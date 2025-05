Moment de neatenție Coco Gauff a intrat pe teren fără rachetă și s-a amuzat:  „O să văd ce s-a întâmplat”

Coco Gauff (21 de ani, #2 WTA) a uitat să-și ia rachetele pe teren înaintea victoriei răsunătoare în fața australiencei Olivia Gadecki (23 de ani, #91 WTA), scor 6-2, 6-2, în prima rundă de la Roland Garros.

Momentul s-a petrecut înaintea meciului dintre Coco Gauff și Olivia Gadecki, atunci când fosta vicecampioană americană a vrut să-și ia o rachetă, însă a fost surprinsă când a văzut că geanta sa era goală.

Moment comic: Coco Gauff a intrat pe teren fără rachetele de tenis

Coco Gauff a arătat, zâmbind, geanta goală staff-ului ei tehnic. Apoi, mai multe persoane din anturajul jucătoarei s-au grăbit să-i aducă rachetele uitate în vestiar.

Micul incident de la începutul partidei nu a făcut-o pe sportiva americană să-și piardă concentrarea și a câștigat categoric împotriva Oliviei Gadecki, scor 6-2, 6-2.

La finalul meciului, sportiva a comentat momentul de neatenție:

„Sincer, am crezut că staff-ul meu a pus rachetele în geantă și că geanta mea de pe marginea terenului este plină cu băuturi și alte lucruri.

Am simțit că am suficientă greutate. Apoi, am ajuns pe teren și am deschis primul fermoar.

Mi-am zis: «OK, nu sunt rachete». Al doilea fermoar: «Oh… Doamne. Am intrat fără rachete».

De obicei Jean-Christophe Faurel, antrenorul meu, le pune înăuntru. O să văd ce s-a întâmplat”.

În turul următor, americanca o va întâlni pe cehoaica Tereza Valentova (18 ani, #172 WTA).

