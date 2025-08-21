FCSB nu e singura cu probleme Edi Iordănescu nu a putut lua un jucător al Legiei în Scoția. Nu a primit viză!

FCSB așteaptă o decizie în cazul lui Radunovic, Ngezana și Alhassan, jucători care nu au primit viza la intrarea în Scoția înaintea meciului cu Aberdeen.

Iordănescu nu îl are pe atacantul bielorus Ilya Shkurin la partida Hibernian - Legia, în play-off-ul Conference League. De ce nu i s-a dat viză pentru Marea Britanie.

Aberdeen - FCSB se joacă joi seară, de la 21:45, în turul play-off-ului Europa League. Va fi transmis în direct pe Voyo.ro și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

FCSB încă speră să obțină la timp vizele de intrare în Marea Britanie pentru extracomunitarii Radunovic, Ngezana și Alhassan, ca ei să poată evolua joi seară, împotriva lui Aberdeen, în play-off-ul Europa League.

Campioana Ligii 1 nu a fost singura cu astfel de probleme. Legia Varșovia a suferit și ea din aceeași cauză. Automat, și Edward Iordănescu, antrenorul său.

Cum l-a pierdut Iordănescu pe bielorusul Shkurin în Scoția

Edi nu l-a putut lua pe atacantul Ilya Shkurin tot într-o deplasare în Scoția, diseară, cu Hibernian, în play-off-ul Conference League.

Bielorusul, 26 de ani, e în conflict cu autoritățile din țara sa și a refuzat să joace pentru naționala Belarusului cât timp dictatorul Alexander Lukashenko rămâne președinte. A devenit persona non grata, iar la expirarea pașaportului nu l-a mai putut reînnoi.

Ilya Shkurin (stânga) a marcat pentru Legia în Supercupa Poloniei Foto: Imago

El călătorește în interiorul Uniunii Europene cu documente poloneze, ținându-se cont de această situație specială, dar Marea Britanie nu a acceptat. I-a refuzat viza. Și vârful a rămas la Varșovia.

Clubul lui Iordănescu nu putea obține viza de la ambasada britanică din Varșovia

Aleksandra Kalinowska, director de comunicare la Legia, a explicat pentru Przeglad Sportowy: „Clubul a făcut tot posibilul pentru a se asigura că jucătorul călătorește în Scoția”. Fără succes.

Situația lui Ilya pentru documentele de călătorie este neobișnuită. Orice deplasare în afara Uniunii Europene e foarte dificilă. A fost imposibilă obținerea vizei de Marea Britanie într-un timp atât de scurt. Aleksandra Kalinowska, director de comunicare la Legia

Viza de intrare în Marea Britanie nu se poate obține în țara din care se pleacă spre regat.

„Ambasada Marii Britanii din Varșovia nu emite vize. Toate deciziile sunt luate de UK Visas&Immigration, parte a Ministerului de Interne Britanic. Recomandăm depunerea cererilor cu mult timp în avans.

Timpul de procesare variază în funcție de circumstanțele individuale”, a explicat un angajat al ambasadei pentru Przeglad Sportowy.

Shkurin nu a călătorit nici în Kazahstan. I-a fost frică de arestare

Edi nu l-a putut folosi pe Ilya Shkurin nici în turul 1 preliminar de Europa League, la revanșa cu Aktobe. Dar dintr-un alt motiv.

Bielorusul s-a temut să nu fie arestat în Kazahstan, bănuind o legătură între autoritățile de la Minsk și cele din Astana.

