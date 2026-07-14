Probleme cu noul stadion Dinamo Constructorul cere 15 milioane de euro în plus și dă vina pe CNI

Au apărut tensiuni între CNI și Bog'Art, firma responsabilă de lucrările la noul stadion Dinamo.

Lucrările la noul stadion Dinamo s-au oprit la mijlocul lui iunie, la patru luni de la începerea oficială a demolării.

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La finalul lunii iunie, CNI a emis un comunicat în care a precizat că lucrările de demolare aferente Fazei I au fost realizate în proporție de aproximativ 70%.

Bog'Art cere modificarea proiectului de la stadionul Dinamo

Acum, Bog'Art susține că documentația tehnică pusă la dispoziție de Compania Națională de Investiții (CNI) pentru licitație conține erori.

Din acest motiv, firma responsabilă de lucrările la noua arenă din „Ștefan cel Mare” solicită majorarea valorii investiției cu cel puțin 80 de milioane de lei (15,2 milioane de euro) pentru a continua proiectul, scrie fanatik.ro.

117 milioane de euro era valoarea inițială a contractului

Problemele identificate de Bog'Art

Printre problemele invocate s-ar număra rețeaua de canalizare, suprafața destinată gazonului și condițiile geotehnice ale terenului, scrie sursa citată.

„Antreprenorul a înaintat către CNI o serie de propuneri de modificare a soluțiilor tehnice prevăzute inițial în documentația de atribuire.

Aceste propuneri au rezultat în urma activităților de proiectare și a studiilor detaliate efectuate în teren, respectiv studiului geotehnic de detaliu, a ridicărilor topografice ale incintei și zonelor adiacente, precum și a expertizelor tehnice realizate asupra construcțiilor învecinate.

În prezent, CNI analizează propunerile de modificare în vederea aprobării acestora, în conformitate cu prevederile Contractului de lucrări și ale legislației în vigoare.

În acest sens, se desfășoară un proces de clarificare împreună cu Antreprenorul, atât din punct de vedere tehnic și cantitativ, cât și din punct de vedere valoric”, a transmis CNI pentru sursa citată.

Bog'Art: „Proiectul se desfășoară în conformitate cu etapele contractuale stabilite și nu înregistrează întârzieri”

Reprezentații firmei responsabile de lucrările la noul stadion Dinamo susțin că proiectul este în grafic.

„Proiectul se desfășoară în conformitate cu etapele contractuale stabilite și nu înregistrează întârzieri.

Documentația aferentă Pachetului I – Infrastructură a fost elaborată și depusă către Beneficiar și Supervizor la sfârșitul lunii iunie, aflându-se în prezent în procesul de analiză și aprobare tehnică și economică, conform procedurilor contractuale.

Această etapă face parte din fluxul normal de implementare a proiectului și se desfășoară în graficul asumat.

După finalizarea procesului de verificare și aprobarea Proiectului Tehnic vor fi îndeplinite condițiile pentru emiterea Ordinului de Începere a lucrărilor de execuție aferente acestei etape, precum și pentru continuarea lucrărilor de desființare.

Totodată, precizăm că, în prezent, Asocierea colaborează cu Beneficiarul și Supervizorul pentru parcurgerea tuturor etapelor prevăzute în contract, în vederea demarării lucrărilor de execuție în condiții de deplină conformitate cu cerințele tehnice și legale”, a transmis constructorul.

Cum va arăta noul stadion Dinamo

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1 - și va avea 26.217 de locuri, cu dotări ultramoderne, omologată de UEFA, care va deservi și drept complex sportiv.

Ar trebui să fie gata în 2029.

Stadionul va fi dotat cu:

spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori

o boxă generoasă pentru presă

spații pentru spectatorii cu dizabilități

spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant

propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri

tribune acoperite integral.

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