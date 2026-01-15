Revine Budescu în Liga 1? Fostul campion al României nu vrea să stea departe de fotbal: „M-aș descurca oriunde” +15 foto
Constantin Budescu
Revine Budescu în Liga 1? Fostul campion al României nu vrea să stea departe de fotbal: „M-aș descurca oriunde”

Ștefan Neda
Publicat: 15.01.2026, ora 12:40
Actualizat: 15.01.2026, ora 12:40
  • Constantin Budescu (36 de ani) ia în calcul o posibilă revenire în Liga 1.
  • După o scurtă aventură în Liga 2, la CS Tunari, fostul campion al Ligii 1 e încrezător că se poate descurca la orice nivel în România.

Budescu a ajuns în martie 2025 la Tunari, iar în noiembrie și-a reziliat contractul cu clubul ilfovean, fiind liber de contract de mai bine de două luni.

Constantin Budescu: „Mi-ar face plăcere în Superliga. M-aș descurca oriunde”

Budescu s-a aflat și el în Antalya, acolo unde mai multe echipe din România au efectuat perioada de pregătire, iar veteranul a transmis că este pregătit să revină pe teren.

„Eu vreau să mai joc. Acum să văd ce și cum, pe unde găsesc ceva care mi se potrivește, să fie ok și să merg să joc de plăcere, nu de altceva”, a declarat Budescu, potrivit prosport.ro.

Fostul jucător de la Astra și FCSB nu ia în calcul un transfer în străinătate:

„În străinătate, nu cred că se mai pune problema. Prin țară să vedem. Nu am discutat nimic cu nimeni. O să vedem când ajung în țară. Mi-ar face plăcere și în Superliga (n.r. - să joace), m-aș descurca oriunde”, a mai transmis Budescu.

Constantin Budescu FOTO Iosif Popescu
Constantin Budescu FOTO Iosif Popescu

Constantin Budescu FOTO Iosif Popescu Constantin Budescu FOTO Iosif Popescu Constantin Budescu FOTO Iosif Popescu Constantin Budescu FOTO Iosif Popescu Constantin Budescu FOTO Iosif Popescu
Ultimul meci oficial jucat de Budescu a avut loc pe 25 octombrie 2025, în înfrângerea celor de la CS Tunar, scor 1-3, cu CS Dinamo.

Cifrele lui Constantin Budescu

  • Astra Giurgiu: 235 meciuri, 86 goluri, 82 pase decisive
  • FCSB: 48 meciuri, 15 goluri, 13 pase decisive
  • Petrolul: 35 meciuri, 9 goluri, 7 pase decisive
  • Farul: 29 meciuri, 8 goluri, 9 pase decisive
  • Al-Shabab: 24 meciuri, 8 goluri, 6 pase decisive
  • FC Buzău: 24 meciuri, 5 goluri, 1 pasă decisivă
  • Damac FC: 12 meciuri, 0 goluri, 4 pase decisive
  • Voluntari: 11 meciuri, 2 goluri, 1 pasă decisivă
  • DL Yifang: 4 meciuri, 0 goluri, 1 pasă decisivă

