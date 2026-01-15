Un nou model Dacia! Producătorul auto din România va lansa încă o mașină electrică în 2026. Cât va costa și unde va fi produsă +4 foto
Dacia va lansa un model nou FOTO Imago
Un nou model Dacia! Producătorul auto din România va lansa încă o mașină electrică în 2026. Cât va costa și unde va fi produsă

Ștefan Neda
Publicat: 15.01.2026, ora 11:45
Actualizat: 15.01.2026, ora 11:49
  • Dacia se pregătește pentru lansarea unui nou model electric în 2026.
  • Noua mașină ar urma să fie succesorul modelului Spring, lansat în 2021 de producătorul din România.

Dacia a fost într-o continuă evoluție de când a fost cumpărată de Renault, în 1999, iar acum compania românească vrea să extindă și mai mult gama de vehicule electrice.

Dacia va lansa o nouă mașină electrică în 2026

Noul model electric ar urma să fie dezvăluit în cea de-a doua jumătate a anului, înainte de startul Salonului Auto de la Paris, care va avea loc în perioada 12-18 octombrie 2026.

Mașina ar urma să fie pusă în vânzare până la sfârșitul anului și va costa sub 18.000 de euro, informează autocar.co.uk.

Vehiculul electric se va asemăna destul de mult cu modelul Renault Twingo, dar va include și elemente personalizate.

Este prezentat drept succesorul modelul Spring, dar ambele mașini electrice vor fi disponibile pe piață simultan timp de aproximativ un an, Patrice Levy-Bencheton, directorul de producție al Dacia, spunând că modelul Spring urmând să fie retras treptat de pe diferite piețe „în funcție de situație”.

FOTO. Dacia Spring

Dacia Spring
Dacia Spring

Dacia Spring Dacia Spring Dacia Spring Dacia Spring
„Sunt totuși destul de diferite, veți vedea dimensiunea și forma atunci când vom prezenta mașina”, a precizat Patrice Levy-Bencheton, directorul de producție al Dacia.

De asemenea, noul model va fi puțin mai scump decât Spring, prețul de pornire fiind cu aproximativ 3.500 de euro mai mare decât cel al celei mai ieftine versiuni a modelului Spring.

Potrivit celor de la motorionline.com, noua mașină electrică poartă numele de „Evader”, fiind posibil ca acesta să fie schimbat până la data lansării.

Așa ar putea arăta noul model Dacia FOTO Motori.it Așa ar putea arăta noul model Dacia FOTO Motori.it
Așa ar putea arăta noul model Dacia FOTO Motori.it

Ce caracteristici va avea noul model Dacia

Mașina va avea dimensiuni ceva mai mari decât Dacia Spring, aproape egale cu cele ale modelului Twingo, adică aproximativ 3,8 m lungime și 1,7 m lățime.

În ceea ce privește design-ul, modelul va avea multe influențe din zona SUV-urilor, inspirate de la vehiculele 4x4 ale companiei.

Modelul va fi construit în Europa, foarte probabil alături de Twingo în Slovenia. Astfel, Dacia va evita penalizările mari la import impuse de UE asupra vehiculelor electrice chinezești – inclusiv Spring.

