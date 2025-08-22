Inamicul #1 Giuleștenii l-au înjurat la foc automat la Clinceni! A încercat să-i împace cu imnul Rapidului

- Disputa dintre Rapid și Metaloglobus a venit la pachet cu un nou episod din războiul deschis dintre fanii giuleșteni și crainicul echipei din Ilfov, Gabi Safta.
Fost crainic la FCSB și suporter declarat al roș-albaștrilor, Safta a intrat de multă vreme pe lista neagră a suporterilor vișinii, care îl contestă vehement la fiecare apariție.
Metaloglobus - Rapid. Safta, inamic public la Clinceni
Pe arena din Clinceni, acolo unde Rapidul a umplut tribunele și a transformat meciul într-un eveniment pe teren propriu, conflictul a reizbucnit.
Fanii rapidiști au acoperit încercările lui Safta de a anima tribuna gazdelor cu fluierături și scandări ostile, transformându-l pe crainic într-un personaj central al tensiunilor de pe margine.
Asta deși cuvintele crainicului la adresa clubului giuleștean au fost doar de laudă. Ba mai mult, acesta a pus în boxe inclusiv imnul Rapidului. Cu toate acestea, răspunsul fanilor rapidiști a fost plin de ostilități, injurii.
„Să fie respect și pentru Rapid, să ne bucurăm de fotbal, iar respectul nostru, ca de fiecare dată când vă întâlnim, e următorul!”. Moment în care în difuzoare s-a auzit imnul Rapidului, cântat de parte din suporteri, dar acoperit și de injurii.
Totuși, acesta a avut puterea și le-a făcut și o promisiune fanilor rapidiști: „De fiecare când veți veni aici, o să auziți imnul Rapidului”. Apoi a prezentat formația aliniată de Costel Gâlcă.
Galerie foto (40 imagini)
Istorie veche
Istoria acestui duel personal are rădăcini adânci. Gabi Safta a fost în repetate rânduri acuzat de lipsă de obiectivitate și de ostilitate față de Rapid, încă din perioada în care era vocea FCSB.
Momentul care a cimentat ruptura dintre el și suflarea vișinie s-a petrecut însă în urmă cu ani buni, după un FCSB - Rapid, când Safta a fost dat afară de la Gazeta Sporturilor pentru că a cântat, la microfon, pe Arena Națională, alături de galerie, un cântec cu versuri rasiste, imediat după victoria roș-albaștrilor.
Acesta a fost doar un episod dintr-un șir lung de șicane între cele două părți. Au fost episoade reprobabile și în Ghencea, pe când FCSB juca acolo.