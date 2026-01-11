„Am cumpărat clubul după 4 zile de băutură” Deținătoarea trofeului, eliminată din Cupa Angliei de o echipă din liga a șasea
„Am cumpărat clubul după 4 zile de băutură" Deținătoarea trofeului, eliminată din Cupa Angliei de o echipă din liga a șasea

Publicat: 11.01.2026, ora 12:26
Actualizat: 11.01.2026, ora 12:46
  • Macclesfield FC a furnizat una dintre cele mai mari surprize ale turului 3 din Cupa Angliei.
  • Echipa din liga a șasea engleză a eliminat pe Crystal Palace, deținătoarea trofeului, scor 2-1.

A fost nebunie totată pe Moss Rose din Macclesfield, acolo unde peste 5.000 de suporteri s-au înghesuit să-și vadă favoriții în duelul cu Crystal Palace din FA Cup.

Pe hârtie, partida părea complet dezechilibrată, ținând cont de valoarea loturilor și de diferența uriașă de eșaloane dintre cele două formații.

Macclesfield FC a eliminat pe Crystal Palace din Cupa Angliei

Lucrurile nu au stat deloc așa, iar grupare care evoluează în National League North a dat toate calculele peste cap.

Formația antrenată de John Rooney (35 de ani), fratele mai mic al legendarului atacant de la Manchester United sau Everton, Wayne Rooney (40 de ani), a deschis scorul în minutul 43.

Paul Dawson, căpitanul celor de la Macclesfield FC, l-a învins pe Benitez cu o lovitură puternică de cap din interiorul careului, în urma unei lovituri libere.

Gazdele au majorat diferența exact la o oră de la startul partidei. Isaac Buckley-Ricketts a reluat spectaculos, după un carambol în careul celor de la Palace.

117
locuri le separau pe Macclesfield FC și Crystal Palace în ierarhia fotbalului englez, la începutul meciului. A fost cea mai mare diferență de clasare dintre toate surprizele din istoria Cupei Angliei

Yeremy Pino a redus din handicap pentru oaspeți în minutul 90, când a executat excelent o lovitură liberă de la marginea careului.

Deținătoarea trofeului și ocupanta locului 13 din Premier League a alergat cu disperare după golul egalizator, ce ar fi împins partida în prelungiri, însă acesta nu a venit, iar Macclesfield FC a produs una din cele mai mari surprize din istoria FA Cup.

Ultima dată când o echipă din afara ligilor profesioniste (primele patru) a eliminat deținătoarea FA Cup se întâmpla în urmă cu 117 ani.

Atunci, chiar Palace era outsiderul care o scotea din competiție pe Wolverhampton Wanderers, potrivit premierleague.com.

Ne-a lipsit orice fel de calitate. Am pierdut și am meritat să pierdem. Oliver Glasner, antrenor Crystal Palace

Rob Smethurst: „Am cumparat echipa după patru zile de băutură”

La finalul partidei, proprietarul lui Macclesfield FC, Rob Smethurst, a dat declarația zilei. Acesta a rememorat decizia de a cumpăra clubul după patru zile de distracție în Ibiza.

„Sunt scene incredibile, nu am cuvinte, e tot ce îți poți dori în vise.

Să vezi toți fanii lui Macclesfield alergând pe teren arată cât de mult a însemnat pentru toată lumea, iar pentru mine, care am cumpărat acest club acum cinci ani, niciodată nu mi-aș fi imaginat că se va întâmpla așa ceva astăzi (n.r. sâmbătă).

Am cumpărat echipa după patru zile de băutură și nici nu-mi amintesc foarte bine cum am făcut-o. Și uite unde am ajuns acum”, a spus Smethurst la microfonul TNT Sports, citat de mirror.co.uk.

Rob Smethurst, patron Macclesfield FC/ Foto: IMAGO Rob Smethurst, patron Macclesfield FC/ Foto: IMAGO
Rob Smethurst, patron Macclesfield FC/ Foto: IMAGO

Smethurst a adăugat, de asemenea, că a planificat deja o excursie la Ibiza cu echipa pentru a sărbători calificarea așa cum se cuvine.

„Este incredibil. Cred că am planificat deja excursia la Ibiza cu băieții.

Nici în vreun milion de ani nu aș fi crezut că s-ar putea întâmpla așa ceva. Este Crystal Palace, o echipă de calitate absolută și credeam că poate vom pierde cu 6-0, 7-0. Dar n-am mai văzut niciodată așa ceva... Jucătorii au fost nebuni”, a concluzionat patronul lui Macclesfield FC.

