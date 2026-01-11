Edi Iordănescu, soluția de rezervă Al-Shabab nu se grăbește să-l pună antrenor pe român » Ce așteaptă saudiții

Edward Iordănescu (47 de ani), fostul selecționer al României, figurează pe lista potențialilor antrenori ai lui Al-Shabab, însă este considerat doar o variantă de rezervă.

Gruparea saudită își concentrează atenția, în primă fază, asupra altor doi tehnicieni.

Edi Iordănescu a rămas fără echipă în urmă cu mai bine de două luni, după despărțirea de Legia Varșovia, pe care a pregătit-o pentru doar patru luni.

Al-Shabab îl așteaptă pe Xavi! Edi Iordănescu, a treia variantă

Al-Shabab, care traversează un sezon slab, se pregătește să încheie colaborarea cu actualul antrenor, Imanol Alguacil.

Totuși, Edward Iordănescu nu reprezintă prima opțiune pentru banca tehnică, fiind luat în calcul doar în cazul în care niciuna dintre cele două variante considerate prioritare nu se concretizează.

În fruntea listei se află Xavi Hernandez, fost mijlocaș și antrenor al FC Barcelona, care a mai lucrat în Orientul Mijlociu, la Al-Sadd, unde a lăsat o impresie pozitivă, conform alyaum.com.

143 de meciuri a bifat Xavi pe banca tehnică a Barcelonei în perioada 2021–2024 (91 de victorii, 23 de remize, 29 de înfrângeri). Sub comanda sa, formația catalană a câștigat titlul de campioană în La Liga și Supercupa Spaniei, ambele în sezonul 2022/23

În cazul în care discuțiile cu Xavi vor eșua, presa arabă indică drept alternativă numele lui Ramon Diaz (66 de ani), antrenor argentinian.

De-a lungul carierei sale, Ramon Diaz a pregătit formații precum River Plate, Al-Hilal, Al-Ittihad, Botafogo, Al-Nasr, Corinthians și Internacional, iar la nivel de echipă națională a fost selecționerul Paraguayului.

În prezent, Al-Shabab se află pe locul 15, cu doar 8 puncte adunate după 13 etape și o singură victorie obținută în acest sezon.

6 titluri de campioană a Arabiei Saudite are Al-Shabab în palmares. A câștigat și 6 Cupe (3 în formatul vechi și 3 în cel nou)

Până acum, Edi Iordănescu ar fi refuzat oferte din Turcia sau din Golf, din partea unor cluburi precum Fatih Karagumruk și Antalyaspor (Turcia), Al Najma (Arabia Saudită), dar și din partea unui club de primă ligă din Emiratele Arabe Unite.

FOTO. Edi Iordănescu, la victoria din vară, în Supercupa Poloniei

