Edi Iordănescu, soluția de rezervă Al-Shabab nu se grăbește să-l pună antrenor pe român » Ce așteaptă saudiții +26 foto
Edi Iordănescu. Foto: Imago
Campionate

Edi Iordănescu, soluția de rezervă Al-Shabab nu se grăbește să-l pună antrenor pe român » Ce așteaptă saudiții

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 11.01.2026, ora 11:44
alt-text Actualizat: 11.01.2026, ora 11:56
  • Edward Iordănescu (47 de ani), fostul selecționer al României, figurează pe lista potențialilor antrenori ai lui Al-Shabab, însă este considerat doar o variantă de rezervă.
  • Gruparea saudită își concentrează atenția, în primă fază, asupra altor doi tehnicieni.

Edi Iordănescu a rămas fără echipă în urmă cu mai bine de două luni, după despărțirea de Legia Varșovia, pe care a pregătit-o pentru doar patru luni.

Șumudică, debut cu scandal la Al-Okhdood VIDEO: S-a luat la harță cu  starul adversarilor  » Cum l-a numit omologul său
Citește și
Șumudică, debut cu scandal la Al-Okhdood VIDEO: S-a luat la harță cu starul adversarilor » Cum l-a numit omologul său
Citește mai mult
Șumudică, debut cu scandal la Al-Okhdood VIDEO: S-a luat la harță cu  starul adversarilor  » Cum l-a numit omologul său

Al-Shabab îl așteaptă pe Xavi! Edi Iordănescu, a treia variantă

Al-Shabab, care traversează un sezon slab, se pregătește să încheie colaborarea cu actualul antrenor, Imanol Alguacil.

Totuși, Edward Iordănescu nu reprezintă prima opțiune pentru banca tehnică, fiind luat în calcul doar în cazul în care niciuna dintre cele două variante considerate prioritare nu se concretizează.

În fruntea listei se află Xavi Hernandez, fost mijlocaș și antrenor al FC Barcelona, care a mai lucrat în Orientul Mijlociu, la Al-Sadd, unde a lăsat o impresie pozitivă, conform alyaum.com.

143 de meciuri
a bifat Xavi pe banca tehnică a Barcelonei în perioada 2021–2024 (91 de victorii, 23 de remize, 29 de înfrângeri). Sub comanda sa, formația catalană a câștigat titlul de campioană în La Liga și Supercupa Spaniei, ambele în sezonul 2022/23

În cazul în care discuțiile cu Xavi vor eșua, presa arabă indică drept alternativă numele lui Ramon Diaz (66 de ani), antrenor argentinian.

De-a lungul carierei sale, Ramon Diaz a pregătit formații precum River Plate, Al-Hilal, Al-Ittihad, Botafogo, Al-Nasr, Corinthians și Internacional, iar la nivel de echipă națională a fost selecționerul Paraguayului.

În prezent, Al-Shabab se află pe locul 15, cu doar 8 puncte adunate după 13 etape și o singură victorie obținută în acest sezon.

6
titluri de campioană a Arabiei Saudite are Al-Shabab în palmares. A câștigat și 6 Cupe (3 în formatul vechi și 3 în cel nou)

Până acum, Edi Iordănescu ar fi refuzat oferte din Turcia sau din Golf, din partea unor cluburi precum Fatih Karagumruk și Antalyaspor (Turcia), Al Najma (Arabia Saudită), dar și din partea unui club de primă ligă din Emiratele Arabe Unite.

FOTO. Edi Iordănescu, la victoria din vară, în Supercupa Poloniei

Galerie foto (26 imagini)

Edi Iordănescu a câștigat Supercupa Poloniei cu Legia Varșovia (foto: Imago) Edi Iordănescu a câștigat Supercupa Poloniei cu Legia Varșovia (foto: Imago) Edi Iordănescu a câștigat Supercupa Poloniei cu Legia Varșovia. Foto - captură TVP Sport Edi Iordănescu a câștigat Supercupa Poloniei cu Legia Varșovia. Foto - captură TVP Sport Edi Iordănescu a câștigat Supercupa Poloniei cu Legia Varșovia. Foto - captură TVP Sport
+26 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Rareş Ilie, decisiv FOTO: A înscris unicul gol al partidei Cesena - Empoli » Ce spun italienii despre român: „Nu iese în evidență”
Stranieri
10:48
Rareş Ilie, decisiv FOTO: A înscris unicul gol al partidei Cesena - Empoli » Ce spun italienii despre român: „Nu iese în evidență”
Citește mai mult
Rareş Ilie, decisiv FOTO: A înscris unicul gol al partidei Cesena - Empoli » Ce spun italienii despre român: „Nu iese în evidență”
Tony Strata, primul trofeu FOTO: Echipa fotbalistului român a câștigat  Cupa Ligii Portugaliei » Final tensionat de meci
Stranieri
09:47
Tony Strata, primul trofeu FOTO: Echipa fotbalistului român a câștigat Cupa Ligii Portugaliei » Final tensionat de meci
Citește mai mult
Tony Strata, primul trofeu FOTO: Echipa fotbalistului român a câștigat  Cupa Ligii Portugaliei » Final tensionat de meci

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Disponibilizări la una dintre instituțiile de stat vizate de Bolojan, cu cele mai mari salarii: pleacă 14 angajați din 300
Disponibilizări la una dintre instituțiile de stat vizate de Bolojan, cu cele mai mari salarii: pleacă 14 angajați din 300
Disponibilizări la una dintre instituțiile de stat vizate de Bolojan, cu cele mai mari salarii: pleacă 14 angajați din 300
xavi Arabia Saudita Edi Iordanescu al shabab
Știrile zilei din sport
Real Madrid, subiect de glume Meme-uri virale după Supercupa Spaniei, câștigată de FC Barcelona
Campionate
10:52
Real Madrid, subiect de glume Meme-uri virale după Supercupa Spaniei, câștigată de FC Barcelona
Citește mai mult
Real Madrid, subiect de glume Meme-uri virale după Supercupa Spaniei, câștigată de FC Barcelona
Cum se aranjează un meci la pariuri Informații șocante din interiorul mafiei: „Niciodată fără portar!” + cum au ajuns să fie implicate Bayern Munchen sau Real Madrid
Investigatii
08:15
Cum se aranjează un meci la pariuri Informații șocante din interiorul mafiei: „Niciodată fără portar!” + cum au ajuns să fie implicate Bayern Munchen sau Real Madrid
Citește mai mult
Cum se aranjează un meci la pariuri Informații șocante din interiorul mafiei: „Niciodată fără portar!” + cum au ajuns să fie implicate Bayern Munchen sau Real Madrid
Gafa lui Andrei Ivan FOTO: Atacantul român a comis penalty în startul meciului cu Panathinaikos » Cifrele internaționalul în Grecia
Stranieri
12:13
Gafa lui Andrei Ivan FOTO: Atacantul român a comis penalty în startul meciului cu Panathinaikos » Cifrele internaționalul în Grecia
Citește mai mult
Gafa lui Andrei Ivan FOTO: Atacantul român a comis penalty în startul meciului cu Panathinaikos » Cifrele internaționalul în Grecia
Interes pentru Alex Dobre O echipă din Israel plănuiește să își întărească linia ofensivă cu golgheterul celor de la Rapid
Superliga
11:41
Interes pentru Alex Dobre O echipă din Israel plănuiește să își întărească linia ofensivă cu golgheterul celor de la Rapid
Citește mai mult
Interes pentru Alex Dobre O echipă din Israel plănuiește să își întărească linia ofensivă cu golgheterul celor de la Rapid
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:25
Bîrligea, avertisment pentru rivale Atacantul susține că FCSB e principala forță a campionatului: „Detașat! Primele clasate nu au play-off-ul asigurat”
Bîrligea, avertisment pentru rivale Atacantul susține că FCSB e principala forță a campionatului: „Detașat! Primele clasate nu au play-off-ul asigurat”
15:36
Max Korzh în loc de Dinamo - FCSB Scenariu dramatic în play-off: jumătate din derby-urile bucureștene, blocate pe Arenă de două trupe mari și un rapper din Belarus
Max Korzh în loc de Dinamo - FCSB Scenariu dramatic în play-off: jumătate din derby-urile bucureștene, blocate pe Arenă de două trupe mari și un rapper din Belarus
15:18
„Nu face cinste nimănui” Constantin Din, președintele FRH, reacție tranșantă la adresa lui Tadici: „E coleric!”
„Nu face cinste nimănui” Constantin Din, președintele FRH, reacție tranșantă la adresa lui Tadici: „E coleric!”
15:34
Simeone, mesaj pentru Vinicius și Perez Antrenorul lui Atletico Madrid regretă episodul din Supercupa Spaniei: „Cer scuze, nu iertare”
Simeone, mesaj pentru Vinicius și Perez Antrenorul lui Atletico Madrid regretă episodul din Supercupa Spaniei: „Cer scuze, nu iertare”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Top stiri din sport
Moment incredibil în Arabia Saudită FOTO: Un jucător de la Al Shabab riscă o suspendare uriașă, după ce a scuipat spre arbitru. Cât ar putea lipsi
Campionate
11:11
Moment incredibil în Arabia Saudită FOTO: Un jucător de la Al Shabab riscă o suspendare uriașă, după ce a scuipat spre arbitru. Cât ar putea lipsi
Citește mai mult
Moment incredibil în Arabia Saudită FOTO: Un jucător de la Al Shabab riscă o suspendare uriașă, după ce a scuipat spre arbitru. Cât ar putea lipsi
Mega vila lui Ronaldo Superstarul portughez și-a construit un conac de 34,5 milioane de euro:  robinete din aur și piscină din sticlă
Diverse
11.01
Mega vila lui Ronaldo Superstarul portughez și-a construit un conac de 34,5 milioane de euro: robinete din aur și piscină din sticlă
Citește mai mult
Mega vila lui Ronaldo Superstarul portughez și-a construit un conac de 34,5 milioane de euro:  robinete din aur și piscină din sticlă
Laude pentru un dinamovist Basarab Panduru: „E pariul lui Dinamo! Face faze frumoase”
Superliga
11.01
Laude pentru un dinamovist Basarab Panduru: „E pariul lui Dinamo! Face faze frumoase”
Citește mai mult
Laude pentru un dinamovist Basarab Panduru: „E pariul lui Dinamo! Face faze frumoase”
Chivu, ce reacție! Românul a fost întrebat despre Antonio Conte, după tensiunile din derby și criza de nervi a italianului. Răspunsul i-a dat pe spate pe jurnaliști
Stranieri
10:43
Chivu, ce reacție! Românul a fost întrebat despre Antonio Conte, după tensiunile din derby și criza de nervi a italianului. Răspunsul i-a dat pe spate pe jurnaliști
Citește mai mult
Chivu, ce reacție! Românul a fost întrebat despre Antonio Conte, după tensiunile din derby și criza de nervi a italianului. Răspunsul i-a dat pe spate pe jurnaliști

Echipe/Competiții

fcsb 40 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 25 rapid 17 Universitatea Craiova 15 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi 1 uta arad 4 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
12.01

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share