Liga 2

alt-text Publicat: 03.11.2025, ora 14:54
alt-text Actualizat: 03.11.2025, ora 15:27
  • Constantin Budescu (36 de ani) și-a reziliat contractul cu CS Tunari după doar două luni în tricoul ilfovenilor.

Doar 7 meciuri a prins Budescu la Tunari, reușind să marcheze un gol pentru formația aflată pe penultimul loc în Liga 2.

Budescu a rămas din nou fără echipă!

Budescu a bifat ultimul meci pentru Tunari în urmă cu mai bine de o săptămână, când a intrat în ultimul sfert de oră al duelului cu CS Dinamo, scor 1-3, când echipa sa avea 1-0!

„Am decis că e mai bine pentru ambele părți să reziliem de comun acord! Nu au fost discuții prea multe, pur și simplu avem idei diferite!

Eu nu am reziliat acum, decizia a fost luată de mai mult timp, iar după meciul cu Dinamo am decis să semnăm rezilierea!”, a explicat Budescu decizia, conform digisport.ro.

3 trofee
a cucerit Budescu în România: titlul, Cupa și Supercupa, toate cu Astra

Continuă declinul: 4 ani de coșmar

Din 2021, de când a revenit în România, după ce evoluase pentru Damac, Budescu nu s-a mai regăsit. A rezistat doar 4 luni la FCSB, unde a fost unul dintre motivele rupturii dintre Gigi Becali și Edi Iordănescu.

A urmat o scurtă aventură la Voluntari, apoi revenirea la echipa care l-a promovat, Petrolul, unde a rezistat un an. „Probabil ei s-au gândit că vin să joc câteva meciuri și apoi mă retrag”, spunea Budescu la Digi Sport după plecare.

Hagi l-a chemat la Farul, pentru a-l ajuta în cupele europene, însă nici el n-a putut să-l readucă la nivelul din trecut. A urmat o nouă reziliere înainte de finalul sezonului. „Lucrurile n-au mers cum ne doream. Pe Budescu îl ai să joace, altfel nu-l ții pe bancă. Mai trebuie să vrea să mai joace”, explica „Regele”.

Sezonul trecut a semnat cu Gloria Buzău, unde avea să plece tot cu scandal, după ce s-a certat cu tehnicianul Ilie Stan. Exclus din lot, Budescu a fost dat afaraă în cele din urmă în aprilie și și-a găsit cu greu echipă până să semneze cu Tunari.

„Cu Budescu nu s-a întâmplat nimic. În viața oricărui fotbalist există un ciclu. Trebuie să mai dăm și posibilitatea altor fotbaliști să joace. Asta a fost tot. De două luni de zile nu s-a antrenat. Am nevoie de jucători care să facă ambele faze. Am avut o discuție cu el, prietenească, l-am felicitat pentru cariera lui fotbalist, dar există un moment când se încheie un ciclu. La 36 de ani e greu să mai facă față la nivelul primei ligi”, spunea Ilie Stan la Prima Sport.

