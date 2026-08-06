Scandal uriaș   Poliția a intrat în sediul Federației: totul a pornit de la alegerea selecționerului
Campionate

Scandal uriaș Poliția a intrat în sediul Federației: totul a pornit de la alegerea selecționerului

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 06.08.2026, ora 12:47
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Joi, poliția a efectuat percheziții la sediul federației, într-un dosar care vizează modul în care a fost numit fostul selecționer Hong Myung-bo, 57 de ani.

Gavi, apariție-șoc! VIDEO+FOTO: Jucătorul spaniol și-a respectat pariul din perioada CM 2026
Citește și
Gavi, apariție-șoc! VIDEO+FOTO: Jucătorul spaniol și-a respectat pariul din perioada CM 2026
Citește mai mult
Gavi, apariție-șoc! VIDEO+FOTO: Jucătorul spaniol și-a respectat pariul din perioada CM 2026

Potrivit autorităților, investigația urmărește suspiciuni de „obstrucționare a activității” în procesul de recrutare a tehnicianului, iar anchetatorii au ridicat documente din cadrul operațiunii desfășurate la sediul KFA.

Numirea lui Hong Myung-bo, din nou în centrul atenției

Hong Myung-bo, în vârstă de 57 de ani, a demisionat în luna iunie, la scurt timp după ce Coreea de Sud a părăsit Cupa Mondială încă din faza grupelor, în urma înfrângerii surprinzătoare cu 0-1 în fața Africii de Sud.

Numirea sa în funcție, realizată în 2024, fusese contestată încă de la început, însă criticile s-au amplificat după rezultatele slabe de la turneul final.

Presa sud-coreeană susține că anchetatorii verifică dacă oficiali ai federației au intervenit în mod necorespunzător în procesul de selecție, încălcând regulamentele interne.

O „generație de aur” care a dezamăgit

Înaintea Cupei Mondiale, naționala Coreei de Sud era considerată una dintre cele mai puternice din ultimii ani. Lotul îi avea în componență pe Son Heung-min, fostul atacant al lui Tottenham, fundașul lui Bayern Munchen, Kim Min-jae, și mijlocașul Lee Kang-in, fost jucător al lui PSG, acum la Atletico.

Cu toate acestea, echipa nu a reușit să depășească faza grupelor, iar una dintre cele mai criticate decizii ale selecționerului a fost aceea de a-l ține pe Son Heung-min pe banca de rezerve în prima repriză a meciului decisiv cu Africa de Sud.

La revenirea delegației în țară, Hong Myung-bo a fost întâmpinat cu huiduieli și scandări de „Hong, pleacă!”, în timp ce jucătorii au fost aplaudați de suporteri.

Ex-selecționerul Hong Myung-bo (57 de ani) Ex-selecționerul Hong Myung-bo (57 de ani)
Ex-selecționerul Hong Myung-bo (57 de ani)

Declarații și critici după eșec

La sfârșitul lunii iulie, Hong Myung-bo a fost audiat de o comisie parlamentară.

„Îmi asum întreaga responsabilitate pentru prestația slabă a echipei”, a declarat fostul selecționer.

Și președintele Coreei de Sud, Lee Jae-myung, a criticat conducerea fotbalului din țară, afirmând că eșecul este consecința promovării unor „persoane incompetente” în funcții importante și a sugerat că procesul de numire a fost influențat de „loialități și interese de grup”.

Salariul selecționerului, un alt subiect de controversă

În cadrul audierilor parlamentare au fost discutate și informațiile potrivit cărora Hong Myung-bo ar fi avut un salariu anual de aproximativ 3,8 miliarde de woni (circa 2,6 milioane de dolari), una dintre cele mai mari remunerații pentru un selecționer la nivel mondial.

Tehnicianul a negat că suma vehiculată ar fi corectă, însă a refuzat să dezvăluie valoarea exactă a contractului său.

  • Federația de Fotbal din Coreea de Sud nu a oferit, până în prezent, un punct de vedere oficial privind ancheta aflată în desfășurare.

