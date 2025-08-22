Giuleștiul din Ilfov VIDEO+FOTO. Clinceniul s-a blocat înainte de Metaloglobus - Rapid! Cozi de peste un kilometru:   „N-a mai văzut atâta lume niciodată” +21 foto
Giuleștiul din Ilfov VIDEO+FOTO. Clinceniul s-a blocat înainte de Metaloglobus - Rapid! Cozi de peste un kilometru: „N-a mai văzut atâta lume niciodată”

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (video) , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 22.08.2025, ora 21:37
alt-text Actualizat: 22.08.2025, ora 21:37
  • Fanii Rapidului au blocat Clinceniul, iar stadionul este alb-vișiniu la meciul cu Metaloglobus.
  • Cozi de mașini de peste un kilometru cu mai bine de o oră înainte de meci.
  • S-au dat alerte de vreme severă, dar fanii echipei lui Costantin Gâlcă nu s-au speriat și au umplut tribunele la Clinceni.

Deși pe hârtie Rapidul era echipa oaspete cu Metaloglobus, realitatea din Clinceni a contrazis orice tabel oficial. Un lucru de așteptat, nicio surpriză.

Giuleștiul din Ilfov! Clinceniul s-a blocat înainte de Metaloglobus - Rapid

Cu mult înaintea fluierului de start, drumurile înguste ale localității ilfovene au fost cucerite de șiruri nesfârșite de mașini cu numere de București, pe distanță de mai bine de un kilometru. Suporterii vișinii, înarmați cu eșarfe și steaguri, au transformat liniștea din afara Capitalei într-o partitură cu iz de derby pe Giulești.

Localnicii s-au adaptat repede valului de suporteri și au făcut din curțile caselor parcări improvizate, negociind la sânge tarife de 30 de lei pentru un loc cât mai aproape de stadion. „N-a mai văzut Clinceniul atâta lume”, glumeau vecinii arenei, privind cum străduțele lor se transformă într-o mare vișinie.

Nici Ro-Alert n-a speriat suporterii

Pe fondul avertizărilor de furtună și al unei seri în care cerul părea să stea în cumpănă, nimic nu i-a ținut departe pe rapidiști. Și parcursul de până acum a făcut ca fanii să vină cu încredere la maximum oriunde Rapidul ar juca.

Cu cântece, cu energie și cu acea pasiune care le definește identitatea rapidistă, fanii au făcut din arena modestă a Clinceniului un Giulești în miniatură.

Pentru jucători, a fost mai mult decât un simplu meci de deplasare, ci a fost încă o dovadă că Rapid nu joacă niciodată singur. Și că e peste tot acasă, așa cum chiar imnul echipei, cântat de fiecare dată la început de meci, o spune.

Metaloglobus - Rapid. Suporterii giuleșteni au luat cu asalt stadionul din Clinceni (2).jpg
Metaloglobus - Rapid. Suporterii giuleșteni au luat cu asalt stadionul din Clinceni (2).jpg

Galerie foto (21 imagini)

Metaloglobus - Rapid. Suporterii giuleșteni au luat cu asalt stadionul din Clinceni (1).jpg Metaloglobus - Rapid. Suporterii giuleșteni au luat cu asalt stadionul din Clinceni (2).jpg Metaloglobus - Rapid. Suporterii giuleșteni au luat cu asalt stadionul din Clinceni (3).jpg Metaloglobus - Rapid. Suporterii giuleșteni au luat cu asalt stadionul din Clinceni (4).jpg Metaloglobus - Rapid. Suporterii giuleșteni au luat cu asalt stadionul din Clinceni (5).jpg
+21 Foto
