Chivu vrea un star Inter Milano se duelează cu cluburile de top ale Europei pentru semnătura unui mijlocaș

Leon Goretzka (Foto: IMAGO)
Campionate

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 27.02.2026, ora 19:11
alt-text Actualizat: 27.02.2026, ora 19:16
  • Leon Goretzka (31 de ani) este unul dintre jucătorii pe care Inter Milano dorește să-i transfere în această vară.
  • Echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani) se va lupta pentru semnătura mijlocașului central cu nume importante de pe continent.

După ce a fost eliminată surprinzător de Bodo/Glimt din Liga Campionilor, Inter caută jucători cu experiență la nivel european. După Rodrygo (Real Madrid), și Goretzka a ajuns pe lista nerazzurrilor.

Leon Goretzka, dorit de Inter Milano

Ajuns pe „Allianz Arena” în 2018, Leon Goretzka nu mai face parte din planurile celor de la Bayern Munchen. Mijlocașul și-a pierdut locul de titular, iar campioana Germaniei a hotărât să nu-i reînnoiască acordul care va expira în vară.

Fotbalistul a fost dorit în iarnă de echipe precum Real Madrid sau Atletico, însă a hotărât să rămână la Bayern până la finalul contractului, iar cluburi de top se află acum pe urmele sale.

295 de meciuri
a disputat Leon Goretzka în tricoul lui Bayern Munchen. A marcat 48 de goluri și a livrat 48 de pase decisive

Potrivit jurnalistului Christian Falk (BILD), Inter se va duela pentru semnătura mijlocașului cu rivala AC Milan, Juventus, Arsenal, Tottenham, Bayer Leverkusen, Galatasaray și echipe din zona arabă.

Gruparea torineză a ajuns la varianta Goretzka în timpul discuțiilor cu Marcos Senesi, fundaș care se află la final de contract cu Bournemouth și care este reprezentat de aceeași agenție ca mijlocașul german, scrie gazzetta.it.

40 de milioane de euro
plătea Bayern Munchen în vara anului 2018, pentru a-l transfera pe Leon Goretzka de la Schalke 04. Cea mai mare cotă de piață a mijlocașului a fost de 70 de milioane de euro (februarie 2021), iar acesta valorează în prezent 15 milioane de euro, potrivit Transfermarkt

Ce mijlocași centrali are Cristi Chivu în lot, în acest moment:

  • Nicolo Barella (29 de ani)
  • Petar Sucic (22 de ani)
  • Davide Frattesi (26 de ani)
  • Andy Diouf (22 de ani)
  • Piotr Zielinski (31 de ani)
  • Henrikh Mkhitaryan (37 de ani)
  • Hakan Calhanoglou (32 de ani).

bayern munchen serie a JUVENTUS Inter Milano transfer Cristi Chivu leon goretzka
