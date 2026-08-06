Scandal uriaș   Poliția a intrat în sediul Federației: totul a pornit de la alegerea selecționerului

Federația de Fotbal din Coreea de Sud (KFA) este vizată de o anchetă a autorităților, după eliminarea dezamăgitoare a echipei naționale încă din faza grupelor la Cupa Mondială 2026.

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Joi, poliția a efectuat percheziții la sediul federației, într-un dosar care vizează modul în care a fost numit fostul selecționer Hong Myung-bo, 57 de ani.

Potrivit autorităților, investigația urmărește suspiciuni de „obstrucționare a activității” în procesul de recrutare a tehnicianului, iar anchetatorii au ridicat documente din cadrul operațiunii desfășurate la sediul KFA.

Numirea lui Hong Myung-bo , din nou în centrul atenției

Hong Myung-bo, în vârstă de 57 de ani, a demisionat în luna iunie, la scurt timp după ce Coreea de Sud a părăsit Cupa Mondială încă din faza grupelor, în urma înfrângerii surprinzătoare cu 0-1 în fața Africii de Sud.

Numirea sa în funcție, realizată în 2024, fusese contestată încă de la început, însă criticile s-au amplificat după rezultatele slabe de la turneul final.

Presa sud-coreeană susține că anchetatorii verifică dacă oficiali ai federației au intervenit în mod necorespunzător în procesul de selecție, încălcând regulamentele interne.

O „generație de aur” care a dezamăgit

Înaintea Cupei Mondiale, naționala Coreei de Sud era considerată una dintre cele mai puternice din ultimii ani. Lotul îi avea în componență pe Son Heung-min, fostul atacant al lui Tottenham, fundașul lui Bayern Munchen, Kim Min-jae, și mijlocașul Lee Kang-in, fost jucător al lui PSG, acum la Atletico.

Cu toate acestea, echipa nu a reușit să depășească faza grupelor, iar una dintre cele mai criticate decizii ale selecționerului a fost aceea de a-l ține pe Son Heung-min pe banca de rezerve în prima repriză a meciului decisiv cu Africa de Sud.

La revenirea delegației în țară, Hong Myung-bo a fost întâmpinat cu huiduieli și scandări de „Hong, pleacă!”, în timp ce jucătorii au fost aplaudați de suporteri.

Ex-selecționerul Hong Myung-bo (57 de ani)

Declarații și critici după eșec

La sfârșitul lunii iulie, Hong Myung-bo a fost audiat de o comisie parlamentară.

„Îmi asum întreaga responsabilitate pentru prestația slabă a echipei”, a declarat fostul selecționer.

Și președintele Coreei de Sud, Lee Jae-myung, a criticat conducerea fotbalului din țară, afirmând că eșecul este consecința promovării unor „persoane incompetente” în funcții importante și a sugerat că procesul de numire a fost influențat de „loialități și interese de grup”.

Salariul selecționerului, un alt subiect de controversă

În cadrul audierilor parlamentare au fost discutate și informațiile potrivit cărora Hong Myung-bo ar fi avut un salariu anual de aproximativ 3,8 miliarde de woni (circa 2,6 milioane de dolari), una dintre cele mai mari remunerații pentru un selecționer la nivel mondial.

Tehnicianul a negat că suma vehiculată ar fi corectă, însă a refuzat să dezvăluie valoarea exactă a contractului său.

Federația de Fotbal din Coreea de Sud nu a oferit, până în prezent, un punct de vedere oficial privind ancheta aflată în desfășurare.

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