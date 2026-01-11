Petrolul, joc în voia naturii! Teribilă vreme azi la amicalul cu Katowice, în Antalya. Rafalele de vânt extrem întorceau mingea! » Ploieștenii, învinși cu 3-0 +26 foto
Petrolul Ploiești FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Superliga

Petrolul, joc în voia naturii! Teribilă vreme azi la amicalul cu Katowice, în Antalya. Rafalele de vânt extrem întorceau mingea! » Ploieștenii, învinși cu 3-0

Theodor Jumătate , Iosif Popescu (foto/video)
Publicat: 11.01.2026, ora 12:26
Actualizat: 11.01.2026, ora 13:08
  • CORESPONDENȚĂ DIN ANTALYA. Forța vântului a influențat puternic ultimul meci de pregătire al Petrolului în cantonamentul din Turcia.

Ultimul meci al Petrolului în cantonamentul din Antalya. După 1-1 cu Gaziantep, echipa lui Alex Maxim si Deian Sorescu, și 2-1 cu Karagumruk, ploieștenii au înfruntat duminică la prânz pe GKS Katowice, locul 16 (din 18) în prima ligă a Poloniei.

12:24 Petrolul a pierdut cu 3-0

  • '45, 1-0 Katowice, după corner.
  • '50, 2-0 Katowice. Petrolul susține că a fost fault.
  • '63, 3-0 Katowice, la continuarea unei faze fixe.

Cei de la Petrolul, nemulțumiți și la golul de 3-0. Au cerut fault la portar, dar reușita lui Katowice a fost validată. Petrolul a ratat patru ocazii mari. A avut inclusiv o bară.

Robert Sălceanu a fost schimbat în minutul 65. Fundașul stânga avea mici dureri la genunchi, după un contact dur.

Vântul aproape te dobora și ducea mingea unde voia

A fost ales terenul din complexul sportiv Miracle, dar vremea nu a fost deloc un miracol.

Baza fiind plasată în câmp deschis nu a protejat deloc fotbalul.

Un vânt extrem de puternic a influențat jocul. Bătea atât de tare încât mingea se întorcea spre propria poartă dacă jucătorii încercau să degajeze împotriva vântului.

Iar dacă șutai prea tare cu vântul din spate, mingea se ducea mult peste gardul din spatele porții.

Orice minge pe sus era transformată într-un balon și dusă unde voia natura.

Șuieratul era înspăimântător. Și forța vântului aproape că te dobora la pământ. Totodată, stâlpii nocturnei se balansau din cauza rafalelor.

Petrolul a respectat legile din Turcia. Katowice, nu!

Era soare inițial, soare cu vijelie. La un sfert de ora de la start, au apărut și norii. Apoi iar soare.

Meteorologii turci anunțaseră 16 grade. Resimțite, doar 9.

Înaintea meciului, Petrolul a acoperit sponsorul principal de pe tricouri, știind că reclamele la casele de pariuri sunt interzise în Turcia.

Cei de la Katowice nu au acoperit nimic.

După pauză, și Petrolul a dat jos benzile care acopereau sponsorul. Ambele echipe au jucat cu sponsorul principal la vedere în repriza secundă.

Echipa Petrolului în amicalul cu Katowice:

  • Primul „11”: Krell - Ricardinho, Papp, Prce, Sălceanu - Dulca, Dongmo, Jyry - V. Gheorghe, Rafinha, Grozav
  • Rezerve: Bălbărău - Guilherme, B. Marian, Mateiu, Paraschiv, Onguene, Boțogan, Manolache, D. Rodrigues, A. Dumitrache, Hanca, Chică-Roșă
GKS Katowice - Petrolul Ploiești, amical în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
GKS Katowice - Petrolul Ploiești, amical în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)

Galerie foto (26 imagini)

Petrolul Ploiești, încălzire înainte de meciul amical cu GKS Katowice (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Petrolul Ploiești, încălzire înainte de meciul amical cu GKS Katowice (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Petrolul Ploiești, încălzire înainte de meciul amical cu GKS Katowice (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Petrolul Ploiești, încălzire înainte de meciul amical cu GKS Katowice (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Petrolul Ploiești, încălzire înainte de meciul amical cu GKS Katowice (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
+26 Foto
labels.photo-gallery

Neagoe, mulțumit de cantonament

Chiar dacă, în asemenea condiții meteo, din cauza vântului nebun, era dificil să realizezi ceva la această partidă, antrenorul Eugen Neagoe era mulțumit de cantonamentul din Turcia. De antrenamente, de jocuri.

„Nu am pierdut nimic, nicio ședință de pregătire, din cauza vremii, a ploii sau vântului”, a spus tehnicianul înaintea duelului de azi.

„Mai important, nu s-a accidentat nimeni”.

Sălceanu și Rareș Pop așteaptă

Deocamdată, deși două mutări păreau aproape realizate, nu s-a facut nimic încă.

Nici Robert Sălceanu nu a plecat de la Petrolul la Rapid. Nici Rareș Pop nu a făcut drumul invers.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Disponibilizări la una dintre instituțiile de stat vizate de Bolojan, cu cele mai mari salarii: pleacă 14 angajați din 300
Disponibilizări la una dintre instituțiile de stat vizate de Bolojan, cu cele mai mari salarii: pleacă 14 angajați din 300
Disponibilizări la una dintre instituțiile de stat vizate de Bolojan, cu cele mai mari salarii: pleacă 14 angajați din 300
petrolul ploiesti antalya cantonament gks katowice
