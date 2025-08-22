Inamicul #1 Giuleștenii l-au înjurat la foc automat la Clinceni! A încercat să-i împace cu imnul Rapidului +40 foto
Disputa dintre Rapid și Metaloglobus a venit la pachet cu un nou episod din războiul deschis dintre fanii giuleșteni și crainicul echipei din Ilfov, Gabi Safta.
Inamicul #1 Giuleștenii l-au înjurat la foc automat la Clinceni! A încercat să-i împace cu imnul Rapidului

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (video) , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 22.08.2025, ora 22:14
alt-text Actualizat: 22.08.2025, ora 22:14
  • Disputa dintre Rapid și Metaloglobus a venit la pachet cu un nou episod din războiul deschis dintre fanii giuleșteni și crainicul echipei din Ilfov, Gabi Safta.

Fost crainic la FCSB și suporter declarat al roș-albaștrilor, Safta a intrat de multă vreme pe lista neagră a suporterilor vișinii, care îl contestă vehement la fiecare apariție.

Metaloglobus - Rapid. Safta, inamic public la Clinceni

Pe arena din Clinceni, acolo unde Rapidul a umplut tribunele și a transformat meciul într-un eveniment pe teren propriu, conflictul a reizbucnit.

Fanii rapidiști au acoperit încercările lui Safta de a anima tribuna gazdelor cu fluierături și scandări ostile, transformându-l pe crainic într-un personaj central al tensiunilor de pe margine.

Asta deși cuvintele crainicului la adresa clubului giuleștean au fost doar de laudă. Ba mai mult, acesta a pus în boxe inclusiv imnul Rapidului. Cu toate acestea, răspunsul fanilor rapidiști a fost plin de ostilități, injurii.

„Să fie respect și pentru Rapid, să ne bucurăm de fotbal, iar respectul nostru, ca de fiecare dată când vă întâlnim, e următorul!”. Moment în care în difuzoare s-a auzit imnul Rapidului, cântat de parte din suporteri, dar acoperit și de injurii.

Totuși, acesta a avut puterea și le-a făcut și o promisiune fanilor rapidiști: „De fiecare când veți veni aici, o să auziți imnul Rapidului”. Apoi a prezentat formația aliniată de Costel Gâlcă.

Metaloglobus - Rapid FOTO Raed Krishan - GOLAZO (16).jpeg
Metaloglobus - Rapid FOTO Raed Krishan - GOLAZO (16).jpeg

Metaloglobus - Rapid Foto Raed Krishan GOLAZO (1).jpeg Metaloglobus - Rapid Foto Raed Krishan GOLAZO (2).jpeg Metaloglobus - Rapid Foto Raed Krishan GOLAZO (3).jpeg Metaloglobus - Rapid Foto Raed Krishan GOLAZO (4).jpeg Metaloglobus - Rapid Foto Raed Krishan GOLAZO (5).jpeg
Istorie veche

Istoria acestui duel personal are rădăcini adânci. Gabi Safta a fost în repetate rânduri acuzat de lipsă de obiectivitate și de ostilitate față de Rapid, încă din perioada în care era vocea FCSB.

Momentul care a cimentat ruptura dintre el și suflarea vișinie s-a petrecut însă în urmă cu ani buni, după un FCSB - Rapid, când Safta a fost dat afară de la Gazeta Sporturilor pentru că a cântat, la microfon, pe Arena Națională, alături de galerie, un cântec cu versuri rasiste, imediat după victoria roș-albaștrilor.

Acesta a fost doar un episod dintr-un șir lung de șicane între cele două părți. Au fost episoade reprobabile și în Ghencea, pe când FCSB juca acolo.

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

