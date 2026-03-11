U-BT Cluj, în sferturile EuroCup Calificare en-fanfare a campioanei României! Victorie clară cu Buducnost

U-BT Cluj Napoca a obținut calificarea în sferturile de finală ale EuroCup , după ce a trecut de Buducnost (Muntenegru), fără emoții, scor 100-82.

, după ce a trecut de Buducnost (Muntenegru), fără emoții, scor 100-82. Pentru un loc în careul de ași, campioana României va da piept cu Bahceșehir Koleji (Turcia), formație împotriva căreia a pierdut de două ori în acest sezon.

U-BT Cluj a trecut rapid peste eșecul cu Steaua Roșie Belgrad (85-97) din Top 8 al Ligii Adriatice! Formația antrenată de Mihai Silvășan s-a calificat pentru al treilea sezon consecutiv în sferturile de finală ale EuroCup.

U- BT Cluj Napoca s-a calificat în sferturile EuroCup

Campioana României a început excelent partida desfășurată în Moraca Sport Center din Podgorica, iar după primele 10 minute avea un avans de 9 puncte (29-20).

Alb-negrii au continuat să arate un joc solid și să se desprindă. La pauză, tabela indica 52-38 în favoarea ardelenilor.

În sfertul 3, formația antrenată de Mihai Silvășan a avut un avantaj de 18 puncte (70-52), însă Buducnost nu a renunțat la luptă.

Împinsă din spate de cei peste 3.000 de suporteri prezenți în tribune, gruparea din Muntenegru a strâns diferența și s-a apropiat amenințător (77-72).

Însă gazdele nu au putut ține ritmul până la finalul. U-BT Cluj și-a fructificat experiența europeană și s-a impus cu 100-82.

„Studenții” s-au aflat la conducere pe toată durata partidei!

Panamezul Iverson Molinar a fost cel mai bun jucător al meciului, după ce a totalizat 34 de puncte, 5 recuperări, 4 assist-uri și 2 intercepții. A fost urmat de Daron Russell, cu 20 de puncte și 7 pase decisive.

De la gazde s-au remarcat Yogi Ferrell, 17 puncte și 6 recuperări, și Juwan Morgan, cu 14 puncte.

În sferturile de finală, U-BT va întâlni Bahceșehir Koleji, formație împotriva căreia a pierdut ambele meciuri jucate în grupele competiției (90-98 și 72-84).

