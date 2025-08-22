Ghinion teribil Rayo Vallecano a avut un singur suporter în deplasarea din Belarus, care a ajuns la spital!

- Rayo Vallecano a debutat joi seară în Conference League, cu o victorie scor 1-0, contra celor de la Neman Grodno.
- Spaniolii au fost susținuți în deplasarea din Belarus de un singur suporter, care ulterior a ajuns la spital.
Deși echipa lui Andrei Rațiu a debutat cu succes în turul play-off-ului din Conference League, meciul a fost presărat de un moment mai puțin fericit.
Neman - Rayo 1-0. Singurul suporter al spaniolilor a ajuns la spital
Jucătorii lui Rayo au fost susținuți în tribune de un singur suporter, care s-a putut bucura de meci doar 20 de minute.
Acesta a căzut în tribună, s-a rănit destul de grav și a fost transportat la spital.
„S-a prăbușit la pământ, a suferit o tăietură destul de mare și a început să sângereze. Medicii au sosit și l-au luat. I-au pus un bandaj în jurul capului și nu l-am mai văzut deloc”, a transmis jurnalistul Carlos Ganga, potrivit lequipe.fr.
Rayo s-a impus la limită, 1-0, prin golul marcat de Garcia în minutul 77. Andrei Rațiu a început ca rezervă, fiind introdus pe teren în minutul 79.