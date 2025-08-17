Hunedoara nu renunță la noul stadion Primarul insistă: „Orașul merită mai mult decât îndrăznește să ceară” +10 foto
Dan Bobouțanu și noul stadion din Hunedoara (fotomontaj GOLAZO.ro)
Superliga

Hunedoara nu renunță la noul stadion Primarul insistă: „Orașul merită mai mult decât îndrăznește să ceară”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 17.08.2025, ora 20:23
alt-text Actualizat: 17.08.2025, ora 20:23
  • Stadionul din Hunedoara este una dintre arenele a căror construcție a fost înghețată de Guvern cel puțin până în 2026.
  • Cu toate acestea, primarul Dan Bobouțanu susține că proiectul rămâne în derulare: „Nu poate fi considerat oprit!”

Deși Guvernul aprobase construcția stadionului din Hunedoara în luna aprilie, ministrul Dezvoltării a explicat că doar acolo unde gradul de execuție a trecut de 50%, lucrările nu vor suferi modificări. Decizia a fost luată pentru a reduce deficitul bugetar al României.

Există și varianta în care municipalitatea să contribuie cu 20% la construcția stadionului prin cofinanțare, însă primăria din Hunedoara nu-și permite acest lucru, finanțând deja peste 60 de proiecte europene.

Primarul Dan Bobouțanu nu renunță la noul stadion din Hunedoara: „Proiectul nu poate fi considerat oprit!”

Edilul Dan Bobouțanu a explicat că și-a asumat deja lucrări complementare și a amintit faptul că stadionul din Hunedoara este cel mai ieftin dintre proiectele aflate în faze similare.

„Proiectul de la Hunedoara nu poate fi considerat oprit. Nu ne lăsăm, mergem mai departe cu procedurile specifice.

Este singura investiție importantă a CNI în județul Hunedoara, primul stadion ridicat de CNI în Ardealul istoric și primul într-un oraș care nu este reședință de județ.

Hunedoara merită mult mai mult decât îndrăznește să ceară”, a spus primarul Dan Bobouțanu, după o ședință care a avut loc la sediul Companiei Naționale de Investiții (CNI), potrivit apuseni.info.

  • După decizia luată de Guvern, Bobouțanu a pornit o petiție online pentru a solicita începerea lucrărilor la noul stadion din Hunedoara. Până în acest moment, aceasta a strâns peste 1.450 de semnături.
Macheta noului stadion Corvinul Hunedoara FOTO facebook.com/PrimariaHunedoara
Macheta noului stadion Corvinul Hunedoara FOTO facebook.com/PrimariaHunedoara

Galerie foto (10 imagini)

Macheta noului stadion Corvinul Hunedoara FOTO facebook.com/PrimariaHunedoara Macheta noului stadion Corvinul Hunedoara FOTO facebook.com/PrimariaHunedoara Macheta noului stadion Corvinul Hunedoara FOTO facebook.com/PrimariaHunedoara Macheta noului stadion Corvinul Hunedoara FOTO facebook.com/PrimariaHunedoara Macheta noului stadion Corvinul Hunedoara FOTO facebook.com/PrimariaHunedoara
+10 Foto
labels.photo-gallery

Noul stadion al Corvinului Hunedoara

  • Obiectivul va fi construit pe o suprafață de 37.207 mp, pe un regim de înălțime de S+P+3E (subsol + parter + 3 etaje), și va avea o capacitate de 10.100 de locuri (9.730 locuri pentru public, 50 pentru persoanele cu dizabilități, 195 locuri VIP și 125 pentru presă).
  • Terenul de fotbal în conformitate e cu regulile de suprafață FIFA și Ghidul UEFA pentru Stadioane de calitate, cu spațiu de gradene pentru spectatori, utilizat atât pentru meciuri oficiale, cât și pentru alte activități.
  • Complexul va cuprinde și vestiare dotate cu grupuri sanitare și camere de dușuri, grupuri sanitare pentru public, cabinet medical, birouri administrative, spații tehnice și de depozitare, zonă de restaurant, săli de conferință, sală de box, săli de forță și cardio, dar și spații destinate închirierii.
  • Pe lângă spațiile interioare, se va propune o nouă amenajare exterioară, prin care să se creeze zone de promenadă și de evenimente, precum și o parcare cu 435 de locuri. Terenul principal de fotbal va fi dotat cu nocturne, ecran de difuzare și tabele de scor electronice
64 de milioane de euro
este costul estimat al noului stadion din Hunedoara

Fotbaliștii echipei Corvinul Hunedoara au intrat pe teren în etapa 2 din Liga 2, împotriva Chindiei Târgoviște, cu bannerul:„Pentru tot ce ni s-a luat, dați-ne înapoi măcar un vis: Noul Stadion Corvinul!”.

Corvinul Hunedoara guvern dan bobouțanu Stadion Corvinul Hunedoara
