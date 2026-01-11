Valeriu Iftime (65 de ani), patronul clubului FC Botoșani , ia în calcul o repatriere a lui Malcom Edjouma (29 de ani).

, ia în calcul o repatriere a lui Malcom Edjouma (29 de ani). Mijlocașul francez a evoluat la FC Botoșani în sezonul 2021-2022.

Malcom Edjouma a rămas liber de contract după despărțirea de FCSB din această iarnă. Cu toate acestea, mijlocașul francez nu duce lipsa de oferte și ar putea continua în Liga 1.

Valeriu Iftime îl vrea pe Malcom Edjouma la FC Botoșani

Întrebat dacă se gândește la o revenire a fotbalistului la FC Botoșani, Valeriu Iftime a recunoscut că a vorbit deja cu Leo Grozavu despre acest lucru.

Patronul moldovenilor a anunțat că este pregătit să-i ofere francezului un salariu de 10.000 de euro lunar.

„Mie da, mi-a trecut (n.r. prin minte să-l repatrieze pe Edjouma). Am vorbit cu Leo și cu băieții de la scouting, dar nu știu dacă vrea el să vină.

Cred că nu ar pierde nimic dacă ar veni la mine. La FC Botoșani poate avea 10.000 de euro pe lună. Când a plecat avea 3.000 de euro. De pe gard l-am luat.

A jucat bine la noi, că altfel îl dădeam afară. Noi i-am dat nume și apoi l-a luat FCSB-ul”, a declarat Valeriu Iftime, pentru digisport.ro.

800.000 de euro este cota de piață a lui Malcom Edjouma, potrivit transfermarkt.ro

În februarie 2022, Edjouma era vândut de FC Botoșani la FCSB în schimbul sumei de 330.000 de euro.

În 2023, acesta a fost împrumutat pentru scurt timp în Italia, la Bari, dar a revenit la gruparea campioană în vara lui 2024.

Balma, Chateauroux, Belfort, Concarneau, Lorient, Red Star FC, Chambly, Viitorul, Roeselare sunt echipele la care a mai evoluat Edjouma de-a lungul carierei.

Cifrele lui Malcom Edjouma în tricoul celor de la FC Botoșani

23 de partide

de partide 4 goluri

goluri 4 pase decisive

De ce a plecat Edjouma de la FCSB

Exclus din lot în startul sezonului și adesea rezervă în ultimele luni, Edjouma l-a impresionat pe Gigi Becali la meciul cu Feyenoord, 4-3.

Patronul campioanei ar fi dorit să-i ofere acestuia o prelungire de contract valabilă pe încă 6 luni, în condițiile în care actuala sa înțelegere cu campioana României expira la finalul anului.

Totuși, mijlocașul francez n-a acceptat înțelegerea în aceleași condiții și ar fi vrut să negocieze, însă s-a lovit de refuzul campioanei.

„Edjouma nu va continua. Am înțeles eu greșit. I-am explicat că patronul se ține de cuvânt și îi oferă prelungirea.

A rămas surprins, a zis că vrea să rămână, i-am oferit prelungirea contractului în aceleași condiții, dar n-a semnat.

A fost foarte bucuros când a auzit prima dată, dar probabil a găsit ceva între timp. Am rugat pe cineva să-l întrebe ce vrea să facă, pentru că nu putem ține oferta activă cât timp își caută el echipe.

El a înțeles că mai putem discuta pe ideea contractului. I-am transmis că discutăm doar dacă semnează azi sau nu. La miezul nopții a spus că ar vrea totuși să discute.

Ne-am strâns prin intermediari mâinile și e jucător liber”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

123 de meciuri a bifat Edjouma în tricoul celor de la FCSB: a marcat 18 goluri și a livrat 8 pase decisive

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport