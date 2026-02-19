Conference League Crystal Palace, remiză surprinzătoare cu Zrinjski » Toate rezultatele din turul play-off-ului pentru optimi

- Joi s-au jucat cele opt partide din turul play-off-ului pentru calificarea în optimile Conference League.
- Crystal Palace a remizat surprinzător cu Zrinjski, scor 1-1. Fiorentina s-a impus în deplasare cu Jagiellonia, scor 3-0.
Formațiile care au terminat pe locurile 9-24 în grupa principală din Conference League se duelează în încercarea de a ajunge în optimile competiției.
Returul este programat joia viitoare, pe 26 februarie.
KuPS - Lech Poznan 0-2
- Au marcat: Kozubal (min. 2), Ismaheel (min. 41)
- Arbitru: Aliyar Aghayev, Asistenți: Zeynal Zeynalov, Akif Amirali, VAR: Stuart Attwell, AVAR: Nicat Ismayilli
- Stadion: Tammelan
Noah - AZ Alkmaar 1-0
- A marcat: Hambardzumyan (min. 53)
- Arbitru: Orel Grinfeeld, Asistenți: Roy Hassan, Idan Yarkoni, VAR: Daniel Bar Natan, AVAR: Eitan Shmuelevitz
- Stadion: Republican Stadium after Vazgen Sargsyan
Sigma Olomouc - Lausanne Sport 1-1
- Au marcat: D. Sturm (min. 58) / Butler-Oyedeji Min. 22)
- Arbitru: Sander van der Eijk, Asistenți: Rens Bluemink, Stefan De Groot, VAR: Clay Ruperti, AVAR: Erwin Blank
- Stadion: Andrův
Zrinjski - Crystal Palace 1-1
- Au marcat: Abramovic (min. 55) / I. Sarr (min. 44)
- Arbitru: Manfredas Lukjančukas, Asistenți: Mangirdas Mirauskas, Aleksandras Stepanovas, VAR: Aleandro Di Paolo, AVAR: Donatas Šimenas
- Stadion: Stadium of HŠK Zrinjski
Drita - Celje 2-3
- Au marcat: Bl. Krasniqi (min. 59), L. Balaj (min. 75) / A. Kucys (min. 19), M. Avdyli (min. 41), Poplatnik (min. 90+4)
- Arbitru: Chris Kavanagh, Asistenți: Simon Bennett, Neil Davies, VAR: Darren England, AVAR: Peter Bankes
- Stadion: Stadiumi Fadil Vokrr
Jagiellonia - Fiorentina 0-3
- Au marcat: L. Ranieri (min. 53), Mandragora (min. 66), R. Piccoli (min. 81)
- Arbitru: Sebastian Gishamer, Asistenți: Roland Riedel, Santino Schreiner, VAR: Manuel Schuettengruber, AVAR: Josef Spurny
- Stadion: Stadion Miejski w Białymstoku
Omonia Nicosia - Rijeka 0-1
A marcat: Adu Adjei (min. 87)
- Arbitru: Juxhin Xhaja, Asistenți: Arber Zalla, Rejdi Avdo, VAR: Gianluca Aureliano, AVAR: Kreshnik Barjamaj
- Stadion: GSP
Shkendija - Samsunspor 0-1
- A marcat: Marius (min. 77)
- Arbitru: Rohit Saggi, Asistenți: Anders Olav Dale, Jørgen Rønning Valstadsve, VAR: Kristoffer Hagenes, AVAR: Marius Lien
- Stadion: National Arena Todor Proeski