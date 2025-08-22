„Iau totul pozitiv” Adrian Mihalcea rămâne optimist după ce UTA a ratat victoria în prelungiri: „Vom remedia și continuăm”

UTA Arad - Unirea Slobozia 1-1. Adrian Mihalcea (49 de ani) a tras primele concluzii după ce echipa a fost egalată în minutul 90+2.

Tehnicianul a încercat să vadă jumătatea plină a paharului și se bucură de seria de invincibilitate a echipei în acest sezon.

La capătul primelor 7 etape, UTA Arad este neînvinsă în Liga 1, sub comanda noului tehnician.

UTA Arad - Unirea Slobozia 1-1 . Adrian Mihalcea: „Iau totul pozitiv”

„Există o parte bună în tot ceea ce s-a întâmplat până acum. Faptul că n-am pierdut, știam că întâlnim o echipă care are un stil foarte simplist de joc, cu bătaie și cu o organizare foarte bună. N-am reușit să rămânem cu toate trei punctele.

Am luat, din păcate, un gol în ultimele minute, dar pentru mine, întotdeauna, tot ceea ce s-a întâmplat după minutul 90 e fatidic. Și noi am câștigat puncte după minutul 90, așa că nu-mi fac niciun fel de problemă.

N-am fost, din păcate, astăzi foarte proaspeți, am avut probleme și la construcție. Se întâmplă, trebuie să rămânem la fel de umili, trebuie să continuăm această muncă, pentru că, până în momentul de față, eu zic că ne-am descurcat destul de bine.

Până la urmă, rămânem cu acest punct și vom continua. A trecut doar prima partea a campionatului. Nu credeam, sincer, că vom rămâne neînvinși până la etapa șapte, deci până la urmă tot ce s-a întâmplat o iau ca un lucru pozitiv”, a declarat Mihalcea, la Digi Sport.

Adrian Mihalcea, despre obiective și meciurile cu Steaua și Rapid

Antrenorul arădenilor a vorbit și despre pregătirea următoarelor două partide, ambele în deplasare la București.

„Vom remedia problemele, vor mai veni și jucătorii care azi n-au făcut parte. Vom încerca să abordăm și Cupa la victorie și continuăm această luptă.

Avem o săptămână încărcată, avem meciul de Cupă contra unei echipe bune. Cred că cea mai bună echipă din ultimii 5 ani de Liga 2. Din păcate, ei n-au dreptul de promovare, CSA Steaua, iar apoi rămânem la București pentru meciul cu Rapid.

Deci, iar, meciuri frumoase, meciuri cu atmosferă superbă, așa că nu rămâne decât să fim conectați la miza campionatului și să adunăm puncte în continuare”, a mai spus antrenorul.

