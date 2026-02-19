„Viciere clară de rezultat!” Vassaras nu a reușit să-l convingă pe Dani Coman: „Mie nu-mi dă nimeni punctele înapoi”

Dani Coman (46 de ani) a oferit o primă reacție după întâlnirea cu președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, Kyros Vassaras.

Președintele celor de la FC Argeș a fost prezent, miercuri, în fața Comisiei de Disciplină, iar acum s-a întâlnit cu șeful CCA, după cum anunțase la ieșirea de la audieri.

Dani Coman: „Viciere clară de rezultat!”

Întâlnirea dintre Coman și Vassaras a avut ca scop prezentarea înregistrărilor audio dintre „centralul” Radu Petrescu și cei aflați în camera VAR, de la faza controversată din finalul meciului Petrolul - FC Argeș 2-1, dar și de la partida cu UTA Arad, scor 0-1.

„A fost o discuție foarte bună, le mulțumesc pentru timpul acordat. Sunt lucruri care m-au convins, dar și lucruri care nu m-au convins și rămân la aceeași părere.

A fost penalty clar la Moldoveanu, la meciul cu UTA, trebuia al doilea cartonaș galben la faultul lui Mino Sota asupra lui Moldoveanu, iar după meciul de la Ploiești nu avem ce să mai spunem, viciere clară de rezultat!

Eu sper că ceea s-a întâmplat în acest weekend să-i facă să fie mai atenți, sa înțeleagă ca în spatele unor decizii pe care le iau există un întreg oraș și munca unor oameni, să fie mai înțelepți și mult mai responsabili”, a declarat Dani Coman, pentru GOLAZO.ro.

Întrebat despre suspendarea de 12 etape primită de Radu Petrescu, președintele de la FC Argeș a răspuns:

„Nu mă interesează, mie nu-mi dă nimeni punctele înapoi. Cu 6 puncte din meciurile cu UTA si Petrolul, eram în play-off. Ne vom lupta cu toată lumea și vom merge acolo unde ne este locul, în play-off”.

Ce s-a întâmplat în finalul meciului Petrolul - FC Argeș 2-1

În minutul 86, „centralul” Radu Petrescu a fluierat înainte de golul lui Sierra, venit dintr-o centrare a lui Micovschi din lovitură liberă, după ce anterior acordase fault discutabil la un duel între Dongmo și Oancea.

Imediat după ce Micovschi a lovit mingea, Petrescu a fluierat și a oprit jocul, fără să fi existat vreun fault în atac sau vreo poziție de ofsaid care necesita intervenția acestuia.

