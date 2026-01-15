Albacete - Real Madrid 3-2. Vinicius Junior (25 de ani), starul „galacticilor”, a fost victima rasismului înainte de partida de miercuri din Cupa Spaniei.

Ce au scandat fanii gazdelor, în rândurile de mai jos.

Atât Thibaut Courtois, colegul lui Vinicius de la Real Madrid, cât și clubul Albacete au sărit în apărarea brazilianului și au condamnat comportamentul suporterilor.

Albacete - Real Madrid 3-2 . Vinicius, victima rasismului

Înaintea meciului cu Real Madrid din Cupa Spaniei, fanii celor de la Albacete s-au strâns în fața stadionului „Carlos Belmonte” și au scandat insulte rasiste la adresa lui Vinicius Junior: „Ești o maimuță, Vinicius, ești o maimuță”.

Ahead of their Copa del Rey game against Real Madrid, Albacete fans were heard chanting:



"You are a m*nkey. Vinicius you are a m*nkey."



This is absolutely unacceptable. Shame on Albacete fans.



pic.twitter.com/1TbP7U7PiS — Football Xtra (@FootballXtraaa) January 14, 2026

Clubul Albacete a reacționat imediat pe rețelele de socializare:

„Ajunge cu rasismul, e absolut rușinos. Nu este imaginea care reprezintă oamenii din Albacete sau clubul”.

Și Thibaut Courtois, portarul Realului și colegul lui Vinicius, a condamnat gestul fanilor adverși: „Gata cu rasismul! Este rușinos!”.

Mesajul lui Thibaut Courtois după insultele fanilor lui Albacete la adresa lui Vinicius. Foto: Captură Instagram/@thibautcourtois

Vinicius, ținta rasismului și în trecut

În mai 2025, cinci persoane au fost condamnate la închisoare din cauza insultelor rasiste la adresa jucătorului brazilian, care au fost catalogate drept infracțiuni, după ce Vinicius a fost insultat într-un meci dintre Real Madrid și Real Valladolid, scor 2-0, din 2022.

În ultimii 4 ani, au fost înregistrate 18 plângeri pentru comportament rasist față de starul brazilian, scrie reuters.com.

În plus, în 2023, patru fani ai echipei Atletico au fost inculpați după ce au atârnat de un pod o păpușă îmbrăcată în tricoul lui Vinicius.

În iunie 2024, trei fani ai formației Valencia au fost condamnați la opt luni de închisoare pentru injurii rasiste la adresa brazilianului în timpul unui meci din LaLiga disputat în mai 2023.

În septembrie 2024, un tribunal spaniol a condamnat la 12 luni de închisoare cu suspendare un suporter al echipei Mallorca care a folosit insulte rasiste împotriva lui Vinicius și a lui Samuel Chukwueze (pe atunci la Villarreal) în februarie 2023.

Real Madrid, eliminată din Cupa Spaniei

Real Madrid a pierdut duelul cu Albacete de miercuri cu scorul de 2-3 și a fost eliminată din Cupa Spaniei.

Ocupanta locului 17 din liga secundă a punctat prin Villar ('42) și Jefte Betancor ('82, '90+4), fost jucător la FC Voluntari, Farul sau CFR.

Pentru madrileni au înscris Franco Mastantuono ('45+3) și Gonzalo Garcia ('90+1).

VIDEO. Albacete - Real Madrid 3-2

Pentru Real Madrid urmează meciul cu Levante de sâmbătă, de la ora 15:00, din cadrul etapei 20 din La Liga. Partida va putea fi urmărită în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport