Națională.
  • Oficialul „câinilor” a dezvăluit discuțiile purtate cu edilul din Bucureși, Ciprian Ciucu.
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Cel mai mare stadion al țării este blocat de multiple concerte și evenimente în această perioadă, însă Nicolescu continuă să caute variante alături de primarul Capitalei.

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Andrei Nicolescu: „Domnul Ciucu vrea să ajute”

Printre evenimentele care vor urma pe Arena Națională se numără Saga Festival, 21-23 august, respectiv Asia Fest, care se suprapune cu weekend-ul în care va avea loc derby-ul Dinamo - FCSB, 4-6 septembrie.

Cu toate acestea, Nicolescu nu vrea să renunțe la ideea de a juca pe Arenă și caută să găsească o cale de mijloc cu organizatorii evenimentelor.

„Sper să am înțelegerea autorității locale și să nu considere că vreau să pun presiune. E departe de mine orice gând, singurul meu gând este să reușesc să dau voință și să fac lucrurile să funcționeze.

Am fost la domnul Ciucu într-o audiență, cumva am încercat să conectez toți factorii de acolo ca să putem să jucăm pe Arena Națională.

Cumva, dânsul vrea să ajute. Vrea să vorbească cu directorii și cei ce fac întreținerea, cu reprezentanții de la SAGA, care vor să ajute și să iasă de pe stadion după festival.

Va avea loc o discuție la nivel de direcție cu furnizorul de servicii pentru montare gazon. Ca să putem să conectăm cele două momente”, a transmis Andrei Nicolescu, potrivit fanatik.ro.

Andrei Nicolescu face eforturi ca derby-ul să se joace pe Arenă. Ar fi excepțional. Noi suntem de acord să se joace și luni, și marți. E Asia Fest acolo. Înțeleg că este foarte complicat. Nu cred că se poate juca duminică. Noi suntem de acord să jucăm în orice zi pe Arena Națională. Dinamo vrea la fel, să joace pe un teren bun Mihai Stoica, la Fanatik

Cel mai probabil, președintele „câinilor” încearcă să-i convingă pe cei de la Saga să elibereze rapid stadionul după încheiere, întrucât gazonul să poate fi schimbat.

O variantă ar putea reprezenta ziua de luni, 7 septembrie, care nu s-ar suprapune cu Asia Fest, alt eveniment de amploare din București, iar meciul ar rămâne în cadrul etapei.

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