Tony Strata, primul trofeu FOTO: Echipa fotbalistului român a câștigat Cupa Ligii Portugaliei » Final tensionat de meci

Tony Strata (21 de ani), internaţionalul român de tineret, şi-a trecut în cont primul trofeu important al carierei.

Echipa sa, Vitoria Guimaraes, a câştigat Cupa Ligii Portugaliei, impunându-se cu 2-1 în finala disputată împotriva formaţiei Sporting Braga.

Partida a început rău pentru echipa pregătită de Luis Pinto, care s-a văzut condusă încă din minutul 17, după golul marcat de Mario Dorgeles.

Tony Strata a câștigat Cupa Ligii Portugaliei

Vitoria Guimaraes a reacţionat însă după pauză, reuşind să restabilească egalitatea în minutul 59, prin Samu, din lovitură de la 11 metri.

În minutul 83, Alioune Ndoye a adus în avantaj formaţia din Guimaraes.

Tony Strata a evoluat pe toată durata partidei în flancul drept al apărării, în această partidă care a avut un final tensionat.

Joao Mendes (Vitoria) a fost eliminat în minutul 90+7, iar Sporting Braga a primit un penalty. Rodrigo Zalazar a ratat însă de la punctul cu var în minutul 90+11.

Momentele tensionate au continuat şi pe banca tehnică, unde Nelson Oliveira, deja înlocuit, a primit cartonaşul roşu în minutul 90+12, pentru proteste.

Ce urmează pentru Vitoria Guimaraes

Formaţia la care evoluează Tony Strata ocupă în prezent locul 6 în campionatul Portugaliei, cu 25 de puncte acumulate după 17 etape disputate.

Pentru Vitoria Guimaraes, următorul examen se anunţă unul dificil: pe 18 ianuarie, echipa o va întâlni pe FC Porto.

10 meciuri a bifat Tony Strata în tricoul celor de la Vitoria Guimaraes, formaţie la care s-a transferat pe 27 august, la începutul actualului sezon. Fotbalistul a bifat 12 selecții pentru echipa națională U21

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport