„De aceea tot fac greșeli” Dorinel Munteanu a vorbit despre arbitri, după analiza făcută de Vassaras: „Nu mă încălzește cu nimic”

Dorinel Munteanu (57 de ani), antrenorul echipei FC Hermannstadt, a reacționat după analiza făcută de Kyros Vassaras (60 de ani), șeful CCA, asupra fazelor controversate care au avut loc în ultima etapă din Liga 1.

Analiza a inclus și două evenimente ce s-au petrecut în duelul Hermannstadt - CFR Cluj 0-1, însă una dintre cele mai importante faze a fost omisă.

Dorinel Munteanu, despre analiza lui Vassaras: „Nu mă încălzește cu nimic scuzarea lor”

„Nu mă încălzește și nici nu mă mulțumește, pentru că fapta e trecută. Sigur, este ceva normal ce s-a petrecut până acum, cu scuzele de rigoare, dar fapta este comisă, adică greșeala a fost făcută de arbitri, meciul este pierdut, n-am câștigat niciun punct.

Chiar nu mă încălzește cu nimic scuzarea lor. Eu, cel puțin, nu vreau să intru într-o polemică, fiindcă n-am niciun câștig de cauză dintr-o polemică cu arbitrajul, dar este clar că problema este și la ei, nu numai la jucători, la ieșirile necontrolate și așa mai departe.

Eu cred că ei sunt prea siguri pe ei și de aceea tot fac greșeli” , a spus Dorinel Munteanu, citat de sptfm.ro.

Analiza completă transmisă de Comisia Centrală a Arbitrilor poate fi citită aici.

Ce a spus Vassaras despre celelalte faze controversate din Hermannstadt - CFR Cluj

În primul minut al prelungirilor primei reprize, Eduard Florescu (28 de ani, Hermannstadt) a fost faultat în careu, fiind călcat pe glezna piciorului drept de Tidiane Keita (29 de ani, CFR Cluj).

Inițial, „centralul” partidei Andrei Chivulete a lăsat jocul să continue, însă a revenit asupra deciziei după ce a fost chemat la monitorul VAR pentru a revedea faza.

Acesta a dictat penalty pentru formația antrenată de Dorinel Munteanu.

Kyros Vassaras a fost de acord cu decizia luată de arbitrii din camera VAR, Bogdan Dumitrache și Ovidiu Hațegan

„În minutul 45, după o aruncare de la margine, după o pasă a jucătorului de la Sibiu, mingea ajunge în suprafața de pedeapsă. Un atacant șutează mingea spre poartă. În acest caz, arbitrul trebuie să analizeze rapid două situații dificile produse aproape simultan: un posibil henț și un posibil fault al apărătorului.

Apărătorul cu nr. 23 ajunge întârziat și, în încercarea de a juca mingea, face un atac imprudent, primul contact fiind cu crampoanele deasupra gleznei, continuând pe gheată și terminând pe sol.

Considerând ca fiind un atac imprudent, VAR recomandă arbitrului să revadă imaginea pe monitor și, ca urmare, ia decizia corectă de a acorda lovitura de pedeapsă și cartonaș galben.”, a spus Vassaras, potrivit sursei citate.

Penalty-ul a fost ratat de Eduard Florescu, iar pe fază, Dennis Politic (25 de ani) a șutat pe lângă poartă, după ce a fost incomodat de Damjan Djokovic (35 de ani).

Reluările TV au arătat că jucătorul celor de la CFR Cluj a furat startul și a intrat mai repede în „căciula careului” de 16 metri.

Potrivit regulamentului, lovitura de pedeapsă ar fi trebuit repetată, iar șeful CCA a confirmat și el această decizie.

„La executarea loviturii de pedeapsă, jucătorul executant cu nr. 23 (Hermannstadt) șutează mingea, care este respinsă de portar. Se poate observa că portarul se află în poziție regulamentară și, în același timp, jucătorul cu nr. 17 de la Hermannstadt și jucătorul cu nr. 88 de la CFR Cluj se apropie la mai puțin de 9,15 m de minge.

După ce mingea a fost respinsă de portar în terenul de joc, atacantul cu nr. 17 (Hermannstadt) încearcă să înscrie un gol, în timp ce apărătorul cu nr. 88, care și el a intrat într-un mod nepermis în suprafața de pedeapsă, încearcă să joace mingea.

Conform spiritului jocului, se nasc întrebările: este evident că apărătorul a împiedicat atacantul să înscrie un gol sau să încerce să înscrie un gol? Ar fi corect ca echipa în atac să beneficieze de o nouă șansă în condițiile unei respingeri clare și regulamentare a mingii de către portar?

Dacă în absența apărătorului cu nr. 88, atacantul cu nr. 17 ar fi trimis mingea în poartă, golul nu ar fi fost validat, iar jocul ar fi fost reluat cu o lovitură liberă indirectă în favoarea echipei în apărare.

În această situație, VAR nu a intervenit, considerând greșit că apărătorul nu are impact asupra capacității atacantului de a șuta la poartă.

Dacă în acest caz apărătorul nr. 88 ar fi fost mai îndepărtat cu aproximativ un metru, puteam considera că nu ar fi avut un impact evident. Totuși, în acest caz, conform literei Legilor Jocului, lovitura de pedeapsă ar fi trebuit repetată.” , a adăugat Vassaras.

În cele din urmă, CFR Cluj a câștigat partida de la Sibiu, scor 1-0.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport