Tony Strata, primul trofeu FOTO: Echipa fotbalistului român a câștigat Cupa Ligii Portugaliei » Final tensionat de meci

- Tony Strata (21 de ani), internaţionalul român de tineret, şi-a trecut în cont primul trofeu important al carierei.
- Echipa sa, Vitoria Guimaraes, a câştigat Cupa Ligii Portugaliei, impunându-se cu 2-1 în finala disputată împotriva formaţiei Sporting Braga.
Partida a început rău pentru echipa pregătită de Luis Pinto, care s-a văzut condusă încă din minutul 17, după golul marcat de Mario Dorgeles.
Tony Strata a câștigat Cupa Ligii Portugaliei
Vitoria Guimaraes a reacţionat însă după pauză, reuşind să restabilească egalitatea în minutul 59, prin Samu, din lovitură de la 11 metri.
În minutul 83, Alioune Ndoye a adus în avantaj formaţia din Guimaraes.
Tony Strata a evoluat pe toată durata partidei în flancul drept al apărării, în această partidă care a avut un final tensionat.
Joao Mendes (Vitoria) a fost eliminat în minutul 90+7, iar Sporting Braga a primit un penalty. Rodrigo Zalazar a ratat însă de la punctul cu var în minutul 90+11.
Momentele tensionate au continuat şi pe banca tehnică, unde Nelson Oliveira, deja înlocuit, a primit cartonaşul roşu în minutul 90+12, pentru proteste.
Ce urmează pentru Vitoria Guimaraes
Formaţia la care evoluează Tony Strata ocupă în prezent locul 6 în campionatul Portugaliei, cu 25 de puncte acumulate după 17 etape disputate.
Pentru Vitoria Guimaraes, următorul examen se anunţă unul dificil: pe 18 ianuarie, echipa o va întâlni pe FC Porto.