Citește și

Lovitură pe piața drepturilor TV! Au pierdut contractul după 14 ani! Cine preia transmisiunile meciurilor: „Streamingul a devenit o modalitate firească”
Campionate
12:23
Lovitură pe piața drepturilor TV! Au pierdut contractul după 14 ani! Cine preia transmisiunile meciurilor: „Streamingul a devenit o modalitate firească”
Citește mai mult
Lovitură pe piața drepturilor TV! Au pierdut contractul după 14 ani! Cine preia transmisiunile meciurilor: „Streamingul a devenit o modalitate firească”
„Te poți aștepta la orice” Mihai Pintilii, după declarațiile lui Florin Tănase: „Ăsta e el”
Superliga
11:39
„Te poți aștepta la orice” Mihai Pintilii, după declarațiile lui Florin Tănase: „Ăsta e el”
Citește mai mult
„Te poți aștepta la orice” Mihai Pintilii, după declarațiile lui Florin Tănase: „Ăsta e el”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Canalul ucrainean Bâstroe, un vechi subiect tensionat între România și Ucraina, revine în atenția publică
Canalul ucrainean Bâstroe, un vechi subiect tensionat între România și Ucraina, revine în atenția publică
Canalul ucrainean Bâstroe, un vechi subiect tensionat între România și Ucraina, revine în atenția publică
Campionatul Mondial selectioner coreea de sud cm 2026 politie Hong Myung-Bo razie
Știrile zilei din sport
Cutremur în Liga 1 Cosmin Matei, suspendat 9 luni pentru dopaj. Anunțul făcut de Sepsi + Ce substanță a consumat
Superliga
13:42
Cutremur în Liga 1 Cosmin Matei, suspendat 9 luni pentru dopaj. Anunțul făcut de Sepsi + Ce substanță a consumat
Citește mai mult
Cutremur în Liga 1 Cosmin Matei, suspendat 9 luni pentru dopaj. Anunțul făcut de Sepsi + Ce substanță a consumat
„Îmi fierbe un pic sângele” Mesajul lui David Popovici pentru sportivii ruși, înainte de Europenele de înot de la Paris
Înot
12:42
„Îmi fierbe un pic sângele” Mesajul lui David Popovici pentru sportivii ruși, înainte de Europenele de înot de la Paris
Citește mai mult
„Îmi fierbe un pic sângele” Mesajul lui David Popovici pentru sportivii ruși, înainte de Europenele de înot de la Paris
Șumudică salvează CFR? A reacționat rapid, după ce Varga a anunțat că-l vrea înapoi: „Vreau să știu situația reală”
Superliga
11:46
Șumudică salvează CFR? A reacționat rapid, după ce Varga a anunțat că-l vrea înapoi: „Vreau să știu situația reală”
Citește mai mult
Șumudică salvează CFR? A reacționat rapid, după ce Varga a anunțat că-l vrea înapoi: „Vreau să știu situația reală”
Lovitură de teatru în Spania Rodri refuză Real Madrid și alege marea rivală!
Campionate
11:25
Lovitură de teatru în Spania Rodri refuză Real Madrid și alege marea rivală!
Citește mai mult
Lovitură de teatru în Spania Rodri refuză Real Madrid și alege marea rivală!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:21
Tragedia de la Dinamo 2 ITM Argeș dezvăluie, pentru GOLAZO.ro, primele decizii după controlul la firma care a pus la dispoziție microbuzul
Tragedia de la Dinamo 2 ITM Argeș dezvăluie, pentru GOLAZO.ro, primele decizii după controlul la firma care a pus la dispoziție microbuzul
15:54
Cristian Geambașu Sarcina lui Matei
Cristian Geambașu Sarcina lui Matei
15:29
„E peste nivelul Superligii” Dinamo, acord pentru un mijlocaș din Italia » Suma plătită de „câinii” pentru transfer
„E peste nivelul Superligii” Dinamo, acord pentru un mijlocaș din Italia » Suma plătită de „câinii” pentru transfer
14:29
Prunea, dat pe mâna UEFA VIDEO. FRF a informat forul după derapajul sexist al fostului portar român. Cum a ajuns să fie observator la Tiraspol
Prunea, dat pe mâna UEFA VIDEO. FRF a informat forul după  derapajul sexist al fostului portar român. Cum a ajuns să fie observator la Tiraspol
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!
Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră
Cu drag, despre lachei

Cu drag, despre lachei

: Cu drag, despre lachei
Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că <span>n-am</span> ajuns la FCSB”
Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?
Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni
Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali
Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!
Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul
Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat
Libero

Cristian Geambașu: Libero

Cristian Geambașu: Libero
Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru
Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho
Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!
Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie
Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!

Dan Udrea: Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!

Dan Udrea: Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!
Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore
Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva
Abisul

Radu Naum: Abisul

Radu Naum: <span> Abisul</span>
Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova
Top stiri
Argentina continuă să provoace Decizia luată de Federația sud-americană la trei săptămâni de la victoria în fața Angliei de la CM 2026
Campionatul Mondial
11:07
Argentina continuă să provoace Decizia luată de Federația sud-americană la trei săptămâni de la victoria în fața Angliei de la CM 2026
Citește mai mult
Argentina continuă să provoace Decizia luată de Federația sud-americană la trei săptămâni de la victoria în fața Angliei de la CM 2026
Prunea, comportament scandalos VIDEO. Ce a putut să facă la Tiraspol din postura de observator UEFA: „E ce trebuie, fratello?”
Conference League
06:00
Prunea, comportament scandalos VIDEO. Ce a putut să facă la Tiraspol din postura de observator UEFA: „E ce trebuie, fratello?”
Citește mai mult
Prunea, comportament scandalos VIDEO. Ce a putut să facă la Tiraspol din postura de observator UEFA: „E ce trebuie, fratello?”
UEFA nu renunță la boicotul CM Forul european, un nou mesaj dur la adresa lui Gianni Infantino: „Condițiile nu au fost îndeplinite”
Campionatul Mondial
09:41
UEFA nu renunță la boicotul CM Forul european, un nou mesaj dur la adresa lui Gianni Infantino: „Condițiile nu au fost îndeplinite”
Citește mai mult
UEFA nu renunță la boicotul CM Forul european, un nou mesaj dur la adresa lui Gianni Infantino: „Condițiile nu au fost îndeplinite”
Caniculă, ploi și nopți tropicale în București, tot weekendul. Prognoza meteo pentru perioada 7-10 august, actualizată de ANM
B365
08:12
Caniculă, ploi și nopți tropicale în București, tot weekendul. Prognoza meteo pentru perioada 7-10 august, actualizată de ANM
Citește mai mult
Caniculă, ploi și nopți tropicale în București, tot weekendul. Prognoza meteo pentru perioada 7-10 august, actualizată de ANM

Echipe/Competiții

fcsb 52 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 19 rapid 13 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 16

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
„E ca o fantomă” Oscar Pistorius, schimbare radicală după ieșirea din închisoare. Viața secretă la conacul din Waterkloof și reacția comunității
Atletism
03.08

„E ca o fantomă” Oscar Pistorius, schimbare radicală după ieșirea din închisoare. Viața secretă la conacul din Waterkloof și reacția comunității

Citește mai mult
„E ca o fantomă” Oscar Pistorius, schimbare radicală după ieșirea din închisoare. Viața secretă la conacul din Waterkloof și reacția comunității
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share