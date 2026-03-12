Moment bizar în Australia VIDEO. Au tăiat copacul în mijlocul meciului: „Nu cumva e fundașul lui Arsenal?”

Un moment cu totul inedit a avut loc în Australia, la meciul de fotbal feminin dintre Souths Strikers și Gold Coast United (1-1).

Cele două echipe s-au întâlnit în etapa #3 din NPL Queensland, iar organizatorii au avut de rezolvat o problemă în minutul 31 al partidei.

Au tăiat copacul în mijlocul meciului!

Organizatorii au fost nevoiți să taie un copac care obstrucționa camera de filmare amplasată în spatele uneia dintre băncile de rezervă.

Momentul s-a viralizat rapid pe rețelele de socializare spre deliciul mai multor utilizatori:

„Sunt atât de slab la fotbal încât probabil și un copac mi-ar lua mingea”

„Nu cumva e fundașul lateral al lui Arsenal? Timber (n.r. cherestea)?”

„Este un meci feminin semi-profesionist din Australia. Nici măcar nu știu dacă este semi-profesionist, ar putea fi doar amator din punct de vedere tehnic (indiferent dacă sunt plătite sau nu)”

Meciul s-a terminat 1-1, după ce Gold Coast United a deschis scorul în minutul 45+1, iar Souths Strikers a restabilit egalitarea în minutul 59, în ciuda faptului că evolua în inferoritate numerică.

VIDEO. Momentul în care copacul este doborât

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